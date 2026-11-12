DFB-Team gegen Serbien ohne Zuschauer: Kimmich kehrt zurück

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Freitagabend in Belgrad zu einem Länderspiel gegen Serbien an. Die Partie findet vor leerem Stadion statt, wobei Joshua Kimmich wieder im Aufbiet steht.

Am Freitagabend findet in Belgrad ein außergewöhnliches Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien statt. Die zuständige Sportbehörde hat die Zulassung von regulären Fans für dieses spezifische Spiel untersagt. Aus diesem Grund ist das Stadion während der Partie größtenteils leer bleiben.

Sonderregelung für Kinder und wenige Fans

Eine Ausnahme von diesem strikten Verbot gilt nur für eine sehr begrenzte Gruppe von Personen. Rund 5000 serbische Kinder dürfen die Arena betreten, um das Spiel zu verfolgen. Zusätzlich erhalten einige wenige deutsche DFB-Anhänger Eintritt über ein spezielles Verbands-Kontingent. Diese eingeschränkte Besucherstruktur verändert die erwartete Stimmung im Stadion erheblich.

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Klopps Strategie trotz fehlender Atmosphäre

Bundestrainer Jürgen Klopp (59) betrachtet die besondere Situation mit Pragmatismus und Fokus auf das Spiel selbst. Er erklärte, dass die Atmosphäre definitiv anders sein wird als bei regulären Begegnungen. Klopp hoffe, dass die Kinder eine positive Stimmung verbreiten, da sie noch weniger negative Erfahrungen gesammelt hätten. Ziel ist es, den anwesenden Kindern ein schönes Fußballspiel zu präsentieren.

Der Trainer gab zu, dass die meisten anwesenden Kinder serbischer Herkunft sein werden, was die Situation für die deutsche Mannschaft etwas unangenehm mache. Dennoch betonte Klopp, dass das primäre Ziel darin besteht, das Spiel zu gewinnen. Er schloss nicht aus, dass 5000 serbische Kinder mit der Erkenntnis nach Hause reisen, dass der Fußballsieg nicht immer gewiss ist.

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Kimmich kehrt als Kapitän zurück

Für den sportlichen Auftritt ändert sich trotz der ungewohnten Rahmenbedingungen kaum etwas. Jürgen Klopp plant, fast sicher wieder auf seinen Kapitän Joshua Kimmich (31) zu setzen. Dieser war nach den letzten Länderspielen Gegenstand intensiver Diskussionen, da seine Vertreter Maximilian Pavlovic und Robert Bösch in seiner Abwesenheit stark gespielt hatten.

Klopp betonte die Bedeutung von Kimmich für das Team und erwähnte Gespräche mit dessen Vertreter. Er charakterisierte Kimmich als Top-Spieler und zeigte Verständnis dafür, dass die Auswahl für vergangene Spiele kontrovers diskutiert wurde. Jetzt soll der Kapitän zeigen, wie wichtig er für die aktuelle Aufstellung und die Strategie im Wettbewerb bleibt.

Zielgruppe Nations League und Viertelfinale

Der unmittelbare sportliche Hintergrund für dieses Aufeinandertreffen ist die UEFA Nations League. Jürgen Klopp nannte diesen Wettbewerb als das Wichtigste der Welt für die aktuelle Situation. Das Team hat keinen anderen parallel laufenden Wettbewerb zu bestreiten.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, das Spiel nicht nur zu gewinnen, sondern im Idealfall auch ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen. Die Nationalmannschaft muss die Bedingungen vor Ort akzeptieren und sich konsequent auf die sportliche Herausforderung konzentrieren. Der Sieg ist die notwendige Voraussetzung für die weitere Progression im Turnier.