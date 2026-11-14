DFB-Team vor Nations-League-Endspurt: Klopp setzt auf ter Stegen und Gruda

Vor dem entscheidenden Spiel gegen die Niederlande stellt Jürgen Klopp den Kader vor. Manuel Neuer verletzungsbedingt abwesend, kehrt Marc-André ter Stegen ins Tor zurück.

Das DFB-Team bereitet sich unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp auf das entscheidende Rückspiel gegen die Niederlande vor. Die Begegnung findet am kommenden Montag im Berliner Olympiastadion statt und ist der letzte Spieltag der Gruppenphase der UEFA Nations League. Mit diesem Spiel steht der Einzug ins Viertelfinale zur Deute, wobei beide Mannschaften bereits vorab hohe Chancen auf die Qualifikation haben.

Entscheidungsträger im DFB-Kader für das Viertelfinale

Der deutsche Nationaltrainer hat einen 24-köpfigen Kader für die beiden letzten Gruppenspiele gegen Serbien und die Niederlande nominiert. Laut den Regularien der UEFA darf der DFB für die Spieltagskader jedoch nur 23 Spieler benennen. Borussia Mönchengladbach reist zwar mit der Mannschaft nach Belgrad, steht aber nicht im finalen Aufgebot für das Duell am Freitag. Klopp nutzte den 24. Platz bewusst, um aufstrebende Talente wie Mohya im Training beobachten zu können, was er künftig als reguläre Praxis etablieren möchte.

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Verletzungssorgen bei den Niederlanden und Ausfall von de Jong

Die Niederländer müssen auf Ersatzkapitän Frenkie de Jong verzichten. Der 29-Jährige litt unter leichten körperlichen Beschwerden und wird nicht die Reise nach Berlin antreten. Nachdem er das Amulett des verletzten Virgil van Dijk übernommen hatte, überzeugte de Jong im Spiel gegen Griechenland mit einer starken Leistung im Mittelfeld. Trainer Xavi setzte ihn gemeinsam mit Joey Veerman als spielstarkes Duo ein, was in den Medien als genialer Schachzug bewertet wurde.

De Jons Abwesenheit stellt den Verband vor eine kleine Herausforderung, da keine weiteren Details zur Verletzung bekannt gegeben wurden. Die Niederländer führen die Gruppe A2 mit elf Punkten an und liegen vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor Griechenland und Deutschland. Durch den hohen Sieg ist die Elftal so gut wie sicher für das Viertelfinale qualifiziert.

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Neuer pausiert, ter Stegen übernimmt die Verantwortung

Im deutschen Tor wird Manuel Neuer aussetzen, weshalb Marc-André ter Stegen als Nummer eins in die letzte Länderspielpause des Jahres geht. Der Torwart von Ajax Amsterdam plante von Anfang an mit der Stammposition. Ter Stegen erklärte in einem Interview, dass der Spielplan von Klopp perfekt zu seiner Spielweise passe und er das entgegengebrachte Vertrauen sehr schätze.

Die Situation war für den 34-Jährigen nicht immer einfach, da er Manuel Neuer, der als einer der besten Torhüter aller Zeit gilt, lange Zeit den Rang ablaufen musste. Der bitterste Moment war die Rückkehr Neuers ins Turnier, nachdem ter Stegen in 13 Länderspielen vertreten hatte. Auch die Teilnahme an der WM 2026 platste aufgrund einer Verletzung, da seine Bereitschaft von 90 bis 95 Prozent nicht ausreichte.

Geisterspiel in Serbien und Grudas Debütfavorit

Vor dem Spiel in Serbien erwartet die DFB-Elf eine Art Geisterkulisse. Wegen einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband sind nur 5000 einheimische Kinder im Stadion erlaubt. Der DFB hat aus seinem Kontingent von 200 Karten 50 an treue Fans abgegeben. Zudem wird Nico Gruda mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Debüt für die Nationalmannschaft in der Startelf feiern. Klopp gilt als großer Fan des 22-Jährigen, der in der laufenden Bundesliga-Saison in sieben Spielen bereits vier Tore vorbereitete.

Nach der Abschlusseinheit in Herzogenaurach am Donnerstagmittag reist die Mannschaft in die serbische Hauptstadt. Dort wird Jürgen Klopp gemeinsam mit Marc-André ter Stegen um 19.00 Uhr zur Pressekonferenz erscheinen. Das DFB-Team hat das Ticket für die Runde mit einem Sieg zum Abschluss im Berliner Olympiastadion ebenfalls in der eigenen Hand.