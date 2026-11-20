Das DFB-Team unter Julian Klopp trifft am 25. bis 30. März 2027 im Viertelfinale der Nations League auf Belgien. Das Hinspiel findet im Ausland statt, das Rückspiel in Deutschland.

Die Auslosung des Viertelfinals der UEFA Nations League am vergangenen Freitag in Nyon hat ein hochkarätiges Duell zwischen Deutschland und Belgien beschert. Der Spielplan für die Begegnung sieht vor, dass die Partien zwischen dem 25. und dem 30. März 2027 ausgetragen werden. Dabei erhält die DFB-Elf im entscheidenden zweiten Spiel das Heimrecht.

Julian Klopp beobachtet die Auslosung in Frankfurt

Trainer Julian Klopp war der physischen Anwesenheit in der Schweiz ferngeblieben, da die Zeremonie kurzfristig und ohne großen diplomatischen Aufwand verlief. Stattdessen verfolgte er das Ereignis gemeinsam mit der DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sowie den Teammanagern Julien Schmittberger und Markus Löw in einem Livestream vom Trainingscamp in Frankfurt.

Also read Primoz Roglic wechselt 2027 zum NSN Cycling Team von Iniesta

Finanzielle Anreize für den DFB und die Spieler

Die Teilnahme an der Liga A hat dem DFB bereits Einnahmen in Höhe von 2,25 Millionen Euro beschert. Der Gruppensieg, der durch ein 5:0 gegen die Niederlande um Florian Wirtz gesichert wurde, generierte weitere 2,25 Millionen Euro. Ein Weiterkommen gegen die Belgier würde zusätzliche 2,5 Millionen Euro einbringen.

Weitere Preisgelder im Turnierbaum der Nations League

Das Finale Four im Juni lockt mit weiteren Geldsummen für die teilnehmenden Nationen. Der Dritte erhält 1 Million Euro, der Finalist 3,5 Millionen und der Turniersieger weitere 1,5 Millionen Euro. Das Gesamtpaket für den Titelgewinn beträgt somit bis zu 7,5 Millionen Euro, was die finanzielle Bedeutung des Wettbewerbs unterstreicht.

Advertisement

Spielorte und Bedeutung für die EM-Qualifikation

Für das Rückspiel im März 2027 wird die Spielstätte Signal Iduna Park in Dortmund in Betracht gezogen. Die deutsche Nationalmannschaft verbindet gute Erinnerungen an diesen Ort, da hier im März 2025 gegen Italien der Einzug in die Endrunde gelang. Das Turnier dient zudem der Steigerung des Selbstbewusstseins vor der Europameisterschaft 2028.

Potentieller Halbfinalgegner steht noch nicht fest

Falls Deutschland das Viertelfinale gegen Belgien übersteht, wartet im Halbfinale der Sieger aus dem Duell zwischen Norwegen und England. Die Auslosung des weiteren Turnierbaums hat diese potenzielle Paarung bereits festgelegt, sodass die DFB-Elf nun auf ihre eigene Leistung im März 2027 fokussiert ist.