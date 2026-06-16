DFB-Team trifft auf giftige Schlange im WM-Quartier

Joshua Kimmich berichtet von einer Begegnung mit einem Kupferkopf in Winston-Salem. Beim österreichischen Team gibt es bereits Fahrradverbote, beim DFB jedoch keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Im DFB -Quartier in Winston-Salem sorgt eine Begegnung mit einer giftigen Schlange für Aufmerksamkeit bei der deutschen Nationalmannschaft . Kapitän Joshua Kimmich berichtete auf der Pressekonferenz von dem Vorfall und zeigte sich verhalten.

Laut Kimmich habe die Mannschaft am Tag zuvor eine Schlange gesehen, die als giftig identifiziert worden sei. Ein Biss könne gefährlich sein und erfordere einen Besuch im Krankenhaus, sei aber vermutlich nicht tödlich. Bei der gesichteten Schlange handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Kupferkopf, eine in North Carolina heimische, giftige Art. Kimmich äußerte, dass er in Deutschland nicht an solche gefährlichen Tiere gewöhnt sei und hier Respekt davor habe.

Er warnte davor, auf eine solche Schlange zu treten, da dies böse enden könne. Die Mannschaft halte sich daher in der Natur zurück. Im österreichischen WM-Quartier in Santa Barbara wurde bereits ein Fahrradverbot wegen Schlangengefahr erlassen. Beim DFB hingegen wurden nach BILD-Informationen bisher keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen gegen Schlangen getroffen.

Das Team bewege sich weiterhin frei im Außenbereich des Quartiers, sei aber über die lokale Tierwelt informiert. Der Vorfall zeigt, wie unterschiedlich die Bedingungen in den verschiedenen WM-Quartieren sein können und welche unerwarteten Herausforderungen auf die Mannschaften warten. Während die einen mit strengen Regeln konfrontiert sind, bleibt beim deutschen Team bisher alles beim Alten - trotz der ungewöhnlichen Begegnung





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