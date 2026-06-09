DFB-Team in den USA: Völler gibt Einblicke vor WM-Start

Sportdirektor Rudi Völler spricht in Winston-Salem über die Stimmung im Team, die Situation von Jamal Musiala und die Herausforderungen des Turniers.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montag in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem eingetroffen. Einen Tag später stellte sich Sport direktor Rudi Völler den Fragen der Journalisten und gab einen umfassenden Einblick in die Stimmungslage des Teams.

Völler betonte, dass die Mannschaft hoch motiviert sei und sich intensiv auf das Turnier vorbereite. Er äußerte sich optimistisch über die Chancen bei der Weltmeisterschaft, warnte jedoch vor den Herausforderungen der Gruppenphase. Die Hitze in den USA sei ein Faktor, mit dem alle Teams umgehen müssten. Völler erklärte, dass viele Trainer die erlaubten fünf Wechsel nutzen würden, was auch Spielern wie Nick Woltemade oder Deniz Undav Einsatzchancen bieten könne.

Der Sportdirektor ging zudem auf die kontroverse Diskussion um eine mögliche politische Instrumentalisierung des Turniers ein. Er machte deutlich, dass die Mannschaft in den USA sei, um Fußball zu spielen, und sich nicht in politische Debatten verwickeln lassen wolle. Einen Boykott der WM habe er stets als falsch empfunden, da dieser nur den Athleten und Zuschauern schade. Ein zentrales Thema war die Verfassung von Jamal Musiala.

Völler verglich dessen Situation mit der von Florian Wirtz und betonte, dass Musiala nach seiner schweren Verletzung Zeit gebraucht habe, um wieder zu alter Stärke zu finden. Der Offensivspieler arbeite hart mit den Fitnesscoaches, um sein Topniveau zu erreichen. Völler zeigte sich zuversichtlich, dass Musiala bald wieder an seine Leistungen aus der Europameisterschaft anknüpfen könne. Auch über Kai Havertz sprach der Sportdirektor.

Er lobte dessen Entwicklung sowohl fußballerisch als auch menschlich. Havertz sei ein außergewöhnlicher Spieler geworden, der jedoch aufgrund seiner Verletzungsgeschichte nicht immer alle Partien absolvieren könne. Dennoch sei er ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Völler würdigte auch die Entwicklung von Nick Woltemade, der trotz einer schwierigen Phase in der Vereinsmannschaft ein überragender Fußballer sei, der im System von Bundestrainer Julian Nagelsmann wertvolle Dienste leisten könne.

Der Druck auf Nagelsmann sei groß, aber der Trainer brenne auf das Turnier und sei positiv angespannt. Ein weiteres Thema waren die hohen Kosten für Fans, die die Mannschaft in den USA unterstützen möchten. Völler bezeichnete das Gesamtpaket aus Flug, Unterkunft und Ticketpreisen als furchtbar teuer und räumte ein, dass es schwer nachzuvollziehen sei, warum solch hohe Preise verlangt würden. Dennoch hoffe man auf zahlreiche Unterstützung von deutschen Fans.

Abschließend sprach Völler über die veränderten Rahmenbedingungen im Vergleich zu früheren Turnieren. Früher hätten die Spieler unter Lagerkoller gelitten, da es kein Internet oder Handys gab. Heute sei die Verbindung zur Heimat stets gegeben, was die Situation entspanne. Die Mannschaft sei bereit für den Auftakt am Wochenende.

Völler zeigte sich zuversichtlich, dass das Team eine Top-Leistung abliefern und positiv in die WM starten werde. Er betonte, dass das Ziel sei, die Gruppenphase zu überstehen und am besten als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Danach beginne das K.-o. -System, in dem man sich keine Ausrutscher erlauben dürfe.

Mit einem starken Kollektiv und Spielern wie Joshua Kimmich, der trotz einer schwierigen Saison bei Liverpool zu einer außergewöhnlichen Führungsfigur gereift sei, sei das Team schwer zu schlagen





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