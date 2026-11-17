Die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich unter Jürgen Klopp für das Nations-League-Viertelfinale. Scherhant und Gruda überzeugen mit klarer Leistung.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im Berliner Olympiastadion durch einen überzeugenden Sieg gegen die Niederlande für das Viertelfinale der UEFA Nations League qualifiziert. Für Bundestrainer Jürgen Klopp markiert diese Partie einen entscheidenden Wendepunkt in seiner kurzen Amtszeit. Der Trainer hob hervor, dass das Team vor ausverkauftem Haus im letzten Länderspiel des Jahres ein großartiges Erlebnis geliefert hat, das er sich vorher nicht hätte träumen lassen.

Scherhant und Gruda dominieren das Spiel

Derry Scherhant und Brajan Gruda bilden aktuell das prägende Flügel-Duo der Nationalmannschaft. Scherhant traf im "Wohnzimmer" Berlin zum 1:0 und entwickelte sich zum ständigen Aktivposten. Gruda steuerte in der zweiten Halbzeit drei Scorerpunkte bei, inklusive des Endstandes von 5:0. Dieses Duo verkörpert genau die Arbeitsdisziplin und Leidenschaft, die der Trainer verlangt.

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Wirtz glänzt unter Klopp und feiert Jubiläum

Florian Wirtz absolvierte sein 50. Länderspiel und überzeugte deutlich besser als in seinen letzten Auftritten im Verein. Er erzielte ein Traumtor mit dem linken Fuß und bereitete einen Treffer vor. Wirtz wirkt unter der taktischen Führung von Klopp befreit und passt sich ideal als Hybrid aus Achter und Zehner in das Offensivspiel ein.

Abgrenzung zu früheren Turnier-Enttäuschungen

Der Sieg hebt sich stark von früheren Enttäuschungen wie der Nations-League-Finalrunde 2025 oder der WM 2026 ab. Unter Vorgänger Nagelsmann fehlten die überzeugenden Auftritte gegen Top-Nationen. Dieser Erfolg gegen die Niederlande ist daher der erste wirklich glaubhafte Auftritt des Teams gegen einen erweiterten Spitzenkonkurrenten.

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Kommentar des Trainers zur Leistung

Jürgen Klopp betonte nach dem Spiel, dass das harte Arbeiten und die Leidenschaft das entscheidende Kriterium sind. Solange Scherhant und Gruda in Defense und Offense performen, sieht er keinen Grund für personelle Änderungen. Für andere Konkurrenten bleibt der Weg in die Startelf dadurch weit.

Ausblick auf das Viertelfinale

Die Nationalmannschaft blickt nun mit Sicherheit auf die kommende Runde. Die taktische Ausrichtung unter Klopp zeigt bereits erste nachhaltige Wirkung. Die Spieler wirken motiviert und die Verbindung zwischen Trainer und Talenten scheint gestärkt zu sein.