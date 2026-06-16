DFB-Team: Kimmich verteidigt Sane gegen Kritik

Joshua Kimmich hat sich nach dem Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 zu Wort gemeldet und seinen Teamkollegen Leroy Sane in Schutz genommen. Er lobte die Mannschaftsleistung und sprach über die kommenden Herausforderungen gegen Ecuador und die Elfenbeinküste.

Das DFB -Team hat mit einem überzeugenden 7:0-Auftaktsieg bei der WM 2026 ein klares Zeichen gesetzt. Nach dem Spiel äußerte sich Joshua Kimmich ausführlich zu den Leistungen der Mannschaft und verteidigte dabei seinen Teamkollegen Leroy Sane gegen aufkommende Kritik.

Der Bayern-Profi betonte, dass Sane trotz fehlender Tore einen wichtigen Beitrag zum Erfolg geleistet habe. Er sei extrem engagiert gewesen, habe sich im Umschaltverhalten stark gezeigt und sei immer wieder hinter den Ball gekommen. Kimmich verstehe die Kritik an Sanes Körpersprache nicht, da dieser seine Aufgaben sehr gut erfüllt habe. Der defensive Mittelfeldspieler hob außerdem die Entwicklung von Stürmer David hervor, der eine überragende Saison gespielt habe und mit seinen außergewöhnlichen Dribblings an Kingsley Coman erinnere.

Allerdings warnte Kimmich davor, sich auf dem Erfolg auszuruhen, da die kommenden Gegner Ecuador und die Elfenbeinküste deutlich stärker einzuschätzen seien. Kimmich äußerte sich auch zur Arbeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in seiner Rolle als Nationalcoach immer mehr angekommen sei. Er lobte die klare Kommunikation und die Bereitschaft, auch unangenehme Dinge offen anzusprechen. Die Mannschaft folge ihm daher gerne.

Bezüglich der taktischen Ausrichtung betonte Kimmich die Notwendigkeit, die Defensive zu stabilisieren und weniger Gegentore zuzulassen. Gleichzeitig sei die Offensive mit sieben Toren sehr effektiv gewesen, wobei sogar noch mehr Tore möglich gewesen wären. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten sei ein großer Vorteil, müsse sich aber erst noch in den entscheidenden Partien beweisen. Der Blick richtet sich nun auf die kommenden Gruppenspiele.

Kimmich erwartet gegen Ecuador und die Elfenbeinküste ganz andere Herausforderungen. Ecuador verteidige sehr gut, während die Elfenbeinküste über spektakuläre Offensivspieler verfüge, die im Umschaltspiel gefährlich seien. Er betonte, dass die deutsche Mannschaft über viele Stärken verfüge, um beiden Teams wehzutun, aber die Konter müssten kontrolliert werden. Die Defensive müsse frühzeitig die Räume schließen, um keine gefährlichen Eins-gegen-Eins-Situationen zu riskieren.

Kimmich zeigte sich zuversichtlich, dass das Team aus den Erfahrungen des Auftaktsiegs lernen und sich weiterentwickeln könne. Er erinnerte daran, dass eine Mannschaft nicht nur auf dem Papier, sondern auch durch Einsatzbereitschaft wie den 30-Meter-Sprint von Jamal Musiala zur Balleroberung lebe





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