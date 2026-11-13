DFB-Team Siege in Belgrad: Gruda, Havertz und Kimmich dominieren gegen Serbien

Das DFB-Team gewinnt mit deutlicher Leistung in der Nations League gegen Serbien in Belgrad. Brajan Gruda, Kai Havertz und Joshua Kimmich überzeugen mit Toren und Assists.

Das deutsche Nationalteam hat in Belgrad einen wichtigen Sieg in der Nations League errungen und zeigte dabei eine überwältigende Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierte das DFB-Team das Geschehen auf dem Platz deutlich. Die Partie endete mit einem klaren Ergebnis, das die Überlegenheit der deutschen Auswahl wider spiegelt. Besonders die Kombination aus individueller Klasse und taktischer Disziplin ließ die serbische Defense oft chancenlos.

Gruda glänzt bei Traumdebüt im DFB-Trikot

Brajan Gruda feierte sein Debüt für das DFB-Team mit einem hervorragenden Auftritt auf dem Feld. Der 22-Jährige aus Leipzig wurde von Beginn an eingesetzt und bereitete seiner Offensive sofort neue Impulse. Kurz nach der Pause krönte er seinen Einstand mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Damit setzte er eine deutliche Duftmarke für seine Zukunft in der Nationalelf. Seine technische Sicherheit und sein Spielverstand fielen sofort auf.

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Auch Aleksandar Pavlovic gab einen starken Eindruck in seinem zweiten Länderspiel. Der 100-Millionen-Mann entschied sich gegen die Vereine Manchester City und den serbischen Verein Crvena Zvezda für das DFB-Team. Er agierte defensiv sehr solide und beging nur wenige technische Fehler, was auf dem schwierigen Untergrund in Belgrad eine Herausforderung war. Nach vorne hin zeigte er sich eher verhalten, trug aber maßgeblich zur Sicherheit in der Abwehrkette bei. Seine Passstärke war ein wichtiger Faktor in der Ballbesitzphilosophie.

Kimmich und Havertz steuern entscheidende Tore bei

Joshua Kimmich präsentierte sich als Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der deutschen Mannschaft. In der extrem dominanten ersten Halbzeit nutzte er seine Passstärke, um die gegnerischen Reihen zu durchbrechen. Er bereitete Tore vor und schuf durch seine Positionierung immer wieder Gefahren. Ein direkter Schuss von ihm wurde gerade noch entscheidend abgefälscht und ging am Tor vorbei. Dies verdeutlichte, wie nah er an einem weiteren Eigentor traf. In der 64. Minute wurde sein Tor jedoch zu Recht wegen einer Abseitsstellung von Kai Havertz aberkannt.

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Kai Havertz zeigte ebenfalls beachtliche Leistungen im Mittelfeld. Er verpasste in der 19. Minute freistehend per Kopf eine gute Gelegenheit zum 3:0. In der ersten Halbzeit war er oft im Geschehen und sorgte für Unruhe bei den serbischen Defensivspielern. Obwohl er insgesamt viele Offensivaktionen hatte, fehlten ihm teilweise die entscheidenden Momente. Trotzdem war sein Einsatz wichtig für die Kontrolle des Balls. Später wurde er in der 74. Minute durch den Bremer Torjäger Niclas Füllkrug ersetzt.

Defensive Stabilität und serbische Gegenwehr

Die defensive Struktur der deutschen Mannschaft hielt stand, als Serbien versuchte, das Ergebnis noch zu drehen. Marc-Andre ter Stegen bewies sein Können als Keeper des Bundesligisten FC Bayern München. Er konnte den ersten Ball bei einem serbischen Treffer in der 56. Minute noch abwehren. Beim Abpraller war er dann jedoch chancenlos, was zu einem Ausgleich führte. Gut 20 Minuten vor dem Ende hielt er den Ajax-Keeper sicher beim Kopfball von Mitrovic. Dadurch verhinderte er ein weiteres Unheil.

Serbien konnte lange Zeit kaum Gefahr entwickeln, trotz des teils drückenden Drucks der DFB-Auswahl. Bis auf einen geblockten Abschluss nach 20 Minuten gelang den Gästen wenig. Die beste Aktion hatte der ehemalige Herthaner in der 70. Minute, als er mit einem Schlenzer am Pfosten scheiterte. In der zweiten Halbzeit ließ der aktuelle Newcastle-Profi defensiv kaum etwas anbrennen. Ein Eigentor von Babic sorgte zudem für die frühe Führung, die das Spiel schnell entschied.

Torjäger und Tordetails der Nations League Partie

Der Liverpool-Star Mohamed Salah erzielte in der 14. Minute den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Dieser Treffer brachte dem DFB-Team viel Ruhe in die Partie. Mit einem Lupfer über Milinkovic-Savic bewies er bei seinem Tor eine gute Entscheidungsfindung. Auch ansonsten sorgte er für Aufmerksamkeit und erhöhte den Druck auf die serbische Defensive. Seine Präsenz war ein wesentlicher Faktor für die deutsche Überlegenheit.

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Das Spiel in der Nations League zeigte, dass das DFB-Team auf dem richtigen Weg ist. Die Kombination aus jungen Talenten wie Gruda und erfahrenen Routinieren wie Kimmich funktioniert. Besonders die Taktik, den Ball sicher im eigenen Bereich zu halten, schreckte die gegnerische Mannschaft ab. Die Leistung in Belgrad wird als wichtiger Schritt für die weitere Qualifikation gewertet. Alle Beteiligten zeigten Disziplin und Klasse auf dem Platz.