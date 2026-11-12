DFB-Team: Szenarien für den Nations-League-Einzug ins Viertelfinale

Das DFB-Team steht unter Trainer Julian Nagelsmann unter Druck. Analyse der kritischen Partien gegen Serbien und die Niederlande sowie der Qualifikations-Regeln.

Die deutsche Nationalmannschaft droht unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann vorzeitig aus der UEFA Nations League ausgeschieden zu sein. Der Start in die neue Ära verlief alles andere als reibungslos, wobei die Euphorie nach der Verpflichtung von Nagelsmann durch die bisherigen Ergebnisse gedämpft wurde. Trotz des 2:0-Siegs gegen Serbien in der ersten Runde folgten ein Remis gegen die Niederlande und zwei Ergebnisse gegen Griechenland, die das Team in eine kritische Lage brachten. Aktuell sammelte das DFB-Team nur fünf Punkte aus vier Spielen, was die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale erheblich erschwert.

Knappe Punkteabstände in der Gruppenphase

Zwei Spiele vor dem Ende der Gruppenphase liegt das DFB-Team jeweils drei Zähler hinter den directen Konkurrenten aus den Niederlanden und aus Griechenland. Um den Sprung in die nächste Runde zu schaffen, müsste das Team von Julian Nagelsmann mindestens eine dieser Nationen im Punktegleichstand oder mit besserem Torverhältnis überholen. Die verbleibenden Partien sind daher absolut entscheidend für die weitere Qualifikation.

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Die nächsten Aufeinandertreffen sind bereits festgelegt: Zunächst steht am 13. November das Duell mit Serbien an. Darauf folgt am 16. November das Spiel gegen die Niederlande, das das DFB-Team mit einem Sieg noch gewinnen könnte. Ein Sieg gegen Griechenland war bereits in der Vergangenheit nur als theoretische Möglichkeit zu sehen, da dieses Spiel bereits verloren wurde. Die Punkteausbeute aus den bereits gespielten Begegnungen zeigt, dass die Mannschaft noch nicht die notwendige Konstanz erreicht hat, um souverän zu führen.

Regelwerk und Dreiervergleich als Schlüsselfaktor

Nur zwei Siege in den letzten beiden Spielen garantieren nicht automatisch das Weiterkommen, da komplexe Vergleichsregeln greifen können. Sollte am Ende Deutschland, Griechenland und die Niederlande jeweils elf Punkte auf dem Konto haben, kommt der sogenannte Dreiervergleich zum Tragen. Dieser tritt ein, wenn die Niederlande Griechenland besiegen, gegen Deutschland verlieren und Griechenland gleichzeitig Serbien schlägt. In einem solchen Szenario könnte das DFB-Team aufgrund eines ungünstigeren Torverhältnisses im Dreiervergleich den letzten Platz belegen und ausscheiden.

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Ein spezifisches Risiko besteht, wenn alle drei Teams jeweils nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen. In diesem Fall entscheidet die Anzahl der insgesamt erzielten Tore in diesen direkten Vergleichen. Derzeit sieht die Statistik für Deutschland ungünstig aus, da das Team im direkten Vergleich mit den anderen Mannschaften weniger Tore schoss. Dies würde bedeuten, dass das Team mit den wenigsten Toren aus dem Wettbewerb fliegt, was aktuell auf Deutschland zutreffen könnte.

Theoretische Szenarien für die letzte Runde

Es gibt noch diverse Pfade, auf denen das DFB-Team theoretisch weiterkommen könnte, jedoch oft abhängig von den Ergebnissen anderer Spiele. Wenn Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verliert, könnte Deutschland mit zwei eigenen Siegen vorbeiziehen. Eine weitere Option entsteht, wenn Deutschland Serbien besiegt und gegen die Niederlande unentschieden spielt. In diesem Fall müsste die Niederlande gegen Griechenland verlieren, damit Deutschland vorbeizieht, vorausgesetzt das Torverhältnis ist besser.

Sollte Deutschland gegen die Niederlande gewinnen und gegen Serrien remis spielen, wäre das Team weiterhin im Rennen, solange die Niederlande gegen Griechenland nicht gewinnen. Der direkte Vergleich würde dann wieder für die deutsche Elf sprechen. Wichtig ist jedoch, dass ein Verlust gegen die Niederlande und ein Sieg gegen Serbien mit dem automatischen Ausscheiden verbunden wäre. Umgekehrt wäre ein Sieg gegen die Niederlande und eine Niederlage gegen Serbien nur dann ausreichend, wenn Griechenland die Niederlande schlägt.

Playoffs oder Abstieg als Konsequenzen

Wenn das DFB-Team am Ende nicht Gruppenzweiter wird, drohen die Abstiegs-Playoffs für Liga 1. Sollte Deutschland zu den beiden besten Gruppendritten in den vier Gruppen zählen, wäre der Klassenerhalt sichergestellt. Ein Platz in den beiden schlechteren Gruppendrittel-Positionen würde jedoch bedeuten, dass das Team in den Playoffs gegen einen Gruppen-Zweiten aus Liga B antreten müsste. Dies stellt eine zusätzliche Hürde dar, die vermieden werden sollte.

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Der Abstieg in Liga B ist fest eingeplant, wenn das DFB-Team auf den letzten Platz der Gruppe abrutscht. Dafür müsste Serbien die beiden letzten Spiele gewinnen und das DFB-Team gegen die Niederlande maximal einen Punkt holen. Diese Entwicklung wäre ein erheblicher Rückschlag für die Mannschaft und den Verband. Die nächsten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande werden somit zu Prüfungen der mentalen Stärke und taktischen Disziplin von Trainer Julian Nagelsmann und seinen Spielern.