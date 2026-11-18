Die deutsche U21-Nationalmannschaft verliert ihr Testspiel in Kroatien trotz Führung und einem eigenen Treffer mit 2:3. Trainer Antonio Di Salvo kritisiert die Bedingungen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen die Auswahl Kroatiens in Rijeka mit 2:3 (0:1) verloren und damit einen turbulenten Abschluss für Trainer Antonio Di Salvo finden lassen. Das Jubiläum von Di Salvos 50. Länderspiel als Chefcoach wurde durch extreme Wetterbedingungen überschattet, die als 'Wasserschlacht' in die Geschichte eingingen. Der 47-Jährige bezeichnete das Match nach dem Pfiff als reines Zufallsspiel, bei dem weder taktische Disziplin noch technische Überlegenheit den Ausgang bestimmten.

Extreme Wetterbedingungen beeinträchtigen Spielverlauf

Heftige Regenfälle und extrem schlechte Sichtverhältnisse in der kroatischen Hafenstadt sorgten für einen Spielbetrieb, der kaum neue Erkenntnisse über die Leistungsstärken der Mannschaften zuließ. Antonio Di Salvo betonte nach der Partie, dass sich aus diesem EM-Test kein klares Fazit ziehen lasse. Kapitän Joshua Quarshie von Sturm Graz stimmte diesem Urteil zu und beschrieb das Geschehen auf dem Platz eher als Schlammschlacht. Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim bestätigte, dass solche Bedingungen in dieser Härtegrad noch nie erlebt wurden. Di Salvo äußerte bereits während der Partie den Gedanken, dass dies kein reguläres Fußballspiel sei und fragte sich ernsthaft, ob die Partie überhaupt als Pflichtspiel hätte ausgetragen werden dürfen.

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Spannungsbogen mit Wendung und kroatischem Doppelpack

Der Spielverlauf bot dennochMomente individueller Brillanz, bevor die körperliche Belastbarkeit der deutsche Spieler nachließ. Max Moerstedt erzielte mit seinem Premierentreffer in der 53. Minute die zwischenzeitliche Wende und führte das DFB-Team auf die Siegesstraße. Der Stuttgarter Spieler stellte in der 60. Minute durch seinen zweiten Treffer die 2:1-Führung sicher und sorgte für kurzzeitige Zuversicht im Lager des deutschen Teams. Doch die kroatische Mannschaft, trainiert vom ehemaligen Bundesliga-Star Ivica Olic, zeigte sich eiskalt und kontrolliert. Fran Topic bereitete in der 67. Minute den Ausgleich vor und traf in der 84. Minute erneut zum 3:2-Endstand. Diese beiden Treffer von Topic dämpften die Stimmung im deutschen Kader nachhaltig und verwandelten den möglichen Sieg in eine bittere Niederlage.

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Zweite Niederlage in Serie vor EM-Turnier

Mit diesem Ergebnis kassierte die DFB-Auswahl vier Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Belgien ihre zweite Niederlage in Folge. Diese Serie verabschiedet das Team mit einem unguten Gefühl ins EM-Jahr 2025. Die Endrunde ist für den Zeitraum vom 16. Juni bis 3. Juli in den Gastgebern Albanien und Serbien angesetzt. Dennoch blickt Antonio Di Salvo auf ein insgesamt gutes Länderspieljahr zurück. Das Team hatte im Oktober souverän die Qualifikation für die Europameisterschaft geschafft. Di Salvo hofft, dass die Fehler in Rijeka die Sinne der Spieler schärfen. Er mahnte an, dass man sich in der Endrunde keinen Moment sicher fühlen darf und solche Unzulänglichkeiten nicht wieder vorkommen dürfen.

Ausblick: Auslosung und Vertragsverhandlungen

Der Fokus des DFB-Kaders richtet sich nun auf die offizielle Auslosung für die EM-Endrunde am 26. November. Bis dahin stehen im März noch zwei weitere Testspiele auf dem Programm, bevor die eigentliche Reise nach Albanien und Serbien beginnt. Diese Partien dienen auch als Vorbereitung auf die Vergabe von Olympia-Tickets für die Sommerspiele in Los Angeles 2028. Für Trainer Antonio Di Salvo, der seit 2021 die Verantwortung trägt, läuft sein Vertrag nach der Europameisterschaft aus. Über eine Verlängerung wollte er sich keine allzu großen Gedanken machen, da es noch keinen neuen Stand gebe. Er betonte jedoch, dass er am richtigen Ort sei, Spaß an der Förderung der jungen Talente habe und so in die kommenden Verhandlungen gehen könne.