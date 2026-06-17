DFB-Team nach 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao bereit für Elfenbeinküste - Nagelsmann gibt trainingsfrei und warnt vor Schlangen

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes WM-Gruppenspiel gegen Curacao klar mit 7:1 gewonnen und steht vor der nächsten Herausforderung gegen die Elfenbeinküste. Während Bundestrainer Julian Nagelsmann den Spielern einen freien Tag gönnt, sorgt eine giftige Schlange in der Nähe des Camps für Aufmerksamkeit. Spieler wie Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger äußern sich zu den Gegnern und den besonderen Bedingungen in den USA.

Das deutsche Nationalteam hat sich bei der Auslosung der WM 2026 eine lösbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit großen Ambitionen nach Nordamerika.

Die Entwicklungen laufen im News-Ticker. +++ 17. Juni: Antonio Rüdiger spricht vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste +++ Im DFB-Quartier wird heute Abwehrspieler Antonio Rüdiger ab 19:45 Uhr MESZ auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Bei der WM 2022 war er noch unumstrittener Stammspieler, diesmal ist der Star von Real Madrid jedoch nicht gesetzt.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in kompletter Mannschaftsstärke die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel aufgenommen. Beim Training am Mittwochvormittag Ortszeit im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University standen alle 26 Spieler plus der dritte Torhüter auf dem Platz. Nach dem Traumstart gegen Curacao mit 7:1 trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag um 22:00 Uhr MESZ in Toronto auf die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire).

Mit einem weiteren Sieg könnte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o. -Phase erreichen. In Winston-Salem stehen noch zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe es im FIFA-Charterflieger am frühen Freitagnachmittag Richtung Toronto geht. Letzter Gruppengegner ist Ecuador am 25.

Juni in East Rutherford. Joshua Kimmich berichtete auf einer Pressekonferenz, dass in der Nähe des DFB-Camps eine giftige Schlange entdeckt wurde. Wir haben gestern eine Schlange gesehen, aber uns wurde gesagt, dass sie giftig ist. Bei einem Biss muss man eventuell ins Krankenhaus.

Ich glaube nicht, dass man stirbt, aber es ist zumindest gefährlich. Nach den vorliegenden Informationen handelte es sich um einen Nordamerikanischen Kupferkopf. Diese in North Carolina weit verbreitete Schlangenart gilt als giftig. Ein Biss ist normalerweise nicht lebensbedrohlich, sollte jedoch ärztlich behandelt werden.

Die Begegnung hat bei Kimmich Eindruck hinterlassen. Hier habe ich ein bisschen Respekt. In Deutschland habe ich das Gefühl, da gibt es nicht so viele gefährliche Tiere. Entsprechend achten die DFB-Profis derzeit verstärkt darauf, sich außerhalb der Trainingsanlagen umsichtig zu bewegen.

Ich habe das Gefühl, wenn du mal auf so eine Schlange trittst, kann es schon böse enden. Deswegen versuchen wir uns hier eher zurückzuhalten, was die Tiere angeht. Besondere Schutzmaßnahmen wurden im deutschen Teamquartier bislang nicht eingeführt. Damit unterscheidet sich die Situation von jener bei Österreichs Nationalmannschaft, wo wegen möglicher Schlangenbegegnungen bereits Konsequenzen gezogen wurden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Spielern am Dienstag trainingsfrei gegeben, der Kapitän erfüllt aber trotzdem seine Pflichten. Ich glaube, dass es generell ein Sieg war, der erwartet wurde, von außen und von uns auch. Es war ein überzeugender Sieg. Wir haben fünf Minuten, wo wir gestruggelt haben, aber ansonsten haben wir sehr wenig zugelassen.

Es ist auch nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen. Natürlich hat er eine brutale Entwicklung genommen. Vor einem Jahr hat den keiner gekannt. Ich habe früh in der Saison etwas von David über ihn gehört.

Er hat eine überragende Saison gespielt in einem Team, wo es nicht nur bergauf ging. Er hat sehr spektakuläre Leistungen gebracht, sein Dribbling ist außergewöhnlich, wie er ein Start-Stopp-Dribbling hat. Ein bisschen wie Kingsley bei uns früher bei Bayern. Er hat ein krasses Tempo.

Es gibt aber noch andere Spieler, die sie haben. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten. Wir haben das Spiel nicht gesehen, weil wir im Flugzeug waren, aber ich glaube auch, dass beide physisch sehr stark sind und mit den Bedingungen gut klar kommen. Die beiden Gegner unterscheiden sich nochmal ein bisschen.

Ecuador verteidigt sehr, sehr gut. Die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive, die gut sind im Umschalten. Wir haben viele Stärken, um beiden Teams wehzutun. Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben.

Er hat eine extreme Physis, ist sehr schnell, sehr robust, ist technisch für seine Größe überragend. Sein Tor war außergewöhnlich. Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann. Der gibt uns sehr viel, er kann auch gut verteidigen, gerade mit seiner Schnelligkeit.

Wir haben das erste Spiel gemacht gegen einen Gegner, der nicht das Weltklasseniveau hat. Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen, wo man sehen wird, wo wir stehen. Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel lassen, müssen weniger Gegentore bekommen. Trotzdem schießen wir auf der anderen Seite sieben Tore und können noch drei, vier mehr machen.

Wir sollten jetzt die zwei Gruppenspiele noch spielen und danach können alle Experten bewerten, wo wir stehen. Er ist sehr ruhig und zurückhaltend neben dem Platz, ist da immer in seiner Dreiergruppe unterwegs mit Assan und Pavlo. Auf dem Platz ist er sehr mutig und bringt seine Qualitäten ein





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