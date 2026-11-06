DFB-Team: Szenarien für das Nations-League-Viertelfinale unter Thomas Kropp

Deutschland steht im Nations-League-Duell vor dem Aus. DFB-Trainer Thomas Kropp muss bei den letzten Partien gegen Serbien und die Niederlande punkten, um weiterzukommen.

Das DFB-Team von Trainer Thomas Kropp befindet sich in einer hochbrisanten Situation in der Nations League. Nach vier Spielen und lediglich fünf erzielten Punkten ist der Einzug ins Viertelfinale zur reinen Formfrage geworden. Die Mannschaft steht vor zwei entscheidenden Begegnungen, die über das weitere Schicksal in der Gruppe 2 bestimmen.

Die ersten vier Partien verliefen keineswegs stabil. Nach dem Sieg gegen Serbien mit 2:0, dem Remis gegen die Niederlande mit 1:1 sowie dem Unentschieden und der Niederlage gegen Griechenland (0:1 und 1:1) hat sich die anfängliche Euphorie nach der Amtsübernahme von Thomas Kropp deutlich abgekühlt. Der sportliche Stand der Dinge erfordert nun ein nahezu perfektes Abschneiden in den verbleibenden zwei Wochen.

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Aktueller Tabellenstand und Rückstand

Zwei Spiele vor dem Ende der Gruppenphase hinkt das DFB-Team jeweils drei Zähler auf die punktgleichen Konkurrenten Niederlande und Griechenland hinterher. Die Mathematik zeigt klar: Das Kropp-Team muss mindestens eine der beiden verbleibenden Nationen überholen, um das Ticket für das Viertelfinale zu sichern. Eine direkte Qualifikation ist somit nur noch durch Siege in den letzten beiden Partien möglich.

Die nächsten Gegner stehen fest. Zuerst tritt die deutsche Elf am 13. November gegen Serbien an. Die entscheidende Begegnung folgt am 16. November im Heimduell gegen die Niederlande. Ein Sieg in dieser Partie wäre essentiell, da hier die direkte Chance auf den Gruppensieg oder die sichere Qualifikation liegt. Niederlagen in diesen beiden Spielen würden den Traum von der Finalrunde aus allen Berechnungen streichen.

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Komplexe Dreiervergleichs-Szenarien

Auch mit zwei Siegen in den verbleibenden Partien ist das Weiterkommen nicht automatisch gesichert. Es drohen komplexe Konstellationen im Dreiervergleich. Sollte am Ende Deutschland, Griechenland und die Niederlande jeweils elf Zähler sammeln, entscheiden die direkten Duelle und das Torverhältnis über den Gruppensieger.

Dies tritt ein, wenn die Niederlande Griechenland besiegen und gleichzeitig gegen Deutschland verlieren, während Griechenland seinen Spiel gegen Serbien gewinnt. In diesem hypothetischen Fall könnte Deutschland im Dreiervergleich auf den letzten Platz abrutschen. Das wäre besonders dann der Fall, wenn Deutschland nur mit einem Tor Unterschied gegen die Niederlande gewinnt und die Elftal (niederländische Nationalmannschaft) ebenfalls nur mit einem Tor Vorsprung gegen Griechenland siegt. Da in diesem Szenario das Team mit den wenigsten Toren ausscheidet, würde dies aktuell für das DFB-Team gelten.

Alternativen für das Weiterkommen

Es gibt jedoch weitere Pfade, die zur Qualifikation führen können. Wenn Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verliert, würde Deutschland mit zwei eigenen Siegen ohnehin vorbeiziehen. Dies setzt voraus, dass die griechische Mannschaft keine Punkte mehr holt.

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Eine weitere Option entsteht, wenn Deutschland Serbien bezwingt und gegen die Niederlande Remis spielt. In diesem Fall müsste Oranje (Niederlande) gegen Griechenland verlieren, damit Deutschland vorbeiziehen könnte, sofern das eigene Torverhältnis besser ist. Gewinnt Deutschland gegen die Elftal und spielt Remis gegen Serbien, wäre das Weiterkommen sicher, sofern die Niederlande gegen Griechenland nicht gewinnen, weil dann der direkte Vergleich für Deutschland spricht.

Verliert Deutschland gegen die Niederlande und gewinnt gegen Serbien, wäre das sofortige Ausscheidungs-Szenario. Gewinnt die deutsche Elf jedoch gegen die Niederlande und verliert gegen Serbien, wäre sie weiter, sofern Griechenland die Elftal schlägt. Auch hier würde der direkte Vergleich zwischen Deutschland und den Niederlanden zugunsten des DFB-Teams ausfallen.

Ausstiegsplayoffs und Abstiegsszenarien

Sollte Deutschland nur Gruppendritter werden, drohen die Abstiegs-Playoffs. Wenn das DFB-Team zu den beiden besten Gruppendritten in den vier Gruppen aus Liga 1 gehört, wäre der Klassenerhalt geschafft. Sollte das Team jedoch zu den beiden schlechteren Gruppendritten gehören, müsste es in den Playoffs gegen einen Gruppen-Zweiten aus Liga B antreten.

Der direkte Abstieg in Liga B droht, wenn Deutschland auf Platz vier abrutscht. Dafür müsste Serbien die beiden letzten Spiele gewinnen und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holen. Diese Rechnung zeigt die enorme Spannung, die in den letzten beiden Spielen liegen wird. Jede Niederlage schließt die Chance auf den Gruppensieg und erhöht das Risiko der Playoffs oder des direkten Abstiegs erheblich.