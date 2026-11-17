Die deutsche U21-Nationalmannschaft unterliegt Kroatien, sichert sich aber die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft beendet das vergangene Kalenderjahr mit einer deutlichen 2:3-Niederlage gegen die Auswahl Kroatien s im letzten geplanten Freundschaftsspiel für das Jahr 2026. Trotz dieses unschönen Abschliffs bleibt das Gesamtergebnis der Saison positiv, da die DFB-Elf ihren großen sportlichen Höhepunkt bereits erreicht hat. Die Junioren-Auswahl hat sich erfolgreich für die bevorstehende U21-Europameisterschaft qualifiziert und darf sich nun auf ein wichtiges internationales Turnier freuen.

Qualifikation gesichert für U21-Europameisterschaft

Die U21-Europameisterschaft findet vom 16. Juni bis zum 3. Juli 2027 in den beiden Austragungsländern Serbien und Albanien statt. Damit ist der sportliche Weg für die deutsche Mannschaft geebnet, um im kommenden Sommer um den kontinentalen Titel zu kämpfen. Die Qualifikation stellt einen klaren Erfolgsnachweis dar, der die Grundlage für die weitere Arbeit des Teams bildet. Die Spieler und der Stab können nun mit der notwendigen Motivation in die Vorbereitung auf das Turnier gehen.

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Anstehende Vertragsverlängerung von Trainer Antonio Di Salvo

Ein zentrales Thema rund um das DFB-Team ist die Zukunft von Trainer Antonio Di Salvo, der aktuell 47 Jahre alt ist. Sein aktueller Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) läuft im Juli des kommenden Jahres aus, was Verhandlungen über eine Verlängerung notwendig macht. Di Salvo selbst zeigt sich zuversichtlich, dass man sich im Laufe des Frühjahhs zu einem Gespräch zusammenfinden wird, wobei er vor voreiligen öffentlichen Aussagen warnt. Er betont, dass es aktuell noch nichts Offizielles zu verkünden gibt, die Gespräche aber auf einer soliden Grundlage stehen werden.

Begeisterung für Förderung junger Talente

Der Nachfolger von Stefan Kuntz drückt seine Freude über die Arbeit mit dem DFB-Team aus und sieht keinen Grund, die Tätigkeit vorzeitig zu beenden. Di Salvo erklärt, dass ihm der Spaß an der Förderung junger Talente und die Entwicklung der Spieler nach oben weiterhin die größte Motivation gibt. Er ist der Überzeugung, an seinem jetzigen Ort richtig zu sein, was die Basis für die kommenden Vertragsverhandlungen bildet. Diese positive Einstellung soll auch in die direkten Gespräche mit der DFB-Führung einfließen.

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Erfolgsmodell aus der Slowakei und neuer DFB-Geschäftsführer

Die Vergangenheit bietet Anhaltspunkte für eine positive Entwicklung der Vertragslage. Im März 2025 verlängerte Di Salvo seinen damalig auslaufenden Vertrag bereits vorzeitig um zwei weitere Spielzeiten. Kurz darauf feierte das Team unter seiner Leitung den Gewinn der Silbermedaille bei der EM in der Slowakei, wo man im Endspiel gegen England nach Verlängerung mit 2:3 unterlag. Während der Verhandlungen über die neue Vertragslaufzeit wird der neue DFB-Geschäftsführer tätig werden, der am 1. Januar 2027 seinen Posten antritt. Er folgt damit auf Andreas Rettig, der 63 Jahre alt ist, und ist selbst Weltmeister von 2014.

Freie Zeit vor der Winterpause als Chance für Vereine

Unabhängig von den Vertragsverhandlungen konzentriert sich Antonio Di Salvo aktuell auf die sportliche Betreuung des DFB-Teams ohne unnötigen Druck auf die Spieler. Er plant keine speziellen Hausaufgaben für die Zeit von Weihnachten bis Silvester, da der Zeitraum bis zur nächsten Einheit als extrem lang gilt. Die Spieler sind in dieser Zeit voll durch ihre Vereinsspiele bis zur Winterpause ausgelastet, weshalb Di Salvo sie in Ruhe lassen möchte. Stattdessen legt er den Fokus auf gesundes Wachstum, hohe Spielpraxis und gezieltes Scouting.