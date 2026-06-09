DFB-Team vor USA-Spiel: Völler spricht über WM-Perspektiven

Sportdirektor Rudi Völler gibt auf der Pressekonferenz in Winston-Salem Einblicke in die Preparation der deutschen Nationalmannschaft für die WM. Er äußert sich zu Temperaturen, Wechseln, Trainer Julian Nagelsmann, Spielern wie Leroy Sané und Joshua Kimmich, den Kosten für Fans, Regeländerungen und den Zielen. Zudem kommentiert er die Nicht-Zulassung von Thomas Müller und lobt die职业isierung des US-Fußballs.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Chicago auf die USA . Sport direktor Rudi Völler gab am Dienstag in Winston-Salem Einblicke in die Vorbereitung und Stimmungslage des Teams.

Er sprach über die hohen Temperaturen in den USA, die vielen Wechselmöglichkeiten und die Rolle von Julian Nagelsmann. Völler betonte, dass auch Spieler wie Leroy Sané, die aktuell nicht durchgängig glänzen, wichtig sein können. Er lobte die Entwicklung des Fußballs in Amerika seit 1994, kritisierte aber die hohen Kosten für Flug, Unterkunft und Tickets. Zur WM-Erfahrung des Trainers sagte Völler, Nagelsmann sei nach drei Jahren als Bundestrainer angespannt, aber positiv.

Bei Regeländerungen wie der zweiten Gelben Karte müsse man abwarten. Das Ziel sei, die Gruppenphase zu überstehen, am besten als Erster, und im neuen Sechzehntelfinale weiterzukommen. Über JoshGN Wagner sagte Völler, er sei nach einer schwierigen Liverpool-Saison gereift und enorm wichtig. Manuel Neuer bringe keine Unruhe, strahle permanente Ruhe aus.

Im Vergleich zu 1994 gebe es heute Internet und Handys, sodass kein Lagerkoller mehr drohe. Die Gespräche mit Nagelsmann drehten sich um Spielinhalte und Gegnerbeobachtung. Wichtig sei eine Top-Leistung zum Start. Bei einer frühen Roten Karte müsse man aufpassen.

Die Nicht-Zulassung von Thomas Müller kommentierte Völler mit Unverständnis, sah aber die Verantwortung bei anderen. Jo Kimmich als Kapitän und Fahnenträger habe einen engen Draht zum Trainer. Die jüngsten Freundschaftsspiele gegen Finnland und die USA wurden gewonnen, seriös geführt. Gegen die USA sei es schwieriger gewesen, was der höheren Qualität des Gegners geschuldet sei





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