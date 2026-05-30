DFB-Team startet WM-Vorbereitung: Nagelsmann setzt auf Teamgeist und Familie

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt mit einem Testspiel gegen Finnland die Vorbereitung auf die WM 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann betont die familiäre Atmosphäre im Team und muss auf Manuel Neuer verzichten.

Die deutsche Fußball- Nationalmannschaft hat bei der Auslosung zur WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. In Gruppe E treffen die DFB -Stars auf die Elfenbeinküste, Ecuador und den krassen Außenseiter Curacao.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vor allem die enttäuschenden Auftritte der letzten beiden Weltmeisterschaften vergessen machen, als das Team jeweils nach der Gruppenphase ausschied. Als Vorbereitung auf das Turnier bestreitet die deutsche Auswahl am 31. Mai ein Testspiel gegen Finnland, das live und kostenlos im Joyn-Stream übertragen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im vorletzten WM-Test fast aus dem Vollen schöpfen.

Beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Finnland in Mainz nahmen am Samstagvormittag bis auf Manuel Neuer alle Spieler teil. Neuer arbeitete aufgrund seiner Wadenprobleme weiter individuell, während Kai Havertz am Abend mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestritt. Nagelsmann entschied, dass Neuer noch nicht spielen wird: 'Es macht keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Wir wollen einfach da noch Ruhe dranlassen.

' Die Entscheidung wurde dem Torwart mitgeteilt, der damit völlig einverstanden war. Ob Neuer bei der Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago wieder zur Verfügung steht, ließ Nagelsmann offen. Man müsse sich aber keine Sorgen machen: 'Wir wollen ihn in der Gruppenphase maximal fit haben.

' Eine Autogrammstunde mit Manuel Neuer bei der deutschen Nationalmannschaft löste einen gigantischen Ansturm aus. Hunderte Fans warteten stundenlang vor dem Adidas-Geschäft, um ein Autogramm von dem DFB-Rückkehrer zu erhalten. Die ersten Fans waren bereits um 6:30 Uhr vor Ort, obwohl die Autogrammstunde erst um 13:15 Uhr begann. Um die lange Warterei zu überstehen, hatten einige Leute bei bestem Wetter Klappstühle und Schirme dabei.

Rund 1.000 Leute befanden sich vor dem Shop. Nach etwa 600 Fans im Innenraum war die Überfüllung zu groß. Neuer ging raus und schrieb draußen weiter Autogramme, begleitet von lauten 'Manu, Manu'-Sprechchören. Das DFB-Team ist laut Bundestrainer Julian Nagelsmann in den nächsten Wochen 'wie eine Familie'.

Dieses Gefühl will er mit den Familien der einzelnen Spieler stärken. Am Freitag gibt es in Herzogenaurach ein großes Abschiedsevent im HomeGround mit den Familien der DFB-Stars. Familienmitglieder, Partnerinnen und Kinder sind zu einem Grillabend eingeladen. Auch während der Turnierzeit sollen die Spielerfrauen und Kinder eine Rolle spielen.

Der DFB unterstützt die Angehörigen bei den komplizierten Reiseplanungen. Wie schon bei der Heim-EM 2024 soll es regelmäßige Besuche am Tag nach einem Spiel geben - in Amerika. Die deutsche Nationalmannschaft hat im Teamquartier in Herzogenaurach am Donnerstagabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Trainingskontrolle im Home Ground von DFB-Partner Adidas mussten vier Nationalspieler Urin- und Blutproben sowie sechs weitere Spieler Urinproben abgeben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Curaçaos Trainer Dick Advocaat, der bereits Südkorea bei einer WM betreut hat, zeigt sich voller Respekt vor der deutschen Mannschaft.

'Es ist für uns etwas Besonderes, dort zu sein. Gegen Spieler, die man im Fernsehen sieht, die in den Top-Ligen spielen. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao?

Das werden wir versuchen', sagte der 78-Jährige im Trainingslager. Am 14. Juni trifft die Auswahl von der Karibikinsel zum WM-Auftakt in Houston auf die Deutschen. Advocaat kann nachvollziehen, dass Nagelsmann Manuel Neuer reaktiviert hat: 'Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, wie gut er ist.

Ich kann total verstehen, warum er ihn zurückholt. Und da ist Alter nicht so wichtig, vor allem nicht bei einem Torwart.

' Die deutsche Mannschaft reist mit großen Ambitionen nach Amerika. Nach den frühen WM-Aus in Russland und Katar soll nun wieder eine erfolgreiche Turnierphase her. Nagelsmann setzt auf einen starken Teamgeist und die Erfahrung von Rückkehrer Neuer, auch wenn der Torwart zunächst noch geschont wird. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, und das Testspiel gegen Finnland wird ein erster Gradmesser sein





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