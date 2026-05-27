DFB-Team startet mit Fan-Interaktion in WM-Vorbereitung

Zum Auftakt der WM-Vorbereitung in Herzogenaurach zeigen sich nur zwei deutsche Nationalspieler fanfreundlich. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kommentiert die Situation und kündigt interne Gespräche an.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Mittwochmittag offiziell in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Die Mannschaft reiste zum Adidas-HomeGround in Herzogenaurach an, wo rund 25 Fans bei sommerlichen Temperaturen mehrere Stunden auf die Ankunft warteten.

Doch lediglich zwei Spieler, Linksverteidiger David Raum (28/Leipzig) und Dribbler Leroy Sané (30/Galatasaray), ließen sich dazu bewegen, aus ihren Fahrzeugen auszusteigen, um Selfies und Autogramme zu geben. Die meisten anderen Spieler ließen die wartenden Fans jedoch warten, ohne persönlichen Kontakt herzustellen. Dieses Verhalten wirft Fragen auf, besonders im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft und den benötigten Rückhalt der eigenen Anhänger. DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) wurde auf der anschließenden Pressekonferenz direkt auf das Thema angesprochen.

Er zeigte sich durchaus selbstkritisch: "Es wäre schön gewesen, wenn es ein paar mehr gewesen wären.

" Dennoch verwies Völler auf die allgemeinen Bemühungen des Verbandes, Fans einzubeziehen: "Ich glaube, das haben wir doch schon bewiesen in den letzten Wochen und Monaten, dass wir durch Aktionen, vor dem Training, nach dem Training, versuchen, viele Menschen mitzunehmen. Selfies zu geben, Autogramme zu geben. Da brauchen wir uns mit der deutschen Nationalmannschaft nicht zu verstecken im Vergleich zu anderen Nationen.

" Gleichzeitig räumte er ein, dass die Zahl von nur zwei Spielern, die Fan-Kontakt suchten, auffällig gering war. "Dass es jetzt nur zwei waren, da haben Sie gut gezählt, Kompliment", so Völler mit einem Hauch von Ironie. Er kündigte an, das Thema intern weiterzugeben und zu besprechen: "Ich verstehe die Frage, wir werden es weitergeben.

" Ein besonderes Moment erlebte der zwölfjährige Gustav, der ein Trikot von David Raum trug. Raum hielt nach einem Winken des Jungen an und erfüllte ihm den Wunsch nach einem Autogramm. Gustav berichtete gegenüber BILD: "David hat zu mir gesagt: Wenn schon einer mein Trikot trägt, dann muss ich auch anhalten.

" Diese Geste zeigt, dass einzelne Spieler durchaus bereit sind, Fans zu begeistern, aber ein systematischerer Ansatz nötig scheint. Der DFB kämpft vor dem Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, um die Stimmung und den Rückhalt im eigenen Land.

Völler betonte: "Die gute Stimmung, die wir gerne für so eine Weltmeisterschaft hätten, kommt nicht nur durch Quatschereien. Da ist natürlich auch die Mannschaft gefordert, auch im Training, gegen Finnland und die USA.

" Die Nationalmannschaft hat also nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Fan-Kommunikation einiges zu tun, um die Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen





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