DFB-Team: Nationalelf droht Nations-League-Aus oder Abstieg

Deutschland kämpft im Nations-League-Finale. Mit nur drei Punkten nach vier Spielen muss die Nationalelf gegen Griechenland und die Niederlande punkten.

Die Deutsche Nationalmannschaft steht am Rande einer massiven sportlichen Krise in der UEFA Nations League. Nach vier absolvierten Partien hat das Team von Bundestrainer mit lediglich drei Punkten aus vier Spielen den Anschluss an die Spitzengruppe der Gruppe verloren. Die Euphorie, die nach der Ankunft von Trainer entstand, ist durch die holprigen Ergebnisse deutlich gedämpft worden. Noch ist der Einzug ins Viertelfinale theoretisch möglich, doch die数学matischen Chancen schwinden zusehends.

Sportliche Situation und Punktstand

Der aktuelle Stand der Dinge in der Gruppe zeigt eine prekäre Lage für den DFB. Gegen Serbien wurde zwar mit zwei zu null gewonnen, gegen die Niederlande gab es ein ein zu eins Unentschieden. Dem stehen jedoch ein ein zu eins gegen die Niederlande und eine eine zu null Niederlage gegen Griechenland gegenüber. Diese Bilanz bedeutet, dass Deutschland aktuell drei Punkte Rückstand auf beide direkten Konkurrenten in der Tabelle aufweist.

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Zwei Spiele vor dem Ende der Gruppenphase hat Deutschland jeweils drei Zähler Rückstand auf die Niederlande und Griechenland. Das Klopp-Team müsste zumindest an einer Nation vorbeikommen, um das Ticket für das Viertelfinale zu sichern. Die nächsten Pflichtspiele stehen bereits fest: Am dreizehnten November trifft die Nationalelf auf Serbien, gefolgt vom entscheidenden Duell gegen die Niederlande am sechzehnten November.

Komplexe Szenarien für das Viertelfinale

Nur mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen ist das Weiterkommen nicht garantiert. Sollte es am Ende zu einer Dreiergleichheit kommen, bei der Deutschland, Griechenland und die Niederlande jeweils elf Punkte haben, entscheidet der Dreiervergleich über den Gruppensieger und den Zweitplatzierten. Dies tritt ein, wenn die Niederlande Griechenland besiegen und gegen Deutschland verlieren, während die Griechen gegen Serbien gewinnen.

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In einem solchen Szenario könnte Deutschland im Dreiervergleich jedoch auf dem letzten Platz landen. Das ist der Fall, wenn die Nationalelf nur mit einem Tor Abstand gegen die Niederlande gewinnt und die Elftal wiederum ebenfalls mit nur einem Tor Vorsprung gegen Griechenland gewinnt. In diesem Spezialfall scheidet das Team mit den am wenigsten erzielten Toren aus, was aktuell für Deutschland sprechen würde.

Auch andere Konstellationen sind denkbar, erfordern aber viel Glück. Sollte Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verlieren, würde Deutschland mit zwei eigenen Siegen vorbeiziehen. Gewinnt Deutschland gegen die Elftal und spielt Remis gegen Serbien, wäre das Team dennoch weiter, sofern die Niederlande gegen Griechenland nicht gewinnen, da der direkte Vergleich dann für die Nationalelf sprechen würde.

Konsequenzen bei Gruppendrittel oder Abstieg

Wenn Deutschland am Ende nur Gruppendritter wird, drohen die Abstiegs-Playoffs. Sollte die Deutsche Nationalmannschaft zu den beiden besten Gruppendritten in den vier Gruppen der Liga 1 gehören, wäre der Klassenerhalt geschafft. Sollte das DFB-Team jedoch zu den beiden schlechteren Gruppendritten gehören, müsste man in den Playoffs gegen einen Gruppen-Zweiten aus Liga B antreten.

Der Abstieg in Liga B wäre fix, wenn Deutschland auf den vierten Platz abrutscht. Dafür müsste Serbien die beiden letzten Spiele gewinnen und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holen. Die kommenden Wochen werden daher entscheidend für die Zukunft der Mannschaft und des Trainers sein, der erst kürzlich das Ruder übernommen hat und nun unter hohem Druck steht.