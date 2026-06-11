DFB-Team im Endspurt: Manuel Neuers Comeback und ambitionierte Ziele für die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die Weltmeisterschaft 2026 vor. Im Zentrum stehen das Comeback von Manuel Neuer, die Kaderdynamik und soziale Initiativen der Spieler.

Die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft auf die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 treten nun in ihre entscheidende Phase ein. Ein zentrales Thema der letzten Wochen war die Rückkehr des erfahrenen Torhüters Manuel Neuer in das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann .

Die Vorfreude auf das Comeback des mittlerweile 40-jährigen Keepers ist nicht nur innerhalb des DFB-Lagers groß, sondern findet auch internationale Beachtung. So äußerte sich beispielsweise Eloy Room, der Torwart der Auswahl von Curaçao, voller Begeisterung über die mögliche Rückkehr Neuers. Room bezeichnete den Deutschen als eines seiner großen Vorbilder, da Neuer das Torwartspiel nachhaltig revolutioniert habe. Nachdem Neuer aufgrund von Wadenproblemen die Testspiele gegen Finnland und die USA verpassen musste, scheint er nun wieder vollständig fit zu sein.

Im jüngsten Training konnte er erneut seine Klasse beweisen, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass er beim anstehenden Spiel gegen Curaçao wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Parallel zur physischen Vorbereitung gibt es im Kader interessante personelle Entwicklungen und menschliche Anekdoten. Assan Ouedraego, der nach einer Nachnominierung in den Kader gerückt ist, sorgte für einen Lacher im Team. Aufgrund seiner extrem euphorischen Reaktion auf die Nominierung fragte Julian Nagelsmann scherzhaft, ob der Youngster etwa unter dem Einfluss stimmungssteigernder Getränke stehe.

Ouedraego stellte jedoch klar, dass seine Freude rein natürlich sei und er ohnehin keinen Alkohol trinke. Er rückte für Lennart Karl nach, der sich leider in Chicago verletzt hatte. Eine weitere Besonderheit betrifft die Kadergröße. Während offiziell 26 Spieler nominiert sind, reisen insgesamt 27 Personen mit.

Dies ist ein bewusstes Signal von Nagelsmann an Jonas Urbig. Der Keeper des FC Bayern München soll nicht bloß als Trainingstorhüter fungieren, sondern als vollwertiges Mitglied der Mannschaft integriert werden, was die strategische Tiefe im Tor erhöht. Die Ambitionen des Teams sind hoch, was auch durch Aussagen von David Raum deutlich wird. Obwohl Raum lange Zeit die erste Wahl auf der linken Abwehrseite war, hat ihn Nathaniel Brown mittlerweile überholt.

Raum zeigt sich jedoch professionell und akzeptiert seine Rolle als Ergänzungsspieler. Er betonte, dass er alles geben werde, sobald er zum Einsatz komme, und dass die Mannschaft sich auf ihn verlassen könne. Das Ziel sei klar definiert: Deutschland wolle das Maximum herausholen und weit im Turnier kommen. Diese positive Grundstimmung wird von Experten wie Thomas Hitzlsperger geteilt.

Der ehemalige Profi sieht die Chancen für 2026 deutlich besser als bei den enttäuschenden Turnieren 2018 und 2022. Hitzlsperger verwies auf das neue Modus-System, bei dem mehr Teams aus der Vorrunde in die K.-o. -Phase einziehen, was den Druck in der Gruppenphase etwas mindere, auch wenn spätere Begegnungen gegen Top-Nationen wie Frankreich eine große Herausforderung bleiben würden. Über den sportlichen Aspekt hinaus beweisen die Nationalspieler soziale Verantwortung.

Angesichts der massiv gestiegenen Preise für öffentliche Verkehrsmittel in New York haben Kapitän Joshua Kimmich und seine Mitspieler eine besondere Aktion initiiert. Für das Gruppenspiel gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford übernehmen die Spieler die Kosten für Busse, die 600 Fans kostenlos aus New York zur Arena bringen. Die Plätze werden unter den Mitgliedern des Fan-Clubs per Los vergeben, um den Anhängern trotz der finanziellen Hürden vor Ort die Unterstützung ihres Teams zu ermöglichen.

Abgerundet wurde die Stimmung im Lager durch Worte von Rudi Völler. Der Sportdirektor reflektierte über den Wandel der WM-Camps. Während früher der sogenannte Lagerkoller aufgrund der Isolation und langen Zeiträume ein Thema war, sei dies heute undenkbar. Dank Smartphones und ständigem Internetzugang bleibe die Verbindung zur Heimat gewahrt, was die psychologische Dynamik in den Teams grundlegend verändert habe





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