DFB-Team nach Serbien-Sieg: Klopp mit Watzke, Füllkrugs Eis-Ritual

Nach dem Dominanzsieg gegen Serbien reist die deutsche Nationalmannschaft zurück. Details zu Klopp und Watzke, Füllkrugs Eis-Eskapaden und Grudas Hunger.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist nach einem deutlichen Erfolg gegen die Auswahl Serbiens bereits auf dem Rückweg nach Deutschland. Der DFB -Tross verließ das Spielgelände unmittelbar nach dem Abpfiff und machte sich direkt auf den Weg zum Flughafen. Noch in derselben Nacht erfolgte der Rückflug über Nürnberg zurück nach Herzogenaurach, wo die Spieler heute an einem Regenerationstraining teilnehmen.

Klopp reist mit Watzke im Bus

Bundestrainer Jürgen Klopp nutzte die Rückfahrt von Belgrad aus ungewöhnlich. Während seiner Co-Trainer normalerweise separat reisen, nahm Klopp in der ersten Reihe des Teambusses Platz. Neben ihm saß der DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (67). Die beiden verbindet eine enge Freundschaft, die seit der Zeit von Jürgen Klopps Tätigkeit beim BVB besteht. Beide nutzten die Fahrt für ein persönliches Gespräch über das gespielte Match.

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Diese Kooperation steht im Kontrast zum sportlichen Ablauf, der durch eine totale Dominanz gekennzeichnet war. Deutschland spielte gegen die serbische Mannschaft extrem überlegen und kam am Ende auf eine Ballbesitzquote von 76 Prozent. Die Präsenz im Spiel war so überzeugend, dass die Spieler auf der Bank mit der Uhr die Länge der Ballbesitzphasen mitzählten. Es gab Phasen von sechs bis sieben Minuten ohne Ballkontakt der serbischen Gegner.

Füllkrugs Eis-Ritual bei Minusgraden

Einer der auffälligsten Momente außerhalb der Spielstatistik war das Verhalten von Stürmer Niclas Füllkrug (33). Das traditionelle Interviewzelt war aufgrund der Umstände nach draußen in ein offenes Zelt ausgelagert worden. Dort herrschten bei kühlen 6 Grad Celsius Temperaturen, doch Füllkrug trug kurze Hosen. Der 33-jährige Angreif star lieferte eine einfache Erklärung für sein Outfit. Er nannte die kurze Hose ein festes Ritual, das er an jedem Spieltag einhält.

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Füllkrug selbst bezeichnete das Spiel als Umsetzung der Traineranweisungen. Er betonte, dass die Mannschaft genau das tat, was der Trainer sehen wollte. Die statistische Überlegenheit im Mittelfeld und der Ballbesitz waren für die Angreifer sichtbar, auch wenn sie nicht immer direkt am Geschehen beteiligt waren. Die langen Phasen ohne Ballkontakt der gegnerischen Seite unterstrichen die deutsche Kontrolle über das Spielgeschehen.

Gruda kehrt nach Tor zum Bus zurück

Auch Torschütze Brajan Gruda (22) sorgte für Kurioses. Nach seinem Solo-Tor eilte der 22-jährige Dribbelkünstler vom Bus noch einmal zurück Richtung Kabine. Auf Nachfrage gab er zu, dass sein Magen knurrte. Die späte Mahlzeit hatte er sich mit seiner Leistung definitiv verdient. Der Spieler von RB Leipzig zeigte damit seine menschliche Seite neben den sportlichen Leistungen.

Klopps Rutschpartie und Fans

Jürgen Klopp musste ebenfalls eine kleine Herausforderung meistern. Die Teammanager wiesen ihn darauf hin, festes Schuhwerk zu tragen, da im alten Belgrader Stadion Rutschgefahr bestand. Grund war der Starkregen, der das Stadion betraf. Klopp meinte augenzwingernd, er habe sehr nasse Füße gehabt und aufpassen müssen, nicht auszurutschen. Die Wanderschuhe habe er jedoch nicht dabei gehabt. Zudem wurde der Trainer nach der Pressekonferenz wieder von Journalisten der gegnerischen Mannschaft um Selfies gebeten. Klopp nahm sich die Zeit, um freundlich für die Handy-Kameras zu posieren.