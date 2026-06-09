DFB-Team vor richtungsweisendem Duell gegen die Elfenbeinküste bei der WM

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Für beide Teams geht es um viel: Deutschland will die Vorrunden-Pleiten der letzten Turniere vergessen, die Elfenbeinküste endlich die Gruppenphase überstehen.

Im zweiten WM-Gruppenspiel wartet ein wegweisendes Duell auf das DFB -Team. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft auf die Elfenbeinküste , den wohl stärksten Gegner der Gruppe E . Nach dem Vorrunden-Aus bei den Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022 will die DFB -Elf unter Julian Nagelsmann ein erneutes frühes Scheitern unbedingt verhindern und sich in der Gruppe eine komfortable Ausgangslage sichern.

Für Deutschland ist es das erste Aufeinandertreffen mit den Elefanten bei einer WM-Endrunde - und ein echter Härtetest. Die Elfenbeinküste, dreifacher Afrikameister, will ihrerseits endlich den Sprung über die Gruppenphase schaffen. Das Toronto-Stadion, eigens für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2007 in Kanada gebaut, ist Austragungsort dieser WM-Premiere. Historisch bedeutsam: Hier sicherte sich Kanada mit einem Sieg über Jamaika das Ticket für die WM 2022 in Katar.

Die Spielstätte bietet Platz für 30.000 Zuschauer und steile Tribünen an beiden Enden des Platzes. Parallel zu diesem Duell zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF alle Partien des DFB-Teams. Das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird live im Free-TV übertragen, zudem gibt es einen Livestream und einen Liveticker. Die bisher einzige Begegnung beider Nationen fand am 18.

November 2009 statt, einem Freundschaftsspiel, das 2:2 endete. Das DFB-Team muss sich nach den Enttäuschungen der letzten beiden Turniere neu beweisen. Julian Nagelsmann hat eine junge, dynamische Mannschaft geformt, die mit Offensivfußball überzeugen soll. Schlüsselspieler wie Jamal Musiala, Florian Wirtz und Ilkay Gündogan tragen die Verantwortung.

Auf der anderen Seite steht die Elfenbeinküste mit Stars wie Franck Kessié, Sébastien Haller und Wilfried Zaha. Ihr Trainer Jean-Louis Gasset setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Tempo. Die Ivorer haben bei drei bisherigen Endrunden jedes Mal die Gruppenphase nicht überstanden - diesmal soll der Sprung ins Achtelfinale gelingen. Für Deutschland geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die psychologische Wirkung: Ein Sieg würde Selbstvertrauen für die K.o.

-Phase geben und die Last der Vergangenheit mindern. Die Erwartungen in der Heimat sind hoch, doch die Konkurrenz in Gruppe E ist stark. Neben der Elfenbeinküste warten noch weitere Herausforderungen. Das Duell verspricht Spannung, Emotionen und vielleicht den entscheidenden Schritt in die K.o.

-Runde. Die deutsche Fußballnation fiebert mit und hofft auf ein erfolgreiches Abschneiden, um an glorreiche Zeiten anzuknüpfen. Die Partie wird richtungsweisend sein - für beide Teams





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