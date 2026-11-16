Die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich als Gruppensieger für die K.o.-Phase der Nations League. Wir klären die möglichen Gegner, die Auslosung und die Spieltermine für das DFB-Team unter Jürgen Klopp.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Gruppenphase der UEFA Nations League erfolgreich abgeschlossen. Das DFB-Team sicherte sich den ersten Platz in der Gruppe A2 und damit den direkten Einzug in die Viertelfinalrunde des Wettbewerbs. Diese Qualifikation ist das direkte Ergebnis der punktgleichen Wertung mit den Niederlanden und Griechenland, bei der am Ende die Tordifferenz im direkten Vergleich den Ausschlag gab.

Entscheidung durch Dreiervergleich und Tordifferenz

Der Weg zum Gruppensieg war für Deutschland nicht ohne Widerstand. Am Ende der Gruppenphase landeten Deutschland, die Niederlande und Griechenland alle auf exakt elf Punkten. Um den ersten Platz zu ermitteln, war laut den Bestimmungen der UEFA ein Dreiervergleich zwischen diesen drei Nationen erforderlich. Dabei spielten die Ergebnisse gegen den Tabellenletzten Serben keine Rolle und wurden aus der Berechnung herausgenommen.

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In diesem direkten Vergleich sammelten alle drei Teams jeweils fünf Punkte aus vier Spielen. Da die Punkte gleich waren, entschied am Ende die Tordifferenz über die Platzierung. Deutschland zog dank des knappen Sieges gegen die Niederlande noch an den Niederländern vorbei. Ein Grund hierfür war auch das 0:7 der Griechen gegen die Niederlande, was Griechenland den letzten Platz in diesem Dreiervergleich und das Aus aus der Nations League kostete.

Mögliche Gegner und Ausgeschlossene Teams

Als Gruppensieger trifft die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale auf einen der Gruppenzweiten aus den anderen Staffeln der Liga A. Ein direktes Wiederholungsspiel gegen die Niederlande ist dabei ausgeschlossen, da Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, nicht erneut gelost werden können. Dies bedeutet konkret, dass das DFB-Team auch Frankreich und England ausweichen kann, falls diese als Gruppenzweite qualifiziert wären.

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Drei potenzielle Gegner bleiben übrig, abhängig davon, wer sich in den anderen Gruppen als Zweitplatzierter durchsetzt. Aus der Gruppe A1 ist Belgien als Gruppenzweiter feststehend. Aus der Gruppe A3 könnte Spanien als Gegner auftreten. Spanien verlor das entscheidende Endspiel um den Gruppensieg gegen England, qualifizierte sich aber dennoch als Zweitplatzierter für die K.o.-Runde.

Die Situation in der Gruppe A4 bleibt bis zum letzten Spieltag spannend. Die Entscheidung für den zweiten Startplatz dort fällt am Dienstagabend. Hier könnten theoretisch drei Nationen den zweiten Platz belegen: Portugal, Dänemark oder Norwegen. Jede dieser drei Optionen würde einen potenziellen Gegner für die deutsche Elf im Viertelfinale darstellen.

Auslosung und Zeitplan für die K.o.-Phase

Die definitive Aufstellung der Gegner steht erst nach der Auslosung fest. Diese findet am Freitag, den 20. November, um 12:00 Uhr mittags in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Neben der Bestimmung der Viertelfinal-Paarungen werden bei dieser Veranstaltung auch die Paarungen für die Relegationsspiele zwischen den Ligen A und B sowie zwischen B und C ermittelt.

Die eigentlichen Spieltermine für die Viertelfinals sind bereits festgelegt und finden in der ersten Länderspiel-Phase im kommenden März statt. Die Hinspiele sind für den Zeitraum vom 25. bis 27. März 2027 angesetzt. Die Rückspiele folgen direkt im Anschluss daran zwischen dem 28. und 30. März 2027.

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Für das DFB-Team beginnt nach dem Viertelfinale die Vorbereitung auf die Final Four. Diese Endrunde, einschließlich der beiden Halbfinals, des Spiels um Platz drei und dem Finale, ist für den Zeitraum zwischen dem 9. und 13. Juni vorgesehen. Die deutschen Fans können sich darauf freuen, dass das Team von Jürgen Klopp mindestens bis in die Sommer-Pause der internationalen Wettbewerbe dabei ist.