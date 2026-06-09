DFB-Team trainiert in Winston-Salem: Rasen bereitet Sorgen, aber Völler zeigt sich zufrieden

Die deutsche Nationalmannschaft hat die ersten Trainingseinheiten im WM-Camp in Winston-Salem absolviert. Der Rasen auf dem Hauptplatz der Wake Forest University ist trocken und stellenweise beschädigt. Rudi Völler lobt den Einsatz der Helfer und die Bedingungen im Camp.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihre ersten beiden Trainingseinheiten im WM-Vorbereitungscamp in Winston-Salem absolviert. Der Fokus lag dabei auf dem Zustand des Rasens auf dem Haupttrainingsplatz der Wake Forest University.

Der Platz wirkt stumpf und trocken, an einigen Stellen wurden bereits Reparaturen durchgeführt. Das feucht-warme Klima in North Carolina hinterlässt deutliche Spuren. Nach der ersten Einheit am Montag war die Grasnarbe an mehreren Stellen beschädigt. Sebastian Breuning, der hauptamtliche Greenkeeper des DFB, inspizierte den Naturrasen nach dem Training mit einem kleinen Team.

Vor der Einheit war der Rasen besonders intensiv gewässert worden. Zudem sollen Wärmelampen eingesetzt worden sein, um das Wachstum zu fördern. DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigte sich trotz der Herausforderungen optimistisch. Ja, man brauche Wasser, sagte er mit einem Schmunzeln.

Das sei das Problem bei diesen Temperaturen - sowohl zum Trinken als auch für den Platz. Aber die Maßnahmen würden ergriffen. Die Leute vor Ort gäben sich unglaublich viel Mühe. Es sei toll zu sehen, wie geholfen werde.

Das gelte auch für die Spiele. Natürlich könne der Platz härter und trockener sein, aber die Bedingungen seien recht gut. Man habe nichts zu lamentieren. Der DFB war sich der Thematik im Vorfeld bewusst und trug die Verantwortung für die Qualität der Trainingsplätze.

Bereits seit dem 20. Mai war Rasenexperte Breuning deshalb in Winston-Salem, um den Rasen zu hegen und zu pflegen. Zuvor war er mehrmals zu Besichtigungen eingeflogen, um den örtlichen Mitarbeitern unter die Arme zu greifen. Fußball ist in den USA nur eine Randsportart, daher sind die Amerikaner generell härtere Rasenflächen gewöhnt, etwa durch American Football.

Beim NFL-Spiel im vergangenen Jahr in München beschwerten sich die Football-Stars über den weichen und rutschigen Rasen. Eine vorbeugende Maßnahme des DFB in Winston-Salem war das Auslegen einer Wachstumsfolie. Rudi Völler zeigte sich grundsätzlich zufrieden mit den Bedingungen im Camp. Auch das Teamhotel The Graylyn Estate sei gut ausgestattet.

Das Trainingslager werde niemals eine Ausrede sein, betonte Völler. Wir sind gut untergebracht. Die Mannschaft konzentriert sich nun voll auf die nächsten Einheiten, um sich bestmöglich auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Die deutsche Nationalmannschaft hat in Winston-Salem ideale Voraussetzungen, um sich auf die WM einzustimmen, auch wenn der Rasen nicht perfekt ist.

Das Team zeigt sich professionell und fokussiert. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Vorbereitung weiterentwickelt. Rudi Völler und sein Team arbeiten hart daran, dass die Bedingungen optimal sind. Der DFB investiert viel in die Infrastruktur, um den Spielern beste Trainingsmöglichkeiten zu bieten.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die Maßnahmen auszahlen. Die Stimmung im Lager ist gut, die Spieler sind motiviert. Die deutsche Mannschaft ist bereit für die WM. Die Vorbereitung in den USA ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Erfolg.

Der Rasen wird mit großer Sorgfalt behandelt. Das Greenkeeping-Team leistet hervorragende Arbeit. Die Spieler schätzen die Bemühungen. Das gesamte Umfeld trägt zur positiven Entwicklung bei.

Die deutsche Nationalmannschaft ist auf einem guten Weg. Die WM kann kommen





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