DFB-Team vor WM-Spiel: Nagelsmann vertraut auf Startelf gegen Elfenbeinküste

Julian Nagelsmann setzt im WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste auf die gleiche Startelf wie zuvor. Manuel Neuer bestätigt, dass es sein letztes Turnier sein wird. Der Bundestrainer warnt vor der Körperlichkeit und dem Tempo der Ivorer.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine machbare Gruppe erwischt. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Elfenbeinküste .

Nagelsmann setzt dabei auf die gleiche Startelf wie zuvor gegen Curacao. Manuel Neuer steht im Tor, die Abwehr bilden Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und der eingebürgerte Linksverteidiger Maximilian Brown. Im Mittelfeld spielen Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic, vorne agieren Leroy Sane, Jamal Musiala und Florian Wirtz hinter Mittelstürmer Kai Havertz. Nagelsmann begründete seine Entscheidung mit den guten Trainingsleistungen von Sane: 'Leroy hat gut trainiert.

Ich wüsste nicht, wieso ich ihn nicht spielen lassen sollte. Ich habe Dinge bei ihm auf dem Feld gesehen, die sehr gut waren.

' Die Elfenbeinküste ist für den Bundestrainer ein schwer einschätzbarer Gegner. 'Sie haben in der WM-Qualifikation und im Afrika-Cup oft in komplett anderer Grundordnung gespielt. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, was auf uns zukommt', sagte Nagelsmann. Er hob die Stärken des afrikanischen Teams hervor: 'Sie haben starke Außenverteidiger und auf allen drei Positionen vorne viel Tempo.

Ihr Tempo und ihr Eins gegen Eins sind schon so ihre größte Stärke. Dazu kommt eine brutale Körperlichkeit, die uns vor Probleme stellen könnte.

' Der 37-Jährige kündigte an, dass es 'ein paar Anpassungen und Optimierungen' geben werde, um Ballverluste zu vermeiden. Die bisherigen Turnierleistungen der Ivorer bewertete er als 'sehr gut mit viel Power', sah aber keine großen taktischen Neuerungen. Die neu eingeführte Trinkpause nutzt Nagelsmann für kurze taktische Hinweise: 'Man hat 30, 40 Sekunden Zeit, kann kleine Anpassungen machen. Es ist aus dem Gesichtspunkt gut, dass die Jungs etwas trinken und man ein wenig Einfluss auf die Spieler hat.

' Manuel Neuer, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde, bezeichnete die Partie gegen die Elfenbeinküste als etwas Besonderes für ihn. Zugleich stellte er klar, dass dies sein letztes Turnier sei: 'Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei einer EM zwischen den Pfosten zu stehen.

' Der 40-Jährige betonte, dass er sich nicht mit einem Abschied beschäftigen wolle, sondern sich auf die Spiele freue. Über die Mannschaft sagte Neuer: 'Wir haben viel Erfahrung in der Mannschaft. Wir hätten den Weg damals zu Ende gehen können. Diese Mannschaft hat eine gesunde Mischung von frechen, jungen Spielern, die sehr agil sind, von erfahrenen Spielern, die viel erlebt haben und die alle eine gute Saison in ihren Vereinen gespielt haben.

' Den Torwartkollegen Jonas Urbig lobte er als 'Bereicherung für diese Mannschaft' und als 'kompletten Bestandteil' des Teams. Nagelsmann ergänzte: 'Jonas ist auf einem sehr guten Weg, er hat alles in der eigenen Hand. Auch die anderen haben eine Super-Saison gespielt.

' Das DFB-Team blickt nun zuversichtlich auf die Begegnung mit der Elfenbeinküste und will den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier legen





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