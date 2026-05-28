DFB-Team startet mit machbarer Gruppe in die WM 2026: Nagelsmann setzt auf Risiko und Neuer-Comeback

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die WM 2026 in einer lösbaren Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador. Während Trainer Julian Nagelsmann einen riskanten Kader wählt, steht das Comeback von Manuel Neuer im Fokus. Curacao-Coach Advocaat traut seinem Außenseiterteam eine Überraschung zu. Die Vorbereitung läuft unter Hochdruck.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der anstehenden Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, eine als machbar eingestufte Gruppe erwischt. In Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Curacao , die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador .

Dies eröffnet Chancen, die beiden enttäuschenden Turnierleistungen nach der Gruppenphase bei den vorherigen Weltmeisterschaften vergessen zu machen. Bereits im Vorfeld zeigt sich Curacao-Trainer Dick Advocaat optimistisch, seinem Team traue er eine Überraschung gegen Deutschland zu. Der 78-Jährige betonte im Trainingslager im niederländischen Noordwijk, dass jeder Außenseiter die Möglichkeit habe zu überraschen, und fragte rhetorisch: Warum nicht Curacao? Gleichzeitig äußerte er Respekt vor der deutschen Mannschaft, lobte aber auch die Rückkehr von Manuel Neuer, deren Bedeutung unabhängig vom Alter hoch sei.

Im Zentrum des medialen Interesses steht derzeit die personelle Situation im deutschen Tor. Der langjährige Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer muss sein mit Spannung erwartetes Comeback in der Nationalelf noch etwas verschieben. Der 40-Jährige laboriert an einer Wadenverletzung und wird daher im anstehenden Trainingslager in Herzogenaurach sowie im ersten Testspiel gegen Finnland nicht eingesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann kommunizierte diese Entscheidung klar und betonte, man wolle kein unnötiges Risiko eingehen und Neuer in der Gruppenphase der WM maximal fit haben.

Neuer sei mit der Entscheidung einverstanden. Nagelsmann zeigte sich grundsätzlich froh, dass der Rio-Weltmeister wieder im DFB-Kreis sei und betonte: "Mit dem Münchner sind wir besser als ohne Manu.

" Die endgültige Entscheidung über den Einsatz in der Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA ließ Nagelsmann offen, kündigte aber an, in der nächsten Woche ein Update zu geben. Die Vorbereitungen auf das Turnier laufen unter Hochdruck, nicht zuletzt weil vielen Spielern nur wenig Zeit zur Regeneration bleibt. So feierten die Bayern-Spieler gerade erst das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg, doch schon am Mittwoch versammelt Nagelsmann den Kader in Herzogenaurach zum WM-Trainingslager.

Der Trainer hatte den Start bewusst um zwei Tage verschoben, um den Spielern nach dem DFB-Pokalfinale mehr Erholungszeit zu ermöglichen.

"Du musst am Ende als Trainer überlegen: Bringt es den Spielern mehr, wenn sie dann in Herzogenaurach rumhängen, aber nicht trainieren können? ", so Nagelsmann. Sieben Bayern-Stammspieler und vier Profis des unterlegenen VfB Stuttgart werden zunächst in Herzogenaurach erwartet. Kai Havertz fehlt zunächst, da er mit dem FC Arsenal im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain steht und erst danach zum Team stoßen wird.

Das Programm bis zum Turnierstart ist eng getaktet: Am Sonntag steht das bereits seit Wochen ausverkaufte letzte Heimspiel vor der WM in Mainz gegen Finnland an. Anschließend reist das Team am 2. Juni nach Chicago, wo vier Tage später die Generalprobe gegen den Co-Gastgeber USA Soldier Field stattfinden wird. Auch dieses Spiel ist bereits restlos ausverkauft.

Danach bezieht die Mannschaft am 8. Juni ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Das erste Gruppenspiel ist für den 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao angesetzt.

Trotz der als lösbar geltenden Gruppe mahnt Nagelsmann zur Vorsicht und betont, dass die Mannschaft die beiden letzten WM-Teilnahmen, die jeweils nach der Vorrunde endeten, hinter sich lassen müsse. Der Kader wurde dabei bewusst mit einigen Risikofaktoren besetzt, was auch als klares Zeichen für den sportlichen Anspruch gewertet wird: Es geht nicht nur um das Erreichen der K.o. -Runde, sondern um den Titel. Die Stimmung im Team wird als fokussiert und motiviert beschrieben.

Alle Spieler machten einen guten Eindruck und hätten sofort wieder ein gutes Gefühl vermittelt, so Nagelsmann. Die Erwartungen an die Mannschaft sind hoch, und der Druck, nach den jüngsten Enttäuschungen wieder an alte Erfolge anzuknüpfen, ist groß





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft Julian Nagelsmann Manuel Neuer Gruppe E Curacao Elfenbeinküste Ecuador WM-Kader Risiko

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe B zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen Kanada, Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und Katar in Gruppe B. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, erfahren Sie hier.

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe C zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland in der Gruppe C. Welche Kader die nationalen Verbände zum Turnier schicken, erfahren Sie hier.

Read more »

WM 2026: Gruppe D mit USA, Paraguay, Türkei und AustralienDie Gruppe D der WM 2026 umfasst die USA, Paraguay, die Türkei und Australien. Nationaltrainer Mauricio Pochettino führt die USA in die Gruppenphase. Die endgültigen Kader aller vier Nationen werden von der FIFA Mitte Juni offiziell bekannt gegeben. Bisher stehen nur vorläufige Listen. Artikel liefert Infos zu Teams, Kadern und WM-Bilanzen.

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der deutschen Gruppe E zum Turnier?Bei der WM 2026 trifft Deutschland in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, lesen Sie hier.

Read more »