DFB-Team: Jürgen Klopp nominiert Kader für Nations-League-Halbfinale

Jürgen Klopp stellt am 5. November den Kader für die entscheidenden Spiele gegen Serbien und die Niederlande vor. Nur zwei Siege sichern das Viertelfinale.

Der deutsche Fußballbund steht kurz vor einer entscheidenden Phase in der UEFA Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp wird seinen endgültigen Kader für die beiden letzten Gruppenspiele am Donnerstag, dem 5. November, veröffentlichen. Diese Nominierung ist von hoher Bedeutung, da die Nationalelf nur durch zwei Siege in den kommenden Wochen den Einzug ins Viertelfinale erreichen kann.

Entscheidende Partien gegen Serbien und Niederlande

Die DFB-Auswahl beabsichtigt, sich am 9. November zur Vorbereitung in Herzogenaurach zu treffen. Der erste wichtige Schritt erfolgt am 13. November in Belgrad, wo das Team auf Serbien trifft. Dieses Spiel findet nach einer Strafe der UEFA ohne Zuschauer statt. Am 16. November folgt im Berliner Olympiastadion das Duell gegen die Niederlande, das als letzter Gruppenabschluss gilt.

Also read Deniz Undav: Torflaute verhindert DFB-Nominierung unter Jürgen Klopp

Nur mit einem Double aus zwei Siegen kann Deutschland die Qualifikation für die K.o.-Phase sicherstellen. Die aktuelle Tabellenlage zeigt deutlichen Druck auf die Mannschaft. Nach vier absolvierten Spielen verfügt die Nationalelf über fünf Punkte und belegt den dritten Platz in Gruppe A2. Damit liegt das Team hinter den Niederlanden und Griechenland, die jeweils acht Punkte gesammelt haben.

Kaderentscheid und Spielerstatus unter Juristischer Betrachtung

Jürgen Klopp hatte bei seinem Einstand noch einen umfangreichen Kreis von insgesamt 44 Spielern nominiert. Für diese entscheidenden Begegnungen kündigt er jedoch eine deutlich kleinere Auswahl an. Der Trainer betonte zuvor, dass er nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei unterschiedlichen Mannschaften bestreiten werde. Dies führt zu einer strengen Selektion der verfügbaren Kräfte.

Advertisement

Eine spannende Frage dreht sich um die Rückkehr von Spielern in den Normalkader. Besonders auffällig ist die Situation von Deniz Undav. Der Kapitän der Schwaben hat in dieser Saison bereits zwölf Pflichtspieltore erzielt und präsentiert sich in bestechender Form. Dennoch geht Undav selbst nicht davon aus, von Klopp für die Spiele in Serbien und gegen die Niederlande nominiert zu werden. Nach dem 0:2-Sieg der Schwaben äußerte er, dass es ohne Tore schwer sei, dabei zu sein, und bestätigte, dass er keine Hoffnung auf eine Berufung hegt.

Undav war bereits für die ersten vier Spiele der Nations League nicht im Aufgebot gewesen. Seine aktuelle Torjägerform könnte dennoch ein Argument für eine überraschende Nominierung darstellen, wenn Klopp seine Taktik anpasst. Die Entscheidung fällt jedoch allein beim Trainer, der die Leistung der anderen Kandidaten gegen Undavs Abwesenheit in den vorherigen Runden abwägt.

Folgen für EM-Qualifikation und Gruppenrang

Die sportliche Situation ist für die DFB-Mannschaft kritisch. Neben den direkten Punktspielen gegen Serbien und die Niederlande muss auch der direkte Vergleich mit Griechenland beachtet werden. Gegen Griechenland hat das DFB-Team diesen Vergleich verloren, was bei Punktgleichheit zählt. Die Ergebnisse standen auf 0:1 und 0:0. Selbst bei einem Sieg gegen die Niederlande bleibt das Ergebnis gegen Griechenland ein Hindernis für den ersten Platz.

Sollte das Team von Jürgen Klopp den Einzug ins Viertelfinale verpassen, droht ein erschwarter Weg zur Europameisterschaft 2028. Die Nations League dient nicht nur der aktuellen Motivation, sondern hat auch Auswirkungen auf die Setzlisten und Qualifikationswege für große Turniere. Die Niederlande und Griechenland sind klar im Vorteil, da sie die Top-Platzierungen innehaben.

Advertisement

Die Fans und Medien verfolgen die Entwicklungen rund um die Nationalmannschaft intensiv. Alle News zur Squad-Zusammenstellung und den taktischen Ausrichtungen werden hier bereitgestellt. Die Spannung steigt mit jedem Tag, der der Veröffentlichung des Namenszugs am 5. November näher kommt. Die beiden Spiele in Belgrad und Berlin werden darüber entscheiden, ob Deutschland weiterhin eine Rolle in der europäischen Spitze spielt oder Rückschritte hinnehmen muss.