DFB-Team gegen Serbien: Klopp setzt auf Gruda und Füllkrug

Das DFB-Team startet am Freitag in Belgrad in die letzte Länderspielpause des Jahres. Bundestrainer Jürgen Klopp steht vor Personalentscheidungen für das Nations-League-Duell.

Das DFB-Team von Bundestrainer Jürgen Klopp steht vor der Entscheidung in der Nations League. Am Freitag, dem 13. November, trifft die Nationalmannschaft in Belgrad auf Serbien, am Montag, dem 16. November, folgt in Berlin das Duell mit den Niederlanden. Beide Partien beginnen jeweils um 20.45 Uhr, und das DFB-Team kämpft dabei um den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga.

Die Vorbereitung läuft im Quartier in Herzogenaurach, wo die Mannschaft am Montag zusammengekommen ist. Die Abschlusseinheit ist für Donnerstag um 12.00 Uhr angesetzt. Im Anschluss reist das Team in die serbische Hauptstadt, wo Klopp um 19.00 Uhr auf der Pressekonferenz sprechen wird.

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Aufstellung und Kaderregeln vor dem Spiel in Belgrad

Klopp könnte in Belgrad auf der Torhüterposition Marc-André ter Stegen als Nummer eins setzen. Der Bundestrainer plante laut ter Stegen von Anfang an mit dem ehemaligen Gladbacher Schlussmann und lobte dessen Matchplan, der perfekt zu seiner Spielweise passe.

Auch in der Offensive gibt es eine Frage, die Klopp beantworten muss. Gruda würde sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gleich in der Startelf feiern. Der Bundestrainer gilt als großer Fan des 22-Jährigen, der in der laufenden Bundesliga-Saison in sieben Spielen bereits vier Tore vorbereitete.

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Der Kaderplan verlangt zugleich eine klare Entscheidung. Klopp hatte für die beiden Länderspiele einen 24-köpfigen Kader berufen, für das Spieltagsaufgebot dürfen laut Reglement aber nur 23 Profis benannt werden. Der Deutsche Fußball-Bund gab bekannt, dass Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach mit nach Belgrad reist, aber nicht im Spieltagskader für das Freitagsspiel steht.

Ter Stegen spricht über seine Rolle als Nummer eins

Marc-André ter Stegen bestätigte, dass er beim DFB-Team als Nummer eins in die letzte Länderspielpause des Jahres geht. Er steht gegen Serbien und die Niederlande zwischen den Pfosten und sagte, es tue extrem gut, dieses Vertrauen des Trainers zu spüren.

Im Interview mit SPORT BILD räumte der 34-Jährige ein, dass es Momente gab, in denen er gedacht habe, er hätte die Chance im DFB-Tor mehr verdient gehabt. Er sprach offen darüber, dass die Situation nicht immer einfach gewesen sei und er manchmal die Faust in der Tasche habe machen müssen. Dennoch akzeptierte er die Entscheidung des Trainers, da Manuel Neuer wahrscheinlich einer der besten Torhüter aller Zeiten sei.

Schwierig blieb für ter Stegen vor allem der Moment nach der Rückkehr von Neuer ins Turnier als Stammtorwart. Ter Stegen hatte Neuer zuvor in 13 Länderspielen vertreten. Auch die WM 2026 bleibt für ihn ein schmerzhaftes Kapitel, da eine Verletzung seine Chance auf ein Turnier als klare Nummer eins zunichtemachte.

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Eine Teilnahme scheiterte damals an einem Monat Verletzungspause. Ter Stegen war noch nicht vollständig fit, und ein WM-Einsatz wäre mit einem zu hohen Risiko verbunden gewesen. Eine Bereitschaft von 90 bis 95 Prozent reichte ihm nach eigenen Aussagen dafür nicht aus. Über die kommende EM 2028 mache er sich nach eigenem Bekunden derzeit keine Gedanken.

Ticketlage, Quartier und Erfolgsdruck im Nations-League-Duell

Das Spiel in Belgrad findet ohne reguläre Zuschauerkulisse statt, weil die UEFA eine Strafe gegen den serbischen Verband verhängt hat. Demnach dürfen nur 5000 einheimische Kinder ins Stadion. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt aus seinem Kontingent von 200 Tickets 50 Karten, die an seine treuesten Fans abgegeben wurden.

Sportlich steht das DFB-Team nach dem Start unter Klopp bei fünf Punkten aus vier Spielen. Das ausgegebene Viertelfinal-Ziel ist damit erreichbar, zugleich droht bei einem schlechten Verlauf der Abstieg in Liga B. Das Hinspiel in München hatte das DFB-Team gegen Serbien mit 2:0 gewonnen.

Klopp will auf der bisherigen Arbeit aufbauen und setzt taktisch auf höchst intensiven Balljäger-Fußball. Mit der Rückkehr von Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug in die Nationalmannschaft erhält die Offensive zusätzliche Durchschlagskraft für die beiden entscheidenden Spiele im November.