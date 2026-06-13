DFB-Team schwitzt bei Trainingseinheiten in Winston-Salem

Bundestrainer Julian Nagelsmann will, dass die Spieler sich an die Bedingungen vor Ort gewöhnen und sich akklimatisieren. Die DFB-Stars sollen sich möglichst oft in der Hitze aufhalten, um schneller an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker.kommt bei ihren Trainingseinheiten am Quartier in Winston-Salem derzeit gehörig ins Schwitzen. Das liegt aber nicht nur an den Inhalten, die Bundestrainer Julian Nagelsmann vorgibt, sondern vor allem an den Temperaturen. Am Freitag erreichte das Thermometer bei der Mittagseinheit rund 40 Grad in der Sonne, anderthalb Stunden dauerte das Training. Wie die Bild berichtet, machte Nagelsmann seinen Spielern eine klare Ansage.

Und die lautete: Die DFB-Stars sollen sich möglichst oft in der Hitze aufhalten! Damit will Nagelsmann erreichen, dass sich die Spieler schneller an die Bedingungen vor Ort gewöhnen und sich akklimatisieren. Um das zu gewährleisten, sollen sich die Profis in ihrer freien Zeit möglichst nicht in ihren klimatisierten Hotelzimmern aufhalten, sondern im Freien.

Allerdings wurden rund um die Trainingsplätze verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Spieler während der Einheiten vor der Hitze bestmöglich zu schützen. Zwei spezielle Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf stehen bereit, ebenso zwei Sanitäter für den Notfall. Die aktuell herrschende Hitze ist in Winston-Salem übrigens nichts Ungewöhnliches. Das WM-Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Curacao findet in Houston statt, wo ebenfalls über 30 Grad vorhergesagt sind. Allerdings verfügt das Stadion über ein geschlossenes Dach





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