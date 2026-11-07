DFB-Team in der Nations League: Spielplan, TV-Termine und Finale Details

Alle Infos zum DFB-Team in der Nations League: Gruppengegner Griechenland und Serbien, TV-Termine bei ARD, ZDF, RTL und DAZN sowie das Format mit vier Ligen.

Das deutsche Nationalteam tritt in der höchsten Spielklasse A der UEFA Nations League an und sucht nach dem Titelgewinn der vergangene Saison neue Wege zur Stabilisierung der Leistung. Trainer Jürgen Klopp hat vor dem ersten Aufeinandertreffen in Amsterdam die Anforderungen an die Nationalelf klar definiert, während der Ex-Internationale Pierre Littbarski sich von einer Diskussion um Joshua Kimmich fernhält. Die Gruppenphase beginnt direkt in den Niederlanden, gefolgt von Heim- und Auswärtsspielen gegen Griechenland und Serbien, wobei die Vorrunde bis Mitte November andauert.

Gruppenauslosung und direkte Konkurrenten

Die DFB-Auswahl startet in der Gruppenphase der Liga A und trifft dabei auf drei starke Gegner, die einen direkten Kampf um die Tabellenführung versprechen. Nach dem Duell in den Niederlanden folgen Auftritte gegen Griechenland und Serbien in Deutschland. Jede Mannschaft bestreitet Hin- und Rückspiele, um die Punktzahl für die weitere Qualifikation zu maximieren. Der aktuelle Titelträger Portugal hatte sich im Juni 2025 im Finale von München im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Spanien durchgesetzt und verteidigt damit seinen Status als stärkste europäische Nation im aktuellen Turnierzyklus.

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Streaming-Rechte und kostenlose TV-Übertragungen

Die Übertragungsrechte für die UEFA Nations League sind auf mehrere große Medienanbieter aufgeteilt, um eine breite Reichweite zu gewährleisten. Das gesamte Turnier, mit der Ausnahme der Spiele mit direkter deutscher Beteiligung, kann beim kostenpflichtigen Streaming-Dienstleister DAZN in voller Länge verfolgt werden. Für alle Spiele mit deutscher Beteiligung ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ erforderlich, um die Übertragungen dort zu empfangen.

Neben den Premium-Angeboten bieten öffentlich-rechtliche Sender und RTL eine umfangreiche Abdeckung im Free-TV. RTL überträgt drei der Gruppenspiele der deutschen Nationalelf live und kostenlos im Fernsehen. Die restlichen drei Partien mit deutscher Beteiligung teilen sich die Sender ARD und ZDF auf, wodurch ein hoher Anteil der Spiele für alle Zuschauer ohne Vertragsbindung zugänglich ist. Auch ausgewählte Partien der Finalrunde werden von RTL im Free-TV ausgestrahlt, um das Interesse der Massen am Endstand des Wettbewerbs zu wecken.

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Sportliche Bedeutung und Playoff-System

Der Gruppensieg in der Nations League fungiert als wichtiges Sicherheitsnetz für die spätere Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Sollte die direkte Qualifikation in der jeweiligen EM-Qualifikationsgruppe nicht gelingen, bietet ein erfolgreiches Abschneiden in der Nations League eine zweite Chance auf die Teilnahme an der Endrunde. Jeder Sieger einer Nations-League-Gruppe verfügt über ein reserviertes Playoff-Ticket, was den Wettbewerbscharakter der Vorrunde erhöht und die Motivation der Teams bestätigt.

Die Struktur der Ligen ist komplex und erstreckt sich über vier Stufen, die als Liga A bis D bezeichnet werden. Die teilnehmenden Mannschaften sind in Vierer-Gruppen aufgeteilt, wobei vier dieser Gruppen jeweils eine eigene Liga bilden, sodass Liga A, Liga B und Liga C gebildet werden. Lediglich Liga D besteht aus nur zwei Gruppen mit jeweils drei Teams, was eine kleinere, aber hochklassige unterste Division darstellt. Diese Einteilung sorgt für einen ausgeglichenen Spielbetrieb und verhindert die Austragung unbedeutender Freundschaftsspiele, indem sie den Länderduellen einen klaren sportlichen Wettbewerb verleiht.

Aufbau des Finalturniers und sportliche Zukunft

Nach der Gruppenphase schließt sich die K.o.-Runde an, die letztendlich zum bekannten Final-Four-Turnier im Juni führt. Nur vier Mannschaften werden das Finalturnier bestreiten, nachdem sie sich über das Viertelfinale qualifiziert haben. Dort treffen die vier Gruppenersten der Liga A auf einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe der Liga A, wobei die genaue Paarung per Losverfahren ermittelt wird. Dieses System garantiert hochkarätige Duelle auf höchstem Niveau und belohnt die besten Teams der Gruppenphase.

Für die kommende Saison 2028/29 wird die UEFA die Nations League von vier auf drei Ligen minimieren, was eine Neuordnung der Auf- und Abstiegsregelungen mit sich bringt. In der neuen Struktur wird eine Liga zukünftig aus 18 Teams bestehen, was die Wettbewerbsdichte erhöht. Die zwei besten Gruppendritten bleiben in Liga A, während die übrigen beiden Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten die Liga-A/B-Playoffs gegen die Gruppenzweiten aus Liga B bestreiten. Zusätzlich spielen die Gruppenzweiten aus Liga B in Playoffs gegen die Gruppenletzten aus Liga B und die besten Teams aus Liga C, um den sportlichen Durchhang zu gewährleisten.