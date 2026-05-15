DFB-Team und Uli Hoeneß: Kritik und Verständnis

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Uli Hoeneß hat Kritik an einigen Personalentscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert, während Rudi Völler Verständnis für die Äußerungen des Ehrenpräsidenten des DFB-Verbandes gezeigt hat.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Auch die DFB-Auswahl ist - anders als der viermalige Weltmeister Italien - trotz nicht immer überzeugender Qualifikation dabei. Die Mannschaft von Trainer Bei dem Turnier geht es vor allem darum, die beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, vergessen zu machen. Als Titelverteidiger tritt Mit seiner Kritik an einigen Personalentscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Uli Hoeneß für Aufsehen gesorgt. Unter anderem plädiert der Ehrenpräsident des DFB-Verband Rudi Völler Verständnis für die Äußerungen.

'Als Bundestrainer muss man wissen, dass die ganze Nation bestimmte Entscheidungen hinterfragt. Da muss man Kritik aushalten können - auch die von Uli Hoeneß', sagte Völler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hoeneß habe 'mit seiner Vita das Recht dazu, sich kritisch zu äußern. Das macht er auch bei den Bayern, wo er, so wie ich das verfolgt habe, auch nicht alle heiligspricht.

' Völler ergänzte, für ihn seien die Aussagen grundsätzlich nicht schlimm, weil er wisse, 'dass Uli Julian schätzt und ihn seinerzeit erst unbedingt in München halten und dann später zurückholen wollte'. Allerdings gab der Weltmeister von 1990 zu bedenken: 'Dinge, die faktisch falsch sind, muss man aber auch widerlegen. Zum Beispiel die Sache mit dem Einspielen vor einer WM. Das stellt sich doch ganz anders dar.





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