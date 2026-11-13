DFB-Team in Belgrad: Nur 5000 Kinder im leeren Stadion gegen Serbien

UEFA-Strafe wegen Rassismus: Deutsche Fans bleiben aus. Nur 5000 Kinder und 50 deutsche Anhänger dürfen ins Stadion Rajko Mitić. Jürgen Klopp reagiert mit Humor.

Die Partie der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Serbien im Stadion Rajko Mitić in Belgrad wird unter außergewöhnlichen Bedingungen ausgetragen. Aufgrund einer Sanktion der UEFA bleiben die Ränge größtenteils leer. Statt der üblichen zehntausenden Zuschauer erwartet das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp eine spezifische Kulisse mit rund 5000 Kindern im Publikum.

Ursache der Strafe bei Nations League Spielen

Der Grund für die massiven Einschränkungen liegt in Vorfällen während der Nations-League-Heimspiele im vergangenen September. Bei den Begegnungen gegen Griechenland und die Niederlande war es zu rassistischen und diskriminierenden Handlungen durch serbische Zuschauer gekommen. Die UEFA reagierte darauf mit einem strengen Zuschauerausschluss für das nächste Heimspiel des serbischen Fußballverbands.

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Neben dem Spielverbot verhängte der europäische Fußballverband eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Diese Sanktion betrifft nun explizit das Duell mit Deutschland. Reguläre Zuschauer sowie die üblichen Gästefans sind vom Stadionbesuch ausgeschlossen. Auch deutsche Anhänger, die ihre Reise nach Belgrad bereits organisiert hatten, müssen nun auf ihren Einsatz verzichten.

Kinderausnahme regelt Zuschauerzahl

Eine spezifische Klausel in den UEFA-Regularien ermöglicht die aktuelle Sonderkonstruktion. Kinder unter 15 Jahren sind erlaubt, sofern sie in organisierten Gruppen und in Begleitung von Lehrern oder Trainern das Stadion betreten. Der serbische Verband kalkuliert mit genau rund 5000 jungen Zuschauern für das Ereignis.

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Eine minimale Ausnahme gibt es auch für deutsche Fans. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steht grundsätzlich 200 Tickets zur Verfügung, die normalerweise für Delegationsmitglieder und Partner vorbehalten sind. Der Verband hat jedoch nur 50 dieser Plätze über ein Punktesystem an besonders treue Anhänger vergeben. Somit dürfen genau 50 deutsche Unterstützer die Partie verfolgen.

Jürgen Klopp nutzt Humor in der Presse

Bundestrainer Jürgen Klopp (59) nahm die ungewöhnliche Situation öffentlich mit Gelassenheit und Ironie. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte er seinen Fokus auf die junge Zielgruppe. Er äußerte den Wunsch, den Kindern ein schönes Spiel liefern zu können, um positive Eindrücke zu vermitteln.

Klopp spielte zudem auf das sportliche Resultat an. Er formulierte, dass die Mannschaft morgen 5000 serbische Kinder mit dem Gedanken nach Hause schicken müsse, dass man im Fußball nicht immer gewinnt. Diese Bemerkung unterstreicht die hohe sportliche Motivation des Teams trotz der politischen und regulativen Hürden.

Folgen für Fans und Verband

Die Strafe hat direkte finanzielle und emotionale Konsequenzen für die Beteiligten. Die 50.000 Euro Strafe belasten den serbischen Verband. Für den DFB bedeutet die Einschränkung, dass die gewohnte Unterstützung der großen Fangemeinde ausbleibt. Die 50 vergebenen Tickets repräsentieren eine kleine Gruppe ausgewählter Mitglieder.

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Die Atmosphäre im Stadion Rajko Mitić wird sich daher deutlich von anderen Heimspielen des DFB unterscheiden. Die Kombination aus einem leeren Stadion und einer jugendlichen Zuschauermasse stellt ein einzigartiges Szenario dar. Die Mannschaft muss sich auf diese spezifische Kulisse einstellen, während die UEFA die Einhaltung ihrer Auflagen streng überwacht.