Deutschland qualifiziert sich als Gruppensieger für die Nations League Viertelfinals. Bundestrainer Jurgen Klopp plant die Vorbereitung auf das Turnier in Nyon und den Fahrplan bis zur EM 2028.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich als Gruppensieger der Nations League in der Staffelformation A2 für die nächste Runde qualifiziert. Dieser Erfolg unter der Leitung von Bundestrainer Jurgen Klopp ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum ersten großen Turnier der Ära nach der Euro 2024. Das Team schloss die Gruppenphase mit elf Punkten ab und verdrängte durch eine taktisch saubere Leistung die Niederlande und Griechenland von den vorderen Plätzen.

Entscheidung durch Tordifferenz und Dreiervergleich

Deutschland, die Niederlande und Griechenland beendeten die Vorrunde der Liga A mit identischen elf Punkten, wodurch ein spezifischer Dreiervergleich über die Platzierungen entschied. Dabei wurden ausschliesslich die direkten Begegnungen der drei Nationen analysiert, während die Resultate gegen den Tabellenletzten Serbien bei der Berechnung der Platzierung aussen vor blieben. In diesem Vergleich holte jedes der drei Teams fünf Punkte aus vier Spielen.

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Mastabgebend war am Ende die Tordifferenz. Ein klarer 5:0-Sieg im Duell gegen die Niederlande war entscheidend, da er die deutsche Tordifferenz nach oben schoss. Die Niederlande hatten zuvor in Griechenland mit 7:0 gewonnen, was den Griechen jedoch nicht reichte, da sie im direkten Vergleich zur deutschen Elf unterlagen. Dieser Kantersieg half dem DFB-Team, den letzten Rucksack an der Elftal vorbeizuziehen.

Strategisches Glueck und moegliche Gegner

Als Gruppensieger hat Deutschland nun das Recht zur Wahl eines Gegners im Viertelfinale aus einer festgelegten Gruppe von Teams. Das System schliesst ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Niederlanden aus, da Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinander trafen, nicht erneut gelost werden koennen. Dies stellt eine strategische Entlastung fuer Jurgen Klopp dar.

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Moegliche Gegner sind die Gruppenzweiten der Staffeln A1, A3 und A4. In der Gruppe A1 schloss Belgien die Vorrunde als Zweiter ab. Die Gruppe A3 fuehrte Spanien an, das das Finale um den Gruppensieg gegen England verlor, waehrend sich Norwegen in Gruppe A4 in einem spannungsreichen Finale in Dänemark auf den zweiten Platz spielte. Frankreich und England sind als potentielle Gegner somit ausgeschlossen.

Termin der Auslosung in Nyon und DFB-Campus

Die offizielle Auslosung der Viertelpaarungen findet am Freitag, den 20. November, um 12:00 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Die deutsche Faelte wird nicht physisch in der Schweiz vertreten sein. Jurgen Klopp, 59 Jahre alt, wird die Sendung stattdessen live im Stream vom DFB-Campus in Frankfurt am Main verfolgen. Die Anwesenheit war vom Verband nicht vorgeschrieben, weshalb der Bundestrainer an Ort und Stelle bleibt.

Fans koennen die Auslosung kostenlos ueber den UEFA-TV Livestream verfolgen, da keine klassische Free-TV-Übertragung geplant ist. Waehrend der Veranstaltung werden auch die Paarungen fuer die Relegationsspiele zwischen den Ligen A und B sowie B und C ermittelt. Dies rundet den Wettbewerbsschema der aktuellen Nations League-Staffel ab.

Fahrplan bis zur EM 2028 und Final Four

Die Partien der Viertelfinalrunde sind in der ersten Länderspielphase im März 2027 angesetzt. Die Hinspiele werden zwischen dem 25. und 27. März 2027 ausgetragen, die Rückspiele folgen vom 28. bis 30. März desselben Jahres. Dieser Zeitplan bietet Jurgen Klopp einen klaren Rahmen, um seine Spieler auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

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Das Finale der Nations League ist als Final Four Format konzipiert, das zwischen dem 9. und 13. Juni stattfinden wird. In diesem Zeitraum werden die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das eigentliche Finale ausgetragen. Diese Termine sind fest im Kalender verankert und dienen als wichtige Meilensteine in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2028.