DFB-Team startet in die Mission "Fünfter Stern"

Das DFB-Team ist in die Mission "Fünfter Stern" gestartet. Verzichten musste Julian Nagelsmann beim ersten Training jedoch auf zwei Stammkräfte. Die Auftaktseinheit fand auf dem "Home Ground" statt, wo Nagelsmann zunächst eine kurze Ansprache hielt, bevor die Spieler Läufe und Stabilisationsübungen absolvierten.

Das DFB-Team ist in die Mission " Fünfter Stern " gestartet. Verzichten musste Julian Nagelsmann beim ersten Training jedoch auf zwei Stammkräfte. Die Auftaktseinheit fand auf dem "Home Ground" statt, wo Nagelsmann zunächst eine kurze Ansprache hielt, bevor die Spieler Läufe und Stabilisationsübungen absolvierten.

Zwar ist die Mission noch in den Anfängen, doch es gibt bereits erste Sorgen um den Torhüter Manuel Neuer. Seine Verletzung an der linken Wade pausiert ihn noch für die nächsten Tage. Offensivspieler Havertz bestreitet mit dem FC Arsenal am Samstag und wird daher nicht an der Mission teilnehmen. Der Belastungsaufbau von Neuer ist in vollem Gange, er befindet sich im Fitnessraum und absolviert Läufe auf dem Platz.

Fraglich ist, ob Neuer bei der Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago spielen kann. Doch der Bundestrainer ist optimistisch und sagt, man solle sich keine Sorgen machen. Wir wollen ihn in der Gruppenphase maximal fit haben.

Ansonsten würden alle Spieler einen guten Eindruck machen. Alle sind gut drauf und haben sofort wieder ein gutes Gefühl vermittelt





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DFB-Team Fünfter Stern Julian Nagelsmann Manuel Neuer Verletzung

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