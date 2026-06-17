DFB-Team nach Auftaktsieg gegen Curacao optimistisch - Nagelsmann feiert 1.000 Tage im Amt

Die deutsche Nationalmannschaft startete mit einem 7:1 gegen Curacao in die WM. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag ist die Stimmung im Team hervorragend. Bundestrainer Julian Nagelsmann feiert sein 1.000-Tage-Jubiläum, während Kapitän Joshua Kimmich die ausgeglichene Qualität der WM betont und Leroy Sané verteidigt.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Lennart Karl vor dem WM-Turnier stand die deutsche Nationalmannschaft vor einer großen Herausforderung. Doch die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich beeindruckend zurückgemeldet.

Der 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao war ein perfekter Start, und Nagelsmann hat nach diesem Spiel keinerlei Personalprobleme. Am Donnerstag, nach einem freien Mittwoch, begann die Vorbereitung auf das nächste Spiel am Samstag um 22 Uhr MESZ gegen die Elfenbeinküste in Toronto. Die Stimmung im Team ist hervorragend, die Spieler wirken fokussiert und selbstbewusst. Die FIFA gab am Mittwoch bekannt, dass der paraguayische Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez die Partie leiten wird.

Der 43-Jährige steht seit 2019 auf der FIFA-Liste und war unter anderem bei der Copa America 2024 und der Klub-WM im Einsatz. Bei der Klub-WM pfiff er das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Mamelodi Sundowns, das die Dortmunder mit 4:3 gewannen. Nationalspieler Felix Nmecha erzielte damals ein Tor für den BVB und hat daher gute Erinnerungen an den Schiedsrichter.

Benitez wird von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar an den Seitenlinien unterstützt; vierter Offizieller ist Khalid Alturais aus Saudi-Arabien. Ein kurioses Problem gab es derweil bei der Trikot-Beflockung. Fans von Deniz Undav, Kai Havertz und Aleksandar Pavlovic konnten online keine Originaltrikots mit den Namen ihrer Lieblingsspieler bestellen, weil der Buchstabe V aufgrund eines Lieferengpasses bei einem DFB-Partner ausgegangen war. Adidas bestätigte, dass die hohe Nachfrage nach Beflockungen dieser Spieler zu Engpässen geführt habe.

Die Fans hoffen nun, dass der Buchstabe bald wieder verfügbar ist. Julian Nagelsmann feiert am Donnerstag, den 18. Juni 2026, sein 1.000-Tage-Jubiläum als Bundestrainer. In knapp drei Jahren gewann er 21 von 33 Länderspielen (acht Unentschieden) und erreicht damit eine Siegquote von 63,4 Prozent.

Von den vier Niederlagen wurde eine durch ein nicht geahndetes Handspiel beeinflusst. Nagelsmann, dessen Vertrag bis zur EM 2028 läuft, hat klare Ziele für die Zukunft: Er will die Mannschaft weiterentwickeln und bei großen Turnieren erfolgreich sein. Während die meisten Spieler ihren freien Tag am Pool oder auf dem Golfplatz verbrachten, nutzten Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha die Zeit für eine Videoanalyse des 7:1-Sieges. Schlotterbeck schwärmte vom Assist vor Undavs Tor und vom Schlenzer Nmechas zum 1:0.

Die beiden Spieler zeigten sich begeistert von der Teamleistung und der Offensivstärke. Nach dem EM-Maskottchen Kanarienvogel Ringo sucht die Mannschaft nun in Winston-Salem ein neues tierisches Symbol. Kapitän Joshua Kimmich berichtete von einer gefährlichen Schlangensichtung: Wir haben gestern eine Schlange gesehen, aber sie war giftig. Bei einem Biss müsste man ins Krankenhaus, aber ich glaube nicht, dass man stirbt.

Es ist trotzdem gefährlich. Eine Alternative wären Eichhörnchen, doch Kimmich scherzte: Am Schluss wird es schwer, so ein Eichhörnchen einzusperren. Kimmich betonte zudem die ausgeglichene Qualität bei der WM trotz des XXL-Teilnehmerfeldes. Die vermeintlich kleineren Nationen werden taktisch und fußballerisch immer besser, sagte er.

Das 0:0 der Spanier gegen Kap Verde sei ein Beweis dafür, dass auch große Nationen alles abrufen müssten. Der 7:1-Kantersieg gegen Curacao sei daher nicht selbstverständlich gewesen. Abschließend verteidigte Kimmich Leroy Sané gegen Kritik. Sané hatte beim Auftakt zwei Großchancen vergeben und keine Vorlage geliefert, war aber laut Kimmich extrem engagiert: Ich finde das nicht verständlich.

Er war extrem engagiert, hat mich auf unserer Seite nie allein gelassen, ist immer zurückgesprintet. Die Mannschaft steht geschlossen hinter Sané und freut sich auf das nächste Spiel





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