DFB-Team vor Gruppenauslosung: Nagelsmann vertraut derselben Startelf gegen Elfenbeinküste

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit machbarer Gruppe in die WM 2026. Im News-Ticker: Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt seine Aufstellungsentscheidungen, analysiert den ivorischen Gegner und Manuel Neuer äußert sich zu seiner Rolle als Kapitän und möglichem Karriereende nach der WM.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2026 eine lösbare Gruppe zugelost bekommen. Doch nicht nur die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit hohen Ambitionen nach Nordamerika.

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Team werden im News-Ticker zusammengefasst. +++ 20. Juni, 21:05 Uhr: Nagelsmann erklärt seine Startelf-Entscheidung +++ In einem Interview bei "MagentaTV" legt Julian Nagelsmann dar, warum er exakt der gleichen Elf vertraut wie im Spiel gegen Curacao.

"Es geht auch um Belohnung, darum, weiteren Rhythmus zu sammeln. Es hat keiner schlecht gemacht und deshalb gab es keinen Anlass zu wechseln", so der Bundestrainer. Gegen die Elfenbeinküste gibt er die Marschroute vor: "Wichtig ist immer, den nächsten Schritt zu machen. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen und gegen einen Gegner, der gefährlich ist, auf unsere Art das Spiel zu machen.

" Er charakterisiert den Gegner: "Es kommt eine Mannschaft, die sehr gut im Umschalten ist, die speziell auf den Außen gute Einzelspieler hat. Trotzdem glaube ich, dass wir unsere Stärken nicht vergessen dürfen.

" Die offizielle Startaufstellung des DFB-Teams ist bestätigt. Julian Nagelsmann setzt wie erwartet auf dieselbe Formation wie im ersten Gruppenspiel. Auch Leroy Sane steht wieder auf dem rechten Flügel in der Anfangself. Die Aufstellung lautet: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz - Havertz.

Die Startelf der Elfenbeinküste: YFofana - Kossounou, Singo, Agbadou, Konan - Kessie, Sangare, Amad, Inao Oulai, Diomande - Bonny. Das Team ist mit dem Bus im Stadion angekommen. In Kürze wird auch die deutsche Öffentlichkeit über die Aufstellung informiert. Tausende deutsche Fans haben sich in der kanadischen Gastgeberstadt versammelt, um gemeinsam zum BMO Field zu marschieren, dem Austragungsort des Spiels gegen die Ivorer.

Bereits am Samstag ab 00:45 Uhr MESZ wird auf der offiziellen DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Bundestrainer Nagelsmann den anwesenden Medienvertretern Rede und Antwort stehen. Im Vorfeld äußerte er sich zu verschiedenen Themen. Zu Leroy Sane sagte er: "Leroy hat gut trainiert. Ich wüsste nicht, wieso ich ihn nicht spielen lassen sollte.

Ich habe Dinge bei ihm auf dem Feld gesehen, die sehr gut waren. Er hat gut gearbeitet und auch gut trainiert. Er hat an den Themen gearbeitet, die wir besprochen haben.

" Über die taktische Ausrichtung des ivorischen Teams meinte er: "Sie haben in der WM-Qualifikation und im Afrika-Cup oft in komplett anderer Grundordnung gespielt. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Sie haben starke Außenverteidiger und auf allen drei Positionen vorne viel Tempo. Ihr Tempo und ihr Eins gegen Eins sind schon so ihre größte Stärke.

Dazu kommt eine brutale Körperlichkeit, die uns schon vor Probleme stellen könnte.

" Zu möglichen Anpassungen an die Spielweise des Gegners: "Es gibt ein paar Anpassungen und Optimierungen, um den ein oder anderen Ballverlust zu verhindern. Für jeden Gegner gibt es minimale Anpassungen.

" Über das junge deutsche Team: "Es haben es bislang sehr gut gemacht, mit viel Power. Große taktische Neuerungen habe ich aber noch nicht wahrgenommen. Aber das Turnier ist ja auch noch relativ jung.

" Zur Nutzung von taktischen Hinweisen während des Spiels: "Es ändert nicht alles, weil man in den drei Minuten auch nicht komplette Analysen betreiben kann. Man hat 30, 40 Sekunden Zeit, kann kleine Anpassungen machen. Es ist aus dem Gesichtspunkt gut, dass die Jungs etwas trinken und man ein wenig Einfluss auf die Spieler hat.

" Auf die Frage, ob das Spiel gegen die Elfenbeinküste für ihn etwas Besonderes sei: "Für mich wird es schon besonders sein, morgen gegen die Elfenbeinküste zu spielen. Es wird für mich besonderer sein, als gegen jeden anderen Gegner.

" Zur medialen Begleitung und möglichem Druck: "Um ehrlich zu sein, gucke ich mir das nicht an und reagiere auch nicht darauf. Ich beschäftige mich nicht viel damit.

" Über den ivorischen Stürmerstar: "Er ist für mich ein überragender Spieler mit extrem viel Talent. Er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, definitiv. Ich finde es auch schön, wenn man von anderen Spielern etwas die Background-Stories mitbekommt.

" Bezüglich seines Verhältnisses zu Bundestrainer-Altmeister Joachim Löw: "Ich bin mit vielen Ex-Trainern im Austausch. Man kommuniziert ohne Hintergedanke. Ich war aus gutem Grund zurückgetreten. Die zwei Jahren wären rein sportlich auch eine zu hohe Belastung für mich gewesen.

Der Bundestrainer und ich haben uns ausgetauscht. Jetzt war es so, dass ich ähnlich wie 2014 angeschlagen war, aber ich hatte mehr Zeit, um zwischen den Pfosten zu stehen.

" Schließlich sprach Manuel Neuer über seine Rolle als Kapitän und seine "Aura": "Aura hat für mich zu tun mit Erscheinungsbild - was unsere Defensive betrifft oder den Spielerkollegen ein gutes Gefühl zu geben. Den Spielern auch mit der Körpersprache was mitgeben und den vermitteln, dass jemand da ist, auf den man sich verlassen kann. Das versuche ich mitzugeben.

" Über den aktuellen Kader: "Wir haben viel Erfahrung in der Mannschaft. Wir hätten den Weg damals zu Ende gehen können. Diese Mannschaft hat eine gesunde Mischung, von frechen, jungen Spielern, die sehr agil sind, von erfahrenen Spielern, die viel erlebt haben und die alle eine gute Saison in ihren Vereinen gespielt haben.

" Und schließlich eine persönliche Andeutung von Manuel Neuer: "Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei einer EM zwischen den Pfosten zu stehen. Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass das meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten. Das Gleiche habe ich bei der EM auch so gehandhabt, deshalb gab es nach dem Aus gegen... " Der abschließende Satz ist in der Vorlage unvollständig





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