DFB-Team: Szenarien für das Nations-League-Viertelfinale

Analyse der Chancen von Deutschland im Nations League Playoff-Halbfinale. Welche Ergebnisse gegen die Niederlande und Serbien sind nötig, um den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem Aus in der Nations League, doch ein Ticket für das Viertelfinale ist noch theoretisch möglich. Nach einem holprigen Start unter Trainer Hansi Flick mit nur fünf Punkten aus vier Spielen muss das Team nun eine Herkulesaufgabe meistern. Zwei Spiele verbleiben bis zum Ende der Gruppenphase, wobei der Rückstand auf die führenden Nationen bereits beträchtlich ist.

Aktuelle Tabelle und Rückstände

Zwei Spiele vor Schluss hat Deutschland jeweils drei Zähler Rückstand auf die Niederlande und Griechenland. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, müsste das DFB-Team an mindestens einer dieser Nationen vorbeiziehen. Die aktuelle Situation erfordert also nicht nur eigene Siege, sondern auch spezifische Ergebnisse bei den direkten Konkurrenten. Der direkte Vergleich und das Torverhältnis werden in vielen Szenarien entscheidend sein.

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Kritische Begegnungen gegen Serbien und Oranje

Am 13. November steht das Duell mit Serbien an, gefolgt vom wichtigen Spiel gegen die Niederlande am 16. November. Einen Sieg gegen die Niederlande könnte Deutschland damit noch einfahren. Ein hundertprozentiges Weiterkommen ist jedoch selbst mit zwei eigenen Siegen nicht garantiert. Kommt es am Ende zu einer Gleichstandssituation mit elf Punkten pro Mannschaft, greift der Dreiervergleich.

Dreiervergleich und Torverhältnis als Schlüssel

Falls Deutschland, Griechenland und die Niederlande jeweils elf Punkte sammeln, entscheidet der direkte Vergleich zwischen den drei Teams. Dies tritt ein, wenn die Niederlande Griechenland schlagen und gegen Deutschland verlieren, während Griechenland gegen Serbien gewinnt. In diesem Fall würde Deutschland im Dreiervergleich wahrscheinlich den letzten Platz belegen. Besonders kritisch ist das Torverhältnis: Gewinnt Deutschland nur mit einem Tor Vorsprung gegen die Niederlande und die Elftal gewinnt ebenfalls nur knapp gegen Griechenland, scheidet das Team mit den wenigsten Toren aus.

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Theoretische Szenarien für das Weiterkommen

Es gibt mehrere Pfade, die dennoch zum Ziel führen könnten. Wenn Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verliert, zieht Deutschland mit zwei eigenen Siegen automatisch vorbei. Eine andere Option besteht darin, dass Deutschland Serbien besiegt und gegen die Niederlande unentschieden spielt. Dann müsste die Niederlande gegen Griechenland verlieren, damit Deutschland vorbeizieht, vorausgesetzt das Torverhältnis ist besser.

Playoffs oder Abstieg als Konsequenz

Wird Deutschland nur Gruppendritter, drohen die Abstiegs-Playoffs. Gehört das DFB-Team zu den beiden besten Gruppendritten in Liga 1, ist der Klassenerhalt gesichert. Gehört es jedoch zu den schlechteren Drittplatzierten, muss man in den Playoffs gegen einen Gruppenzweiten aus Liga B antreten. Ein direkter Abstieg wäre fix, wenn Serbien die letzten beiden Spiele gewinnt und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holt. Diese Szenarien zeigen die hohe Brisanz der kommenden Partien.