DFB-Team vor Nations-League-Finale: Klopp entscheidet über Kader und Startelf

Jürgen Klopp stellt sein DFB-Aufgebot gegen die Niederlande vor. Wael Mohya fehlt, Frenkie de Jong ist ausgesetzt. Analyse der taktischen Änderungen und Spielchancen.

Jürgen Klopp führt die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend im Berliner Olympiastadion in das entscheidende Finale der Nations League gegen die Niederlande. Das abschließende Gruppenspiel der Gruppe A2 findet um 20:45 Uhr statt und entscheidet über die direkte Qualifikation für die Finalrunde. Bislang liegt Deutschland punktgleich an der Spitze der Tabelle, wobei ein Sieg am Ende für den Einzug in die Halbfinale reichen würde. Die Niederlande sind zwar durch den deutlichen 7:0-Sieg gegen Griechenland bereits qualifiziert, treten aber mit hohem Ambitionen an.

Am Sonntagvormittag absolvierte der gesamte 24-köpfige Kader das letzte Training in Herzogenaurach. Alle Spieler waren anwesend und verletzungs- und krankheitsfrei. Bundestrainer Jürgen Klopp hat damit keine Personalsorgen bei der Zusammenstellung der Startelf. Er plant jedoch, wie bereits im Spiel gegen Serbien, minimale Anpassungen vorzunehmen, um auf die unterschiedlichen Spielweisen der Gegner zu reagieren. Die deutsche Equipe will die Vormachtstellung in der Gruppe festigen.

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Kaderentscheidung und Wael Mohya

Die offizielle Liste der Rückennummern, die der DFB am Sonntagmittag veröffentlichte, zeigt deutlich, wer am Montag in Berlin aufläuft. Für das Spieltagsaufgebot darf Klopp laut Reglement nur 23 Profis benennen. Auf dieser Liste fehlt der 17-jährige Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach. Er reist zwar mit der Nationalmannschaft, wurde aber nicht in das finale Aufgebot für das Spiel gegen die Niederlande aufgenommen.

Klopp hatte sich bereits im Vorfeld der Reise in die serbische Hauptstadt gegen eine öffentliche Diskussion um diesen Kaderplatz gewehrt. Er betonte in seiner Pressekonferenz, dass er Mohya nicht aus dem Kader gestrichen habe, sondern vereinbart habe, den talentierten Spieler nur unter bestimmten Bedingungen mitzunehmen. Der Trainer wollte ihn im Training noch genauer beobachten, entschied sich dann aber für die 23 profilierten Spieler für das wichtige Finale.

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Taktische Anpassungen und Spielplan

Im Vergleich zum souveränen 3:1-Sieg in Serbien wird es bei der Startelf der deutschen Mannschaft voraussichtlich zwei Änderungen geben. Diese sollen dazu dienen, den langen Bällen der serbischen Mannschaft zu begegnen, wobei man sich einen kleinen taktischen Vorteil verspricht. Die Niederländer werden hingegen versuchen, ein flacheres und spielerisch anspruchsvolleres Spiel zu entfalten, ähnlich wie beim 7:0-Sieg gegen Griechenland.

Kai Havertz bleibt auch im Finale auf der Position als Nummer eins in der Hierarchie der Stürmer fest verankert. Er wird voraussichtlich die Spitze der Offensive bilden. Auch der Leipziger Spieler, der mit seinem traumhaften Solo-Tor in Serbien überzeugt hat, bleibt Bestandteil des Teams. Die Verteidigung soll durch eine gezielte Besetzung der Linksposition stabilisiert werden, wobei Said El Mala als Alternative zu nennen ist.

Situation der Niederlande und Frenkie de Jong

Gegenüber dem DFB-Team steht ein starkes niederländisches Aufgebot, das jedoch auf eine wichtige Stütze verzichten muss. Der Verband der Oranje teilte mit, dass Frenkie de Jong am Tag nach dem Kantersieg gegen Griechenland nicht mit nach Berlin reisen wird. Der 29-jährige Profi leidet unter leichten körperlichen Beschwerden und fällt damit für das Finalduell aus.

De Jong hatte in Amsterdam die Kapitänsbinde des verletzten Virgil van Dijk übernommen und dabei durch seine Leistungen überzeugt. Die niederländischen Medien bezeichneten den Einsatz als genialen Schachzug von Bundestrainer Xavi. Joey Veerman vom Dortmunder Verein wird voraussichtlich gemeinsam mit einem weiteren Mittelfeldakteur das Spielsteuerungsduo im zentralen Bereich bilden, um die Lücke von De Jong zu schließen.

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Auswirkungen und Spielatmosphäre in Berlin

Durch den Sieg gegen Serbien hat die DFB-Elf das Ticket für die Finalrunde der Nations League bereits praktisch in der Hand, sollte man gegen die Niederlande punkten. Die Niederlande führen die Gruppe A2 mit elf Punkten an und liegen drei Punkte vor Griechenland. Das letzte Spiel ist damit für beide Teams eine Prestigefrage und ein Test für die kommende Phase des Wettbewerbs.

Die Atmosphäre im Berliner Olympiastadion wird voraussichtlich von einer Art Geisterkulisse geprägt sein, auch wenn das Spiel im Gegensatz zum Auswärtsspiel in Serbien nicht komplett ohne Zuschauer stattfindet. Der DFB hat aus seinem Kontingent von 200 Tickets 50 Karten an treue Fans vergeben. Die Fans können sich auf ein engagiertes Finale freuen, in dem alle Punkte auf dem Spiel stehen und die Qualifikation für die nächste Runde besiegelt werden soll.