DFB-Team: Rechenweise für Gruppensieg und Viertelfinaleinzug gegen Holland

Das DFB-Team muss gegen Holland punkten, um im Viertelfinale der Nations League zu spielen. Ein Gruppensieg ist nur bei einem hohen Sieg möglich. Wir zeigen alle Szenarien.

Das DFB-Team kann den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League aus eigener Kraft sicherstellen. Sogar der Sieg in Gruppe A2 der Liga A steht noch zur Debatte, erfordert jedoch präzise Rechnerei der Fans und Analysten. Die aktuelle Tabelle zeigt, dass Holland mit elf Punkten die Tabelle anführt. Deutschland und Griechenland liegen punktgleich mit jeweils acht Zählern auf den Plätzen zwei und drei. Serbien ist mit fünf Niederlagen bereits als Tabellenletzter feststehend ausgeschieden.

Möglichkeiten für den Gruppensieg und Viertelfinaleinzug

Die deutsche Nationalmannschaft hat zwei konkrete Szenarien, um den ersten Platz in Gruppe A2 zu erringen. Der entscheidende Faktor ist die Tordifferenz gegen das führende Holland. Gewinnt Deutschland das anstehende Spiel mit einem minimalen Vorsprung von fünf Toren, reicht dies für den Gruppensieg. Dieses Ergebnis gilt unabhängig davon, wie das Parallelspiel zwischen Griechenland und Serbien ausgeht.

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Der strategische Vorteil eines Gruppensiegs für das DFB-Team liegt im Turnierbaum des Viertelfinales. Als Gruppenerster trifft man auf einen Gruppenzweiten. Dadurch könnte die DFB-Auswahl potenziell starken Konkurrenten wie Weltmeister Spanien, Frankreich oder Portugal im Achtelfinal-Baum aus dem Weg gehen. Dies würde die Chance auf das Final Four erhöhen.

Auch ohne den ersten Platz bleibt das Viertelfinale erreichbar. Ein Sieg mit maximal vier Toren Unterschied ist ausreichend, um Platz zwei zu sichern. Dies gilt sogar dann, wenn Griechenland das Parallelspiel gegen Serbien gewinnt. Die deutsche Mannschaft qualifiziert sich somit als Gruppenzweiter für die nächste Runde, solange der Vorsprung gegen Holland nicht zu groß ausfällt.

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Szenarien für den Verpass des Einzugs ins Viertelfinale

Es gibt jedoch zwei Konstrukte, in denen das DFB-Team den Sprung unter die beiden besten Mannschaften der Gruppe verpasst. Ein entscheidender Faktor ist das Ergebnis des Griechen-Landes. Wenn Deutschland gegen Holland Unentschieden spielt, muss Griechenland gegen Serbien verlieren. Nur in diesem Fall kommt die DFB-Elf als Gruppenzweiter weiter.

Holt Griechenland gegen Serbien mindestens einen Punkt, reicht ein Remis der Deutschen gegen Holland nicht aus. In diesem Fall würde Deutschland auf Platz drei zurückfallen und scheidet aus dem Wettbewerb aus. Das gleiche Szenario tritt ein, wenn Deutschland das Spiel gegen Holland verliert, während Griechenland Punkte gegen Serbien sammelt. Der direkte Vergleich und die Tordifferenz spielen hier keine Rolle, da die Punktezahl über den Einzug entscheidet.

Klassenverbleib und Auslosung der EM-Qualifikation

Sollte das DFB-Team das Viertelfinale verpassen, besteht keine Sorge um den Abstieg aus Liga A. Mit aktuell acht Punkten ist bereits klar, dass die deutsche Auswahl zu den beiden besten Gruppendritten gehört. Eine Relegation um den Klassenverbleib ist damit ausgeschlossen, da die Drittplatzierten automatisch absteigen und nur die Letztplatzierten der Ligas die Gefahr des Abstiegs in Liga B tragen.

Die Konsequenz dieses Status für das DFB-Team betrifft die bevorstehende Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen. Deutschland ist dadurch automatisch im Topf der besten zwölf Teams gesetzt. Die wichtige Auslosung findet am 6. Dezember in Belfast statt. Dieser Status sichert dem DFB-Team eine günstigere Lostopf-Zuordnung für die kommende Qualifikationsrunde.

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Zeitplan für das Final Four und Viertelfinale

Die weiteren Termine im Kalender der UEFA Nations League sind bereits festgelegt. Das Viertelfinale der Nations League ist für März 2027 angesetzt. Die vier verbliebenen Mannschaften treffen dann aufeinander, um die Teilnehmer für das Endturnier zu bestimmen.

Das Final Four, das die zwei besten Teams des Turniers ermittelt, ist für den 9. bis 13. Juni geplant. Bis dahin muss das DFB-Team seine Punkte gegen Holland sammeln, um die Chance auf den Gruppensieg oder zumindest den sicheren zweiten Platz nicht zu verspielen. Die Rechnerei der Fans zeigt: Nur ein starker Auftritt gegen die Niederlande führt zum Erfolg.