DFB-Team: Kollers, Gruda und Scherhant im Fokus vor Nations-League-Halbfinale

Jürgen Klopp stellt die DFB-Auswahl vor dem Viertelfinaleinsatz gegen die Niederlande auf. Mit Gruda und Scherhant bleiben offensive Kräfte erhalten.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem entscheidenden Auftritt in der UEFA Nations League. Trainer Jürgen Klopp bereitet sein Team am kommenden Montag, dem 20. November, auf das Viertelfinalduell gegen die Niederlande vor. Das Spiel findet im Berliner Olympiastadion statt und bietet den Beteiligten die Chance, den Einzug in die Endrunde perfekt zu machen. Nach dem souveränen Sieg gegen Serbien liegt der Fokus nun auf der taktischen Anpassung an den Erzrivalen aus den Niederlande n.

Kaderentscheid und minimale Umstellungen

Jürgen Klopp greift auf ein weitgehend gesundes Aufgebot zurück, muss jedoch eine Person aus dem nominellen Kader streichen. Wael Mohya fällt erneut aus der Liste der 23 nominierten Profis für das Spiel in Berlin, da die Regelgebung nur 23 Spieler zulässt. Der Bundestrainer betonte zuvor, dass dies keine strategische Abwertung darstelle, sondern im Voraus vereinbart war. Alle anderen 24 Kandidaten nahmen am letzten Training in Herzogenaurach teil und sind voll einsatzbereit.

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Die Personalplanung für die Startelf bleibt im Großen und Ganzen stabil. Nach dem 3:1-Sieg in Belgrad gibt es keinen Grund für tiefgreifende Umbauten. Lediglich zwei Veränderungen sind wahrscheinlich, um sich optimal auf den Gegner einzustellen. Dabei setzt Klopp auf Erfahrung und taktische Flexibilität, um den hohen Ansprüchen des niederländischen Teams zu begegnen. Die Struktur des 4-3-3-Systems bleibt dabei bestehen, jedoch werden Anpassungen in den defensiven und offensiven Bereichen erwartet.

Taktischer Fokus auf spielerische Dominanz

Im Gegensatz zum physisch intensiven Spiel gegen Serbien, bei dem lange Bälle im Zentrum standen, erwartet Klopp eine spielerisch flachere und technisch anspruchsvollere Herausforderung durch die Niederlande. Der niederländische Trainer Xavi Hernández strebt nach eigenem Fußballverständnis an und wird versuchen, das Spiel durch Ballbesitz zu kontrollieren. Diese Herangehensweise erfordert von der DFB-Defensivreihe Disziplin und Anpassungsfähigkeit, um den technischen Überlegenheiten von Oranje zu begegnen.

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Ein möglicher Wechsel in der Innenverteidigung betrifft Nico Schlotterbeck, der seinen angestammten Platz neben Jonathan Tah zurückerhalten könnte. In Belgrad setzte Klopp auf Malick Thiaw, um dem langen Ball von Serbien entgegenzuwirken. Nun ändert sich die Dynamik, da die Niederländer anders agieren. Rechts in der Viererkette hat sich Philipp Treu als feste Größe etabliert, während links Nathaniel Brown als spielerisch stärkerer Kandidat gegenüber Maximilian Mittelstädt favorisiert werden könnte.

Offensive Stärke und Verletzungssorgen bei Oranje

Auf der Angriffsseite darf Jürgen Klopp auf bewährte Kräfte zurückgreifen, die die Mannschaft in Form gebracht haben. Brajan Gruda hat den Bundestrainer mit seinem spektakulären Solo-Tor in Belgrad überzeugt und behält seinen Platz im Team. Der Debütant wird als wichtige Offensiveinheit geschätzt. Auch Derry Scherhant dürfte links im Sturm erneut zum Einsatz kommen, wobei Said El Mala als Alternative zur Verfügung steht. Kai Havertz bleibt der unangefochtene Sturmführer und Nummer eins in der Hierarchie der Angreifer.

Gegenüber den Niederlanden entfällt jedoch eine wichtige taktische Variable, da diese auf ihren Kapitän Virgil van Dijk verzichten können, der verletzt ausfällt. Zudem reist Frenkie de Jong nicht nach Berlin, da er unter leichten körperlichen Beschwerden leidet. De Jong hatte in Amsterdam kurzfristig die Binde getragen und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Der Verzicht auf diese beiden Schlüsselspieler schwächt das niederländische Aufgebot spürbar, auch wenn die Elftal durch den 7:0-Sieg gegen Griechenland fast sicher im Viertelfinale steht.

Auswirkungen auf die Gruppentabelle und Qualifikation

Die aktuelle Konstellation in der Gruppe A2 ist hochspannend, obwohl die Niederlande bereits als Gruppensieger feststehen. Mit elf Punkten liegen sie drei Zähler vor Deutschland und Griechenland. Beide verbleibenden Mannschaften haben die Möglichkeit, den zweiten Startplatz für das Viertelfinale zu sichern. Ein Sieg für die DFB-Auswahl in Berlin würde diesen Traum erfüllen und die Qualifikation für die nächste Runde festzurren.

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Die Stimmungen im DFB-Lager sind optimistisch. Jürgen Klopp bezeichnet den即将enden Auftritt als erstes Finale seiner Amtszeit und freut sich auf die Herausforderung. Die Mannschaft reist mit dem Ziel an, den Druck des letzten Gruppenspiels zu nutzen. Die taktische Vorbereitung konzentriert sich darauf, die eigenen Stärken im Mittelfeld durch Joshua Kimmich und Joey Veerman auszuspielen und die Schwächen des Gegners zu nutzen. Das Spiel in Berlin wird somit zu einer reinen Angelegenheit für die deutsche Nationalmannschaft, die alles daran setzen wird, den Einzug in die KO-Runde zu perfektionieren.