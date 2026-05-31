DFB-Team in machbarer Gruppe bei WM 2026: Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine machbare Gruppe bei der WM 2026 erwischt. Im letzten Test vor dem Turnier trifft das Team auf Finnland. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Zusammenhalt und Integration der Familien. Manuel Neuer muss sein Comeback wegen einer Wadenverletzung verschieben.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der Auslosung zur WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. In Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Finnland, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Doch nicht nur die DFB-Auswahl reist mit großen Ambitionen nach Amerika. Auch die anderen Teams haben ihre Stärken und wollen für Überraschungen sorgen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet sein Team intensiv auf die Herausforderungen vor. Am 31.

Mai um 20:45 Uhr trifft Deutschland im letzten Testspiel vor der WM auf Finnland. Das Spiel wird live und kostenlos im Joyn-Stream übertragen. Nagelsmann kündigte an, dass das Spiel in zwei Hälften zu je 20 und 25 Minuten aufgeteilt wird, um den Spielern, die zuvor weniger Einsatzzeiten hatten, Spielpraxis zu geben. Er lobte die Bereitschaft der Finnen, diesen Test zu ermöglichen.

Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Beim Abschlusstraining in Mainz fehlten lediglich Manuel Neuer (Wadenprobleme) und Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestritt. Ansonsten konnte Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen. Ein besonderes Highlight war die Autogrammstunde von Neuer in einem Adidas-Geschäft in Herzogenaurach.

Hunderte Fans warteten stundenlang, um ein Autogramm des Rückkehrers zu ergattern. Die Aktion musste vorzeitig beendet werden, weil der Andrang zu groß war. Neuer unterschrieb daraufhin draußen weiter und wurde von lauten 'Manu, Manu'-Sprechchören begleitet. Nagelsmann betont, dass das DFB-Team in den nächsten Wochen wie eine Familie sein soll.

Um dieses Gefühl zu stärken, werden die Familien der Spieler eingebunden. Am Freitag findet ein großes Abschiedsevent im HomeGround mit den Angehörigen statt. Auch während der WM sind regelmäßige Besuche der Spielerfrauen und Kinder geplant, ähnlich wie bei der Heim-EM 2024. Der DFB unterstützt die komplizierten Reiseplanungen.

Ein unerwarteter Besuch sorgte für Aufsehen: Kontrolleure der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) erschienen unangemeldet im Teamquartier und entnahmen bei vier Spielern Urin- und Blutproben, bei sechs weiteren nur Urinproben. Der DFB bestätigte den Vorfall. Nationaltrainer Dick Advocaat von Curacao traut seinem Team eine Überraschung gegen Deutschland zu. Er betonte, dass jeder überraschen könne und sie es versuchen würden.

Curacao gilt als krasser Außenseiter in Gruppe E. Advocaat, der bereits Südkorea bei einer WM betreut hat, zeigte Verständnis für die Reaktivierung des 40-jährigen Manuel Neuers durch Nagelsmann: Er sei trotz seines Alters topfit. Manuel Neuer muss allerdings noch auf sein Comeback warten. Wegen einer Wadenverletzung wird er im Test gegen Finnland nicht spielen. Nagelsmann erklärte, dass man kein Risiko eingehen wolle und Neuer mit der Entscheidung einverstanden sei.

Die deutsche Mannschaft ist entschlossen, die enttäuschenden Auftritte bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, bei denen sie jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden war, vergessen zu machen. Mit einer starken Vorbereitung und dem Zusammenhalt im Team soll der Grundstein für eine erfolgreiche WM gelegt werden. Die Fans in Deutschland fiebern dem Turnier entgegen und hoffen auf eine Titelverteidigung





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