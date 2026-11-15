DFB-Team Nations League: Spielplan, TV-Tipps und Aufstiegsregeln 2025

Alle Infos zur Nations League: DFB-Team trifft auf Niederlande, Griechenland und Serbien. RTL, ARD, ZDF und DAZN zeigen die Spiele. Wichtiges zu EM-Qualifikation und Liga-System.

Die UEFA Nations League zählt zu den wichtigsten Turnieren der europäischen Fußballnationen. Das DFB-Team startet in der höchsten Spielklasse Liga A in die Saison. Die Gegner in der Gruppe 2 sind die Niederlande, Griechenland und Serbien. Das Format sorgt für messbare Konkurrenz statt unverbindlicher Testspiele.

Spielplan und TV-Übertragungen der Gruppenphase

Die Vorrundenspiele finden bis Mitte November statt. Danach beginnt die K.o.-Runde. Der Gruppensieger zieht ins Halbfinale ein. Die Halbfinalisten treffen im Juni auf die besten Teams in einem Final-Four-Turnier. Portugal war im Jahr 2025 der aktuelle Titelverteidiger. Das Finale fand in München statt. Spanien unterlag im Elfmeterschießen. Der Endstand lautete fünf zu drei nach Elfmeterschießen.

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Deutsche Zuschauer sehen die Partie in den Niederlanden im Free-TV. RTL sendet drei Gruppenspiele direkt. ARD und ZDF teilen sich die restlichen drei Spiele der Vorrunde. Weitere Übertragungen erfolgen digital. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt das gesamte Turnier. Ein kostenpflichtiges Abo ist dort erforderlich. RTL+ zeigt weitere deutsche Partien. Auch hier ist ein Premium-Abo nötig. Das Angebot sichert breite Reichweite im Land.

Strategische Bedeutung für die EM-Teilnahme

Der Bundesverband gibt klare Hinweise zur sportlichen Ausrichtung. Hansi Flick betonte die Wichtigkeit guter Leistungen. Der Gruppensieg wirkt wie ein Sicherheitsnetz. Er bietet eine zweite Chance für die Endrunde. Die direkte Qualifikation für die EM 2028 ist das Hauptziel. Das Turnier findet in Großbritannien und Irland statt. Ein Misserfolg in der Gruppe lässt sich ausgleichen.

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Der Gruppensieger erhält ein Playoff-Ticket. Dies gilt als großer Vorteil. Die Aufteilung der Qualifikationsgruppen hängt ab. Die Nations League beeinflusst diese massiv. Jeder Gruppenerste hat diese Karte in der Hand. So bleibt der Weg offen. Die Spannung bleibt bis zum letzten Spiel hoch. Alle Punkte sind für den Weg nach London und Dublin relevant.

Liga-System und Aufstiegsmechanismen im Detail

Die teilnehmenden Nationalmannschaften verteilen sich auf Vierer-Gruppen. Vier dieser Gruppen bilden die Liga A. Andere bilden Liga B und Liga C. Die Liga D ist anders strukturiert. Sie hat nur zwei Gruppen mit drei Teams. Das System ist in vier Stufen gegliedert. Die Spielklassen reichen von A bis D. Auf- und Abstieg regeln den Transfer.

Zwei Gruppen sind für Liga A entscheidend. Vier Teams spielen im Juni das Finale. Sie qualifizieren sich über das Viertelfinale. Die Paarungen werden per Los ermittelt. Die vier Gruppenersten treffen auf Gruppenzweite. Die Liga-A-C-Playoffs regeln den Klassenerhalt. Zwei Gruppendritte bleiben in der obersten Klasse. Die anderen beiden Gruppendritten steigen ab.

Die zwei besten Gruppenvierten spielen ebenfalls ab. Sie treffen auf Gruppenzweite aus Liga B. Dies geschieht in den Liga-A-B-Playoffs. Die Liga-B-C-Playoffs entscheiden über den Verbleib. Dort spielen Gruppenzweite gegen Gruppenletzte aus Liga B. Diese Regeln sorgen für faire Chancen. Kein Team ist vor dem Abstieg sicher. Die Dynamik bleibt hoch bis zur Sommerpause.

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Ausblick auf die kommende Saison 2028

Die Struktur ändert sich in naher Zukunft. Die Saison 2028/29 bringt neue Regeln. Die UEFA minimiert das System von vier auf drei Ligen. Liga D wird abgeschafft. Künftig besteht eine Liga aus 18 Teams. Dies vereinfacht den Spielplan. Die Wettbewerbsstruktur wird kompakter. Alle Teams spielen mehr gegeneinander. Die Liga A bietet mehr Tiefe.

Die neuen Regeln gelten ab der nächsten Zäsur. Der Aufstieg bleibt erhalten. Der Abstieg ist weiterhin möglich. Die Playoffs bleiben ein fester Bestandteil. Sie entscheiden über die Zugehörigkeit. Die UEFA will mehr Intensität schaffen. Die Nations League entwickelt sich weiter. Das Format gilt als erfolgreich. Die Relevanz für die WM-Qualifikation steigt. Die Fans warten auf neue Duelle. Das DFB-Team muss bestehen.