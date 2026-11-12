DFB-Team: Klopp nominiert 23 Spieler für Nations-League-Playoffs

Jürgen Klopp stellt die DFB-Aufstellung für die crucialen Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande vor. Mit Marc-André ter Stegen im Tor und strategischen Wechseln.

Jürgen Klopp hat den Kader für die entscheidenden Partien der UEFA Nations League bekanntgegeben. Das DFB-Team steht im November vor der finalen Entscheidung um den Einzug ins Viertelfinale. Die Spiele gegen Serbien und die Niederlande bestimmen das weitere Schicksal der Mannschaft.

Nominierung für Serien und Niederlande

Der deutsche Fußball-Bund hat den 24-köpfigen Trainingskader bestätigt. Für die Spieltagsaufgebote gelten jedoch strenge Regularien, die Klopp auf maximal 23 Profis pro Spiel beschränken. Das erste Duell findet am 13. November in Belgrad gegen Serbien statt. Das letzte Gruppenspiel folgt am 16. November in Berlin gegen die Niederlande. Von Borussia Mönchengladbach reist zwar die Nationalmannschaft an, doch der Verein steht nicht im Spieltagskader für das Duell am Freitag. Diese Maßnahme dient der strategischen Flexibilität des Trainers.

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Strategie mit dem 24. Kaderplatz

Klopp hatte bereits dargelegt, dass er seinen 24. Kaderplatz zukünftig für aufstrebende Talente reservieren möchte. Diese Spieler sollen im Training evaluiert werden, ohne sofort im Wettkampf eingesetzt werden zu müssen. Dies geschah diesmal bei Mohya vom Borussia Mönchengladbach, der seit Montag im Quartier in Herzogenaurach mit der Nationalelf trainiert. Am Donnerstagmittag um 12.00 Uhr steht dort die abschließende Trainingseinheit an. Anschließend reist die Delegation in die serbische Hauptstadt. Dort werden Klopp und seine Mitarbeiter um 19.00 Uhr zur Pressekonferenz erscheinen. Die Situation erlaubt es dem Trainer, junge Talente wie Mohya intensiver in die Vorbereitung einzubinden.

Ter Stegen übernimmt die Führung

Marc-André ter Stegen geht als Nummer eins in die letzte Länderspielpause des Jahres. Bundestrainer Jürgen Klopp plante von Anfang an mit dem ehemaligen Gladbacher Schlussmann. Ter Stegen erklärte, dass der Matchplan perfekt zu seiner Spielweise passe. Er betonte, dass es extrem gut tue, dieses entgegengebrachte Vertrauen zu spüren. Die Situation im Tor war jedoch nicht immer einfach. Ter Stegen gab zu, dass er Momente gab, in denen er glaubte, die Chance mehr verdient gehabt zu haben. Er musste manchmal die Faust in die Tasche stecken oder im Stillen fluchen. Dennoch akzeptierte er die Entscheidung des Trainers stets, da Manuel Neuer als einer der besten Torhüter aller Zeit gilt.

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Verletzungsschaden und EM 2028

Der bitterste Moment war die Rückkehr von Manuel Neuer ins Turnier als Stammtorwart. Ter Stegen hatte Neuer zuvor in 13 Länderspielen vertreten. Auch die Weltmeisterschaft 2026 stellt ein dunkles Kapitel in seiner Karriere dar. Es war seine Chance, ein Turnier als klare Nummer eins zu bestreiten, doch der Traum platzte aufgrund einer Verletzung. Ter Stegen hätte alles dafür gegeben, auf dem Platz zu stehen. Am Ende scheiterte die Teilnahme an der WM. Er war noch nicht vollends wieder fit, da eine Teilnahme mit zu hohem Risiko verbunden gewesen wäre. 90 bis 95 Prozent Bereitschaft seien für eine WM einfach zu wenig gewesen. Gedanken über die kommende EM 2028 macht er sich dagegen keine. So oft in seiner Karriere habe er gedacht, dass es nächste Saison oder beim nächsten Turnier passiert. Am Ende hatte er dann eine Verletzung und musste feststellen, dass dies nicht im Plan war.

Taktische Ausrichtung und Fan-Vertrieb

Niclas Füllkrug steht als Rückkehrer im Kader. Die Absence anderer Spieler diente der Belastungssteuerung. Das DFB-Team hat sich am Montag vor den Duellen mit Serbien am Freitag um 20.45 Uhr in Belgrad und am Montag um 20.45 Uhr in Berlin gegen die Niederlande getroffen. Deutschland steht nach dem Start unter Klopp bei fünf Punkten aus vier Spielen. Damit herrscht Erfolgsdruck. Vom Erreichen des ausgegebenen Viertelfinal-Ziels bis zum Abstieg in Liga B ist noch alles möglich. Klopp will mit seiner Auswahl darauf aufbauen, was im ersten Camp gemeinsam erlebt und erarbeitet wurde. Taktisch heißt das vor allem: höchst intensiver Balljäger-Fußball wie im Hinspiel in München gegen Serbien mit einem 2:0-Ergebnis. Die Fans sollen Jungs sehen, die richtig Bock haben, für Deutschland zu spielen und Nationalstolz zu spüren. Es gibt eine Verantwortung, das ganze Land zu vertreten. Man will jemanden sehen, der das mit ganzem Herzen macht. Wegen einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband dürfen nur 5000 einheimische Kinder ins Stadion. Der DFB hat aus seinem 200 Tickets umfassenden Kontingent 50 Karten an seine treuesten Fans abgegeben. Es wird sich um eine Art Geisterkulisse handeln.