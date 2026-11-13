DFB-Team unter Klopp gegen Serbien: Gruda debütiert, Klopp reagiert auf Punkteverlust

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach vier Partien in der Nations League nur auf Rang drei. Trainer Jürgen Klopp setzt auf junge Talente und neue Taktiken im wichtigen Spiel gegen Serbien.

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der Nations League in einer kritischen Phase, nachdem das Team nach vier absolvierten Spielen lediglich auf dem dritten Platz der Gruppentabelle mit insgesamt fünf Punkten rangiert. Diese Situation stellt Trainer Jürgen Klopp vor eine enorme Herausforderung, da der DFB-Elf in der laufenden Spielzeit bisher erst ein einziger Sieg gelungen ist. Dieser einzige Triumph konnte am zweiten Spieltag gegen Serbien gefeiert werden, wobei die Auswahl des 59-jährigen Trainers die Partie mit einem klaren 2:0-Sieg für sich entschied.

Ganz anders präsentiert sich die aktuelle Verfassung der serbischen Mannschaft, die in dieser Saison der Nations League keine einzige Partie gewinnen konnte. Die serbische Elf ist das Schlusslicht in der Gruppe A2 und verlor alle bisher ausgetragenen vier Partien ihrer Serie. Dennoch wird das bevorstehende Duell am 13.11.2026 um 22:26 Uhr als ein entscheidender Moment für beide Teams gewertet, da Deutschland dringend Punkte benötigt, um die Tabelle noch positiv zu beeinflussen und die Qualifikationssituation zu stabilisieren.

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Trainer Jürgen Klopp setzt auf Überraschungen in der Defensive

Bundestrainer Jürgen Klopp verkündete wie erwartet, dass der 19-jährige Brajan Gruda von der ersten Minute an auf dem Platz stehen wird. Damit feiert der junge Mittelfeldspieler sein lang erwartetes Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Überraschungen wurden insbesondere im defensiven Bereich verzeichnet, wo Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt die Startformation bilden. Sie ersetzen dabei die bisher etablierten Stammspieler Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown, was eine klare Taktikänderung des Trainers darstellt.

Die Aufstellung für Deutschland wurde wie folgt bekanntgegeben: Marc-André ter Stegen steht zwischen den Pfosten, begleitet von der Abwehrreihe Treu, Tah, Thiaw und Mittelstädt. Im Mittelfeld agieren Kimmich, Pavlovic und Wirtz, während im Angriff Gruda, Havertz und ScherhantV. auflaufen. Das serbische Team stellt sich mit V. Milinkovic-Savic, Gudelj, Milenkovic und Babic im Sturm vor, unterstützt von Nedeljkovic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic, Sukacev und Samardzic. Cvetkovic und Tadic runden die Aufstellung der Serben ab.

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VAR-Eingriff und Rote Karte für Vanja Dragojević

Während des Spiels kam es zu einem umstrittenen Moment, bei dem der Schiedsrichter ursprünglich eine gelbe Karte zeigte, die später korrigiert wurde. Vanja Dragojević von den Glasgow Rangers hatte Kimmich von hinten mit einem sehr grenzwertigen Tritt erwischt und erhielt zunächst eine Verwarnung. Der VAR schaltete sich jedoch in der 76. Minute ein und wies den Unparteiischen darauf hin, dass eine rote Karte die angemessene Strafe gewesen sein könnte. Der Schiedsrichter prüfte die Szene am Monitor und entschied sich schließlich, die Gelbe Karte zurückzunehmen und Dragojević die glatte Rote Karte zu zeigen.

Durch die rote Karte war der Spieler von den Glasgow Rangers damit vom Spiel ausgeschlossen, was eine Überzahl für das DFB-Team bedeutete. Deutschland versuchte nun, diese numerische Überlegenheit erstmals effektiv auszuspielen, scheiterte jedoch kurz darauf an einem Fehler von Maximilian Mittelstädt, der ins Abseits tappte. Dieser Vorfall verhinderte vorerst den gewünschten Durchbruch der deutschen Elf, die nun unter Druck stand, den Vorteil aus der roten Karte für sich zu nutzen.

Trainerauswechselungen: Felix Nmecha und weitere Einwechslungen

Als Reaktion auf die Spielentwicklung und den Stand der Partie nahm Trainer Jürgen Klopp weitere taktische Anpassungen vor. Er brachte Felix Nmecha für Florian Wirtz, um die Offensive neu zu beleuchten. Diese Änderung geschah in den letzten zehn Minuten des Spiels, als das Zeitfenster für eine Wende kleiner wurde. Die Einwechslung von Nmecha sollte dabei helfen, die Defensive zu stabilisieren und neue Impulse im Angriff zu setzen, nachdem Wirtz das Feld verlassen musste.

Des Weiteren reagierte der DFB-Coach auf die Notwendigkeit, mehr Offensivkraft ins Spiel zu bringen, indem er Ridle Baku, Tom Bischof und Niclas Füllkrug ins Spiel brachte. Diese dreifachen Wechsel verdeutlichen die Dringlichkeit, das Spielergebnis noch positiv zu beeinflussen. Die Kombination aus jungen Talenten wie Gruda und erfahrenen Kräften wie Füllkrug soll nun die serbische Abwehr überfordern. Das Spiel bleibt spannend, da Serbien als Schlusslicht der Gruppe alles daran setzen wird, die eigene Nullserie zu beenden, während Deutschland unbedingt den Anschluss in der Tabelle halten muss.