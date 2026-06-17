DFB-Team vor zweitem WM-Gruppenspiel: Rüdiger über Tah, Kritik und die Elfenbeinküste

Antonio Rüdiger spricht vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste über die Rolle von Jonathan Tah, den Gegner und die Stimmung im Team. Das DFB-Team trainiert in voller Stärke.

Das DFB-Team hat sich in Winston-Salem auf das zweite Gruppenspiel der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste vorbereitet. Nach dem klaren 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao könnte der viermalige Weltmeister mit einem weiteren Sieg vorzeitig das Achtelfinale erreichen.

Das Training am Mittwochvormittag im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University fand in kompletter Mannschaftsstärke statt, alle 26 Spieler plus Trainingstorhüter waren dabei. Am Samstag um 22 Uhr MESZ geht es in Toronto gegen die Elfenbeinküste, ehe am 25. Juni Ecuador der letzte Gruppengegner ist. Am Freitagnachmittag reist das Team per Charterflieger nach Toronto.

In der Pressekonferenz am Mittwochabend stellte sich Antonio Rüdiger den Fragen der Journalisten. Der Abwehrspieler von Real Madrid sprach über die veränderte Hierarchie in der Innenverteidigung. Jonathan Tah, der in der vergangenen Saison bei Bayern München überragende Leistungen gezeigt habe, sei nun der neue Chef in der Abwehr. Rüdiger betonte, dass er keine Überwindung gekostet habe, Tah diesen Status zuzugestehen: Jeder habe seine Zeit, und jetzt sei seine Zeit.

Das Verhältnis der beiden sei seit 2016 immer harmonisch und respektvoll, sie würden viel lachen und gelegentlich sogar tanzen, wobei Tah sich noch verbessern müsse. Rüdiger äußerte großen Respekt vor den Fortschritten, die Tah in den letzten zwei, drei Jahren gemacht habe. Zum Gegner Elfenbeinküste sagte Rüdiger, dass Spieler wie Yan Diomande, Nicolas Pepe und Amad Diallo hervorstechen. Sie seien Vollgas-Spieler, die das Eins-gegen-Eins lieben und in den klimatischen Verhältnissen erfahren seien.

Das DFB-Team müsse gewappnet sein, auch wenn man nicht alles vermeiden könne. Rüdiger vertraue auf Julian Nagelsmann und die Mannschaft. Er gehe davon aus, dass Deutschland viel Ballbesitz haben werde, weshalb die Restverteidigung gut positioniert sein müsse. Fehler seien normal, aber bei guter Positionierung könne man den Ball erobern und weitermachen.

Auf Kritik an seiner Person angesprochen, zeigte sich Rüdiger gelassen: Seriöse Kritik sei immer willkommen. Er sei kein Kind von Traurigkeit. In der Social-Media-Welt sei er der Buhmann, aber das sei in Ordnung. In Deutschland würden seine Aktionen, wenn sie fair bleiben, mehr gefeiert.

Er habe schon viele Spiele erlebt, in denen Zuschauer seinen Namen gerufen haben. Man solle Social Media einfach Social Media sein lassen. Rüdiger sprach auch über die allgemeine Hitze bei der WM und die hohe Motivation der vermeintlich kleineren Nationen. Man dürfe das eigene Spiel nicht auf die Goldwaage legen, aber gegen die Elfenbeinküste habe man mehr zu verlieren als zu gewinnen.

Zum Thema des Torjubels von Jude Bellingham bei einem Spiel, bei dem dieser eine Geste mit dem Kreuz machte, äußerte sich Rüdiger positiv: Es seien schöne Bilder um die Welt gegangen, und es handele sich um Meinungs- und Religionsfreiheit. Für Rüdiger gab es dabei kein Problem, mehr Thema war die geile Leistung von Bellingham. Der 25-Jährige sprach auch über seinen Teamkollegen und möglichen Transfer von Jonathan Tah zu Real Madrid, was in der Vergangenheit immer mal wieder Thema war.

Rüdiger freue sich sehr auf Mourinho, endlich könne er unter ihm spielen. Madrid sei sein Zuhause, er habe sich nie etwas anderes vorgestellt. Auf die Frage nach einem möglichen Wechsel von Tah antwortete Rüdiger, dass jeder in der Mannschaft die Qualität habe, eines Tages auch in Madrid zu spielen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Team WM 2026 Antonio Rüdiger Elfenbeinküste Jonathan Tah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zweites WM-Spiel: Kommt es gegen die Elfenbeinküste zum Wechsel-Knall beim DFB-Team?Deutschland ist mit einem überzeugenden 7:1 über Curacao in die WM gestartet. Im zweiten Spiel könnte es dennoch einen Wechsel in der Startelf geben.

Read more »

Im DFB-Team zweite Wahl, bei Real ist Rüdiger weiter das FundamentAntonio Rüdiger bleibt vorerst ein Königlicher. Der deutsche Nationalspieler hat seinen Vertrag bei Real Madrid um ein weiteres Jahr verlängert. Dort wartet nun Star-Trainer José Mourinho.

Read more »

DFB-Team: Kimmich verteidigt Sane gegen KritikJoshua Kimmich hat sich nach dem Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 zu Wort gemeldet und seinen Teamkollegen Leroy Sane in Schutz genommen. Er lobte die Mannschaftsleistung und sprach über die kommenden Herausforderungen gegen Ecuador und die Elfenbeinküste.

Read more »

DFB-Team nach Auftaktsieg gegen Curacao optimistisch - Nagelsmann feiert 1.000 Tage im AmtDie deutsche Nationalmannschaft startete mit einem 7:1 gegen Curacao in die WM. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag ist die Stimmung im Team hervorragend. Bundestrainer Julian Nagelsmann feiert sein 1.000-Tage-Jubiläum, während Kapitän Joshua Kimmich die ausgeglichene Qualität der WM betont und Leroy Sané verteidigt.

Read more »