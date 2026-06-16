DFB-Team trifft auf die Elfenbeinküste: Ein wegweisendes Duell bei der WM

Im zweiten Gruppenspiel der WM wartet auf das deutsche Nationalteam ein entscheidendes Duell. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft auf die Elfenbeinküste, den wohl stärksten Gegner der Gruppe E. Nach den vergangenen WM-Ausscheiden will die DFB-Elf unter Nagelsmann ein erneutes frühes Scheitern verhindern und sich in der Gruppe eine gute Ausgangslage sichern. Für Deutschland ist es das erste Aufeinandertreffen mit den 'Elefanten' bei einer WM-Endrunde.

In its second World Cup group match, the German national team faces a crucial encounter. Under coach Julian Nagelsmann , the team takes on the Ivory Coast, arguably the strongest opponent in Group E. After early exits in the 2018 and 2022 World Cups, the German team aims to avoid another premature exit and secure a comfortable position in the group.

This is the first time Germany faces the 'Elephants' in a World Cup final round, making it a true test of strength. The Ivory Coast, three-time African champions, is eager to finally advance past the group stage





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