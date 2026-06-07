DFB-Team: Mode, Kaffee und WM-Prognosen - Was die Nationalspieler neben dem Training beschäftigt

Ein Bericht über die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft, der sich weniger mit sportlichen Inhalten als mit modischen Auftritten, persönlichen Vorlieben und medienwirksamen Aktionen der Spieler befasst. Themen reichen von Kappen und Unterhemden über Kaffeegewohnheiten bis hin zu TV-Expertenambitionen und Fan-Bekundungen.

Die Deutsche Fußball- Nationalmannschaft befindet sich derzeit im Trainingslager und nutzt die Zeit vor der Weltmeisterschaft für diverse PR-Aktivitäten und Teambuilding-Maßnahmen. Ein Betriebsausflug der Kreisparkasse Sauerland in die USA scheint positiv aufgenommen worden zu sein, was an den blassen Khakianzügen der Teilnehmer erkennbar sei.

Im Fokus der Berichterstattung stehen jedoch weniger die sportlichen Vorbereitungen als vielmehr modische Auftritte und persönliche Marotten der Spieler. So wird intensiv analysiert, wie Mittelfeldspieler Florian Wirtz seine Kappen trägt, welche Unterhemden Nick Woltemade bevorzugt und warum Kai Havertz und Joshua Kimmich als einzige keine Sonnenbrillen dabei haben. Besondere Bedeutung wird der Frage zugeschrieben, wer welchen Kaffee trinkt und wer die teure Acai-Bowl für 18 Dollar bestellt hat.

Der US-amerikanische Nationalspieler Weston McKennie wird als Beispiel dafür genannt, wie man sich bereits frühzeitig für ein mögliches enttäuschendes Vorrundenaus wappnet, indem er sich als TV-Experte in Stellung bringt. Zudem wird ein Video von Maxi Eggestein mit seinen WM-Prognosen für 2026 als absolutes Muss für Fans bezeichnet. Bei den Nichtnominierten sorgt ein Foto von Robert Andrich für Diskussionen, wobei die Schlussfolgerung gezogen wird, dass Andrich möglicherweise einen besseren Sommer haben wird als die DFB-Elf selbst.

In einer fiktiven Unterhaltung zwischen Spielern wird über Outfits und Fotoshootings gesprochen, wobei Ideen wie ein kantiger Stein im Schuh oder das Antasten von Wassertemperaturen im Schaumbad als kreativ gelobt werden. David Beckham wird als Modeikone zitiert, die auch in Vor-WM-Tagen den Blick für das Wesentliche nicht verliert.

Abgeschlossen wird der Punkt mit herzerwärmenden Geschichten von Fans, wie dem jungen Mexikaner Luchito, der die südafrikanische Nationalmannschaft mit einem vollständigen Panini-Album empfing, oder einer ecuadorianischen Freiwilligen, die sich über ihre Teilnahme als Volunteer bei der WM als glücklichster Mensch der Welt bezeichnet





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