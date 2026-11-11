DFB-Team unter Druck: Nur ein Sieg in Serbien zählt in der Nations League

Vor dem Nations-League-Spiel in Serbien steht die Nationalmannschaft unter Zugzwang. Der Bundestrainer hat viele Optionen, plant mit Pavlovic im defensiven Mittelfeld und sucht eine Lösung für Havertz und Wirtz.

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der Nations League am Freitag in Serbien unter Zugzwang. Nur ein Sieg zählt, wenn das Team seine Chancen auf das Weiterkommen wahren will.

Der Bundestrainer ist sich der Bedeutung dieser Partie bewusst und denkt bereits über ein mögliches Endspiel nach, das im weiteren Verlauf des Wettbewerbs gegen die Niederlande entschieden werden könnte. Trotz dieses Drucks verfügt er über eine komfortable Auswahl an Spielern für seine Startelf. Auf allen Positionen habe er sich laut eigener Aussage aber noch nicht festgelegt. Diese Überlegungen gelten zunächst nur für die kommenden beiden Länderspiele.

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Wichtiger Sieg gegen Serbien

Danach werde die Aufstellung maßgeblich von den Leistungen der Spieler in ihren Vereinen abhängen, denn wer in der Bundesliga und in den europäischen Wettbewerben überzeugt, hat auch im Nationalteam die besten Argumente auf seiner Seite. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Besetzung des defensiven Mittelfelds. Aleksandar Pavlovic könnte von Beginn an auflaufen, und dafür sprechen gleich mehrere Gründe. Zum einen befindet sich der Mittelfeldspieler derzeit in guter Verfassung.

Zum anderen spielt er seit Monaten beim FC Bayern München erfolgreich an der Seite von Joshua Kimmich auf der Doppelsechs. Außerdem hat er den Blick für die defensiven Räume deutlich besser als Brajan Gruda, dessen Stärken eher im offensiven Bereich liegen. Diese etwas ungewohnte taktische Variante gewinnt zusätzlich an Reiz, weil die Serben voraussichtlich eher tief stehen und auf Konter lauern werden.

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Defensive Absicherung gegen Konter

Gegen eine kompakt verteidigende Mannschaft ist eine stabile Absicherung im Zentrum besonders wichtig, damit die Offensive ihre Räume findet und das Team nicht durch schnelle Umschaltmomente unter Druck gerät. Im Angriff stellt sich die Frage nach der Rolle von Kai Havertz und Florian Wirtz. Beide Offensivspieler gelten als herausragende Fußballer, und der Trainer sieht sie nicht zwangsläufig auf der Bank.

Havertz könnte eine Hybrid-Rolle übernehmen, die zwischen einem nachrückenden Stürmer und einem offensiven Mittelfeldspieler angesiedelt ist, der vor allem über die rechte Seite kommt. Wirtz soll dabei eher ergänzen, statt Havertz im Weg zu stehen. Dass sich die beiden nicht in die Quere kommen, ist nach Einschätzung vieler Beobachter möglich, sofern die Abläufe im Spiel klar abgesprochen sind und beide ihre Laufwege aufeinander abstimmen.

Kurz nach der Europameisterschaft 2024 hatte ein solches flexibles System bereits in einigen Partien gut funktioniert, als das Team mit wechselnden Offensivkräften agierte und dadurch schwer auszurechnen war. Für das Duell mit den Niederlanden sieht der Trainer zudem die Möglichkeit, Havertz als klassische Neun einzusetzen. Dort könne er seine Qualitäten als Torjäger unter Beweis stellen, was für den Stürmer eine reizvolle Aufgabe wäre. Ob es tatsächlich so kommt, werde sich erst kurzfristig im Training entscheiden.

Klar ist, dass der Bundestrainer den Spielern vor allem Vertrauen signalisieren möchte, damit sie mit einer klaren Rolle in die entscheidenden Spiele gehen. Die Partie in Serbien wird somit nicht nur über die drei Punkte entscheiden, sondern auch zeigen, wie gut das Team mit der Vielzahl an Möglichkeiten umgehen kann und wer sich für die kommenden Aufgaben empfiehlt.