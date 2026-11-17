Deutschlands Fußballnationalteam startet in die Nations League 2026/27 in Liga A. Ein Gruppenrang sichert EM-Playoff-Chancen.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft tritt in der kommenden Spielzeit 2026/27 in der höchsten Spielklasse der UEFA Nations League an. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp muss das Team in der Gruppe 2 der Liga A gegen die Nationalteams der Niederlande, Griechenlands und Serbiens antreten. Das Turnier dient nicht nur der sportlichen Auseinandersetzung, sondern hat auch weitreichende strategische Konsequenzen für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland.

Gruppenspielplan und Austragungsmodus der Nations League

Der Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft ist bereits festgelegt. Nach dem Auswärtsspiel in den Niederlanden folgen Begegnungen gegen Griechenland und Serbien. Die Partien in der Gruppenphase finden bis Mitte November statt, bevor die K.o.-Runde beginnt. Dieser Zeitplan ist entscheidend, da er den Rhythmus der Vorbereitung auf die europäischen Hauptwettbewerbe vorgibt. Letztendlich führt der Wettbewerb zum bekannten Final-Four-Turnier, das die besten vier Mannschaften der Liga A austragen.

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Portugal ist der aktuelle Titelträger der Nations League. Der letzte Sieg ging im Juni 2025 im Finale von München gegen Spanien. Spanien konnte im regulären Spielzeitraum nicht besiegt werden, sodass das Entscheidungsspiel im Elfmeterschiezen mit 5:3 endete. Für die aktuelle Saison gilt, dass die Teilnehmer in Vierer-Gruppen aufgeteilt sind. Vier dieser Gruppen bilden die Liga A, wobei nur die Liga D mit zwei Dreier-Gruppen strukturell abweicht.

Strategische Bedeutung für die EM-Qualifikation 2028

Jürgen Klopp betonte vor dem Auftakt in Amsterdam die Wichtigkeit eines Gruppenrangs. Ein solches Ergebnis fungiert als Sicherheitsnetz für die nationale Auswahl. Sollte die direkte Qualifikation für die EM 2028 in der jeweiligen Qualifikationsgruppe scheitern, öffnet ein erfolgreiches Abschneiden in der Nations League die Tür zu einer zweiten Chance. Jeder Gruppensieger der Nations League erhält ein Playoff-Ticket für die Endrunde der Europameisterschaft.

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Diese Regel stellt einen massiven Anreiz für die Nationalteams dar. Die Gruppeneinteilung der eigentlichen EM-Qualifikation wird maßgeblich von den Leistungen in der Nations League beeinflusst. Die Struktur des Wettbewerbs zwingt die Mannschaften, auch in Partien gegen direkte Konkurrenzspieler die volle Konzentration aufzubringen. Für das DFB-Team bedeutet dies, dass die Partien gegen Niederlande, Griechenland und Serbien keine bloßen Freundschaftsspiele sind, sondern hochkarätige Vergleichskämpfe mit direktem Einfluss auf die eigene Turnierfuture.

Rundfunkrechte und Streaming-Plattformen für Zuschauer

Für die Verfolgung des Turniers stehen den Fans verschiedene Wege offen. Das gesamte Turnier, mit Ausnahme der Spiele, an denen die deutsche Nationalmannschaft beteiligt ist, wird vom Streaming-Dienstleister DAZN übertragen. Für den Zugriff auf diese Inhalte ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Dies gilt für alle Ligas und die Finalrunde, sofern keine Ausnahmen im Free-TV gelten.

Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden auf der Plattform RTL+ gezeigt. Auch hier ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig, um alle Partien lückenlos verfolgen zu können. Die traditionellen Fernsehsender haben jedoch ebenfalls wichtige Rollen übernommen. RTL überträgt drei Gruppenspiele der Deutschen im Free-TV. Die restlichen drei Partien der Gruppenphase teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF auf.

Auf- und Abstiegsregelungen in der Nations League

Die strukturellen Veränderungen der Nations League sind für die Planung der Nationalteams von großer Bedeutung. Zur Saison 2028/29 wird der Wettbewerb von vier auf drei Ligen reduziert. In dieser neuen Konstellation wird eine Liga aus insgesamt 18 Teams bestehen. Die Regeln für den Aufstieg und Abstieg zwischen den Ligen A, B und C wurden entsprechend angepasst.

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Für die Liga A bedeutet dies, dass die zwei besten Gruppendritten unverändert in der höchsten Liga verbleiben. Die übrigen beiden Gruppendritten sowie die zwei besten Gruppenvierten müssen an den Playoffs zwischen Liga A und Liga B teilnehmen. Diese Playoffs bestreiten die Gruppenzweiten der Liga A gegen die schlechtesten Gruppendritten und die besten Gruppenvierten der Liga B. Ein ähnliches Playoff-System gilt für den Übergang von der Liga B zur Liga C, wo die Gruppenzweiten gegen die Gruppenletzten antreten.