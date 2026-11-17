Florian Wirtz, Brajan Gruda und Derry Scherhant sorgten mit starken Leistungen im Trio von Bundestrainer Jürgen Klopp für den Viertelfinaleinzug.

Die deutsche Nationalmannschaft hat unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp das Viertelfinale der Nations League erreicht. Die Niederlande wurden besiegt, wobei das Offensiv-Trio um Florian Wirtz, Brajan Gruda und Derry Scherhant die entscheidenden Akzente setzte. Alle drei Spieler erhielten von BILD die beste Bewertung von eins und sicherten damit den Erfolg im wichtigen Spiel.

Wirtz dominiert als Zehner mit Doppelpack

Florian Wirtz kehrte auf seine angestammte Position als Zehner zurück und entwickelte sich zum Taktgeber im Zentrum der deutschen Offensive. In seinem 50. Länderspiel erzielte der 23-jährige Spieler ein Doppelpack und festigte damit seine Bilanz unter der Ägide von Klopp. Bis zu diesem Spiel hatte er vier Tore und ein Assist für die Nationalelf verbucht.

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Der 59-jährige Bundestrainer Jürgen Klopp betonte in seinen Worten die strategische Arbeit mit dem 23-Jährigen. Klopp erklärte, dass man gemeinsam daran gearbeitet habe, Wirtz in die Position zu bringen, in der er das abrufen kann, was das Team benötigt. Der Trainer lobte Wirtz als unglaublich laufstarken Offensivspieler, was für dieser Spielposition ungewöhnlich sei. Wirtz zeige zudem eine enorme Ausdauer und könne auch zwei Tage am Stück laufen.

Hinter der sportlichen Leistung steht eine beeindruckende Biografie. Florian Wirtz stammt aus einer extrem sportbegeisterten Großfamilie. Er ist das jüngste von insgesamt zehn Kindern in einer Patchwork-Familie und hat neun Geschwister. Seine Eltern Hans-Joachim Wirtz und Karin Groß fungieren bis heute als seine engsten Vertrauten und Berater in seiner Karriere.

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Gruda überzeugte mit Tor und zwei Assists

Brajan Gruda, der 22-jährige Offensivspieler, zeigte gegen die Niederlande eine ähnliche Spielweise wie Wirtz und war für viele Fans kaum von ihm zu unterscheiden. Die Social-Media-Nutzer diskuteten nach dem Spiel intensiv über diese Parallelen. Gruda hatte zuvor bereits mit einem Tor im Debüt gegen Serbien auf sich aufmerksam gemacht und legte nun gegen Holland mit einem Tor und zwei Assists nach.

Klopp bezeichnete den 22-Jährigen bei der Nominierung als geilen Zocker mit ausgeprägten Straßenfußballer-Qualitäten. Ein Markenzeichen von Gruda sind seine heruntergekrempelten Stutzen. Neben der deutschen Staatsbürgerschaft besitzt der Spieler auch die albanische Staatsangehörigkeit. Er entstammt einer traditionsreichen Fußballfamilie, wobei sein Vater Bujar Gruda im Alter von 63 Jahren einst als Profi für den albanischen Klub KF Vllaznia spielte.

Grudas Familie ist während seiner Karriere stets eng an seiner Seite. Sein Vater Bujar und seine Mutter Manjola sind bei nahezu jedem Spiel vor Ort anwesend. Der DFB-Star befindet sich bereits seit längerer Zeit in einer festen Beziehung, hält sein Privatleben aber größtenteils vor der Öffentlichkeit geheim. Diese Diskretion steht im Kontrast zu seiner großen sportlichen Präsenz im Team.

Scherhant erzielte emotionales Debüt-Tor in Berlin

Derry Scherhant feierte im Berliner Olympiastadion sein emotionales Debüt für die Nationalelf. Der 24-jährige Freiburger durfte erneut auf der linken Flügelseite auflaufen und traf in der 41. Minute zum 1:0. Das Spiel war für ihn von besonderer Bedeutung, da er nur wenige Minuten vom Austragungsort aufgewachsen ist und seine Jugendstationen Tennis Borussia, Viktoria Berlin und Hertha BSC umfasste.

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Der Flügelspieler äußerte sich nach dem Treffer begeistert über seine Chance. Er sagte, dass man ihm vor einigen Jahren gesagt habe, er schaffe es nicht zum Profi. Es sei für ihn unfassbar, dass er jetzt dort stehen dürfe. Scherhant verspreche, bei jedem Spiel Vollgas zu geben und sein Maximum zu leisten, um sich selbst nichts vorwerfen zu können. Diese Hingabe prägte sein Aufreten auf dem Platz.

Für das Länderspiel gegen die Niederlande hatte Scherhant rund 50 Tickets organisiert, um Freunden und Verwandten die Teilnahme am Spiel im Stadion zu ermöglichen. Sein sportlicher Werdegang führte ihn über die Berliner Jugendstationen zum Profifußball. 2025 wechselte er zum SC Freiburg und debütierte im Jahr 2026 für die deutsche Nationalmannschaft. Am Freitag wird um 12 Uhr in Nyon ausgelost, wer im Viertelfinale erwartet wird.