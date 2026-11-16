DFB-Team Rechnet auf Gruppensieg im Nations League Halbfinale

Das DFB-Team kann den Gruppensieg im Nations League Halbfinale erreichen. Analyse der Szenarien für Deutschland gegen Holland und Griechenlands Spiel gegen Serbien.

Das DFB-Team kann den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League aus eigener Kraft herbeiführen. Sogar der Gruppensieg in Gruppe A2 ist noch möglich, wenn die Nationalmannschaft gegen die Niederlande gewinnt. Die Ausgangslage zeigt, dass Holland die Gruppe A2 mit elf Punkten anführt. Griechenland und Deutschland folgen direkt dahinter mit jeweils acht Zählern. Serbien hat nach fünf Niederlagen bereits den Abstieg in die Liga B fixiert und steht als Tabellenletzter fest.

Szenarien für den Gruppensieg

Die Mannschaft kann sich den ersten Platz in der Tabelle sichern, wobei zwei konkrete Szenarien relevant sind. Ein Sieg mit mindestens fünf Toren Unterschied gegen Holland reicht unabhängig vom Ergebnis des Parallelspiels. Das bedeutet, dass Griechenland gegen Serbien gewinnen oder verlieren kann. Der Vorteil dieses Szenarios liegt in der künftigen Setzung. Im Viertelfinale würde Deutschland auf einen Gruppenzweiten treffen.

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Dieser Vorteil könnte namhaften Gegnern aus dem Weg gehen. Potenzielle Gegner im Achtelfinale wären damit Weltmeister Spanien, Frankreich oder Portugal. Diese Teams würden als Gruppenzweite gesetzt sein, wenn sie ihre jeweiligen Gruppen nicht gewinnen. Deutschland hätte so die Chance, im weiteren Verlauf der Nations League auf potenziell schwächere Gegner zu treffen.

Weg zum zweiten Platz

Auch ohne den Gruppensieg bleibt der Weg in das Viertelfinale offen. Dafür sind zwei weitere Szenarien möglich. Ein Sieg mit maximal vier Toren Vorsprung gegen Holland sichert Platz zwei. Dies gilt auch dann, wenn Griechenland sein Parallelspiel gegen Serbien gewinnt. Die DFB-Elf steigt dann als Gruppenzweiter auf.

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Ein Unentschieden ist ebenfalls möglich, wenn die Griechen verlieren. Spielt Deutschland gegen Holland remis, muss Griechenland gleichzeitig gegen Serbien verlieren. Dann würde die DFB-Elf als Gruppenzweiter weiterkommen. Diese Punktekonstellation ist besonders wichtig für die Weiterqualifikation. Das Team bleibt so in der oberen Hälfte der Tabelle.

Klassenerhalt und Auslosung

Es gibt auch Szenarien, in denen das DFB-Team den Sprung unter die besten zwei Mannschaften verpasst. Ein Unentschieden und ein Punktgewinn der Griechen reicht nicht aus. Holt Griechenland gegen Serbien mindestens einen Punkt, würde Deutschland auf Platz drei zurückfallen. Dennoch muss sich die Mannschaft keine Sorgen um den Verbleib in der Liga A machen.

Mit aktuell acht Punkten steht bereits fest, dass die DFB-Auswahl zu den beiden besten Gruppendritten gehört. Eine Relegation um den Klassenverbleib ist damit ausgeschlossen. Dadurch ist Deutschland bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am 6. Dezember in Belfast im Topf der besten zwölf Teams gesetzt. Dies sichert eine günstige Auslosung.

Kalender und Zukunft

Das Viertelfinale der Nations League findet im März 2027 statt. Die Termine sind bereits festgelegt. Das Final Four mit den vier verbliebenen Mannschaften ist für den 9. bis 13. Juni angesetzt. Die Termine bieten genug Zeit für die Vorbereitung. Die Ergebnisse der aktuellen Gruppe werden diese Plätze bestimmen. Die DFB-Elf muss ihre Partien strategisch angehen.