DFB-Team landet in Winston-Salem: Erste Trainingseinheit vor Fans, Neuer dabei - Baumann zeigt Professionalität

Die deutsche Nationalmannschaft ist im WM-Basiscamp in Winston-Salem angekommen und hat die erste Trainingseinheit absolviert. Manuel Neuer meldet sich nach Wadenverletzung zurück, Oliver Baumann wird trotz Degradierung als Nummer zwei mitreisen. Curacao-Trainer Advocaat sieht Deutschland als Favoriten, und Leroy Sané bestätigt seine Form.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in Winston-Salem gelandet. Nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago kam das DFB-Team am Montagmittag Ortszeit auf dem Smith Reynolds Airport an.

Auf dem Rollfeld wurde die Maschine mit Fontänen der Flughafen-Feuerwehr begrüßt. In der Stadt in North Carolina beziehen Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein WM-Aufgebot ihr Turnierhotel "The Graylyn Estate". Kaum im WM-Quartier angekommen, ging es am frühen Abend Ortszeit für das Team auf den Rasen. Nagelsmann bat zur ersten Einheit im Spry Stadium vor 3.000 Fans, denn die FIFA verlangt von jedem der 48 Turnier-Teilnehmer eine Übungseinheit vor Anhängern.

Mit dabei war auch Torhüter Manuel Neuer, der die jüngsten Testspiele aufgrund einer Wadenverletzung noch verpasst hatte. In den kommenden Tagen wird die Vorbereitung auf das erste Spiel am Sonntag gegen Curacao intensiviert. Für Nagelsmann geht es darum, die noch offenen Fragen zu klären und die Mannschaft optimal auf die WM vorzubereiten. Kapitän Joshua Kimmich mahnte nach dem gelungenen Testspiel gegen die USA, in dem Jonathan Tah traf, dass manche Dinge noch nicht perfekt funktionierten.

"Manche Dinge funktionieren noch nicht perfekt. Da werden wir noch dran arbeiten, wir haben noch eine Woche und dann werden wir hoffentlich einen guten Start ins Turnier haben", sagte Kimmich. Tah äußerte sich zufrieden: "Wir sind happy mit der Leistung und happy, dass wir am Ende das Spiel gewonnen haben und mit einem guten Gefühl ins Turnier starten können.

" Curacaos Trainer-Veteran Dick Advocaat freut sich auf das erste Gruppenspiel seines Teams bei der WM 2026 gegen Deutschland (Sonntag, 14.06, ab 19 Uhr in der ARD). "Dass es gleich zu Beginn gegen Deutschland geht, ist doch fantastisch", sagte der 78-jährige Niederländer. "Da wissen wir gleich, wo wir stehen. Du musst ohnehin gegen sie spielen und da kannst du besser gleich am Anfang gegen sie spielen.

" Advocaat hat großen Respekt vor der DFB-Auswahl. "Deutschland ist natürlich klarer Favorit in der Gruppe. Sie sind noch immer ein großes Fußballland.

" Deshalb zählt er das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch zu den Kandidaten auf den WM-Titel. "Spanien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande sind meine Favoriten", sagte Advocaat. Der Rest des Teams kam am Montag gegen 18.45 Uhr (MEZ) an, während Nachrücker Assan Ouédraogo schon am Sonntag im Teamhotel eingecheckt war.

Noch vor wenigen Tagen wusste er nicht, dass er nun in den USA weilen würde - dann ging es ganz schnell: Sachen packen, Flugzeug in die USA besteigen, WM statt Urlaub.

"Es ist eine Riesenehre und macht mich sehr stolz, Deutschland bei der WM mitzuvertreten", sagte der Youngster von RB Leipzig. Oliver Baumann trotz seiner Degradierung hinter Manuel Neuer bleibt fokussiert und hat nie über einen Rücktritt oder WM-Verzicht nachgedacht.

"Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen", sagte Baumann. Nagelsmann lobte den Keeper ausdrücklich für seinen professionellen Umgang mit der Degradierung.

"Großer Sportsmann. Er hat eine gute Entwicklung bei uns genommen und musste dann die Entscheidung fressen. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er zwei, drei Wochen mit mir nicht spricht. Da ist er total über seinen Schatten gesprungen und macht das top.

" Nagelsmann dürfte spätestens nach dem US-Spiel seine WM-Formation gefunden haben. Torhüter Manuel Neuer wird, Stand jetzt, am 14. Juni in Houston gegen Curacao Oliver Baumann ersetzen. Ansonsten dürften die zehn Feldspieler auflaufen, die auch am Samstag im Soldier Field begannen.

Nathaniel Brown wird voraussichtlich den Platz hinten links einnehmen und Leroy Sané den verletzt abgereisten Lennart Karl ersetzen.

"Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Er ist demütig und sehr wissbegierig", sagte Nagelsmann über Brown. Mit Siegtorschütze Sané war er "zufrieden", forderte aber auch: "Er muss einfach immer an die Grenze gehen.

" Nur wenige deutsche Nationalspieler sind unter den Fans ähnlich umstritten wie Leroy Sané. Bei der WM-Generalprobe in den USA hat der 30-Jährige zum Sieg getroffen und so mögliche Qualitätsdiskussionen nach Karls Verletzung erstickt. Die Spieler des DFB-Teams haben heute einen komplett freien Tag, bevor es morgen mit dem Flugzeug zum WM-Quartier nach Winston-Salem geht





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